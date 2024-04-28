Губерниев: «Как теперь убирать Слишковича?»

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на победу «Спартака» над «Локомотивом». Команда Владимира Слишковича выиграла со счетом 3:2 и поднялась на четвертое место в РПЛ.

«Игра веселая и безалаберная. Главный вопрос для «Спартака», как теперь Слишковича убирать и нужно ли его убирать?

Поздравляю «Спартак» с победой, но к стартовому составу команды и к выбору игроков в опорной зоне есть очень много вопросов. Тем не менее, Слишкович дает результат. Касаемо «Локомотива», как можно два забить и не выиграть? Есть проблемы в обороне, надо что-то делать. Пропускать два раза по три, забивать три в одном матче, в другом два и не выигрывать, как? Это вопрос», – сказал Губерниев.