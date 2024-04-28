Слишкович прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович подвел итоги матча с «Локомотивом». Команда победила со счетом 3:2 и поднялась на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

«Тяжелая игра. У «Локомотива» были свои моменты. Нам надо работать над концентрацией. До последнего момента была возможность закончить игру на 3:3.

Я так горжусь, как они сыграли этот матч. Они сделали все, что я хотел. Это команда, которая играет друг за друга, и никто не может тебя выиграть», – сказал Слишкович.