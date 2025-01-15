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    • Президент «Оренбурга» прокомментировал сохранение Слишковича

    Президент «Оренбурга» прокомментировал сохранение Слишковича

    Кирилл Волженкин, президент «Оренбурга», высказался о сохранении главного тренера Владимира Слишковича.

    «Как только мы встретились, он сразу же обозначил нам максимально четко, конкретно и во всех деталях проблемы, которые повлияли на результат команды в первой части сезона. То, что он говорил, это не только футбольные вопросы, но и вопросы вокруг команды в плане организации, физической формы, подкреплял все это аналитикой и статистикой. Все, о чем он говорил, мы со спортивным директором обсуждали перед встречей.

    Это было созвучно мнению руководства. Мы решили, что на данном этапе глобальная революция с приходом нового главного тренера не нужна. Иначе ему нужно будет в кратчайшие сроки знакомиться игроками. Слишкович полную характеристику на всех игроков нам давал, она соответствовала нашей информации. Поэтому решили дать ему попробовать.

    Хочу заверить, что никаких проблем во взаимоотношениях футболистов и тренера нет. Тренер очень доволен тем, как проходят первые дни сборов, и тем, как ребята работают, в том числе иностранцы», – сказал Волженкин.

    • «Оренбург» ушел на зимнюю паузу на последнем месте в чемпионате.
    • Команда набрала 8 очков в 18 турах РПЛ.
    • Отставание от зоны стыков – 6 баллов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    15.01.2025 23:55
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