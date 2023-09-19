Широков рассказал, бьет ли он игроков «Сатурна»

Генеральный директор и исполняющий обязанности главного тренера «Сатурна» Роман Широков ответил на вопрос, боятся ли его футболисты подмосковного клуба.

«Я не знаю, боятся или нет. Наверное, больше применимо пока «уважают». Чего меня бояться? Я их пока не бил.

А если уж про судей, то как по мне, по второй лиге судят отлично. Понятно, что есть ошибки, и это абсолютно нормальное явление. Если про футболистов. Иногда просто… как правильно сказать. Наверное, они по задаткам такие же как ребята, которые играют выше. Просто те выполняют это быстрее и схватывают тоже, чем которые есть у нас.

Иногда да хочется поругаться, но я понимаю, что не все могут делать то, что делали на поле ребята, с которыми я играл», – сказал Широков.