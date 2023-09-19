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Широков рассказал, бьет ли он игроков «Сатурна»

19 сентября 2023, 08:14
1

Генеральный директор и исполняющий обязанности главного тренера «Сатурна» Роман Широков ответил на вопрос, боятся ли его футболисты подмосковного клуба.

«Я не знаю, боятся или нет. Наверное, больше применимо пока «уважают». Чего меня бояться? Я их пока не бил.

А если уж про судей, то как по мне, по второй лиге судят отлично. Понятно, что есть ошибки, и это абсолютно нормальное явление. Если про футболистов. Иногда просто… как правильно сказать. Наверное, они по задаткам такие же как ребята, которые играют выше. Просто те выполняют это быстрее и схватывают тоже, чем которые есть у нас.

Иногда да хочется поругаться, но я понимаю, что не все могут делать то, что делали на поле ребята, с которыми я играл», – сказал Широков.

  • «Леон Сатурн» идет в своей группе на 3-м месте.
  • Широков по ходу сезона сменил на тренерском посту Олега Кононова.
  • «Леон Сатурн» в 2000-е годы выступал в РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Сатурн Широков Роман
Комментарии (1)
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SLADE2019
1695101496
Этот ишак себя монстром что ли хочет позиционировать? Таких люлей в ответку получит, что будет инвалидность оформлять.
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