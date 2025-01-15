Президент «Оренбурга» прокомментировал сохранение Слишковича

Кирилл Волженкин, президент «Оренбурга», высказался о сохранении главного тренера Владимира Слишковича.

«Как только мы встретились, он сразу же обозначил нам максимально четко, конкретно и во всех деталях проблемы, которые повлияли на результат команды в первой части сезона. То, что он говорил, это не только футбольные вопросы, но и вопросы вокруг команды в плане организации, физической формы, подкреплял все это аналитикой и статистикой. Все, о чем он говорил, мы со спортивным директором обсуждали перед встречей.

Это было созвучно мнению руководства. Мы решили, что на данном этапе глобальная революция с приходом нового главного тренера не нужна. Иначе ему нужно будет в кратчайшие сроки знакомиться игроками. Слишкович полную характеристику на всех игроков нам давал, она соответствовала нашей информации. Поэтому решили дать ему попробовать.

Хочу заверить, что никаких проблем во взаимоотношениях футболистов и тренера нет. Тренер очень доволен тем, как проходят первые дни сборов, и тем, как ребята работают, в том числе иностранцы», – сказал Волженкин.