Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Широков рассказал, бьет ли он игроков «Сатурна»

    Генеральный директор и исполняющий обязанности главного тренера «Сатурна» Роман Широков ответил на вопрос, боятся ли его футболисты подмосковного клуба.

    «Я не знаю, боятся или нет. Наверное, больше применимо пока «уважают». Чего меня бояться? Я их пока не бил.

    А если уж про судей, то как по мне, по второй лиге судят отлично. Понятно, что есть ошибки, и это абсолютно нормальное явление. Если про футболистов. Иногда просто… как правильно сказать. Наверное, они по задаткам такие же как ребята, которые играют выше. Просто те выполняют это быстрее и схватывают тоже, чем которые есть у нас.

    Иногда да хочется поругаться, но я понимаю, что не все могут делать то, что делали на поле ребята, с которыми я играл», – сказал Широков.

    • «Леон Сатурн» идет в своей группе на 3-м месте.
    • Широков по ходу сезона сменил на тренерском посту Олега Кононова.
    • «Леон Сатурн» в 2000-е годы выступал в РПЛ.

    Новости по теме
    Широков назвал книгу, на которую ориентируется правительство РФ 12
    Широков раскритиковал Тинькова: «Все вывез за рубеж, пусть там и сидит» 12
    «Получается, не зря учился»: Широков подтвердил, что возглавит «Леон Сатурн» 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:14
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1532

      SLADE2019 45 минут назад

      Этот ишак себя монстром что ли хочет позиционировать? Таких люлей в ответку получит, что будет инвалидность оформлять.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 