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Губерниев: «Как теперь убирать Слишковича?»

28 апреля 2024, 18:50
9

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на победу «Спартака» над «Локомотивом». Команда Владимира Слишковича выиграла со счетом 3:2 и поднялась на четвертое место в РПЛ.

«Игра веселая и безалаберная. Главный вопрос для «Спартака», как теперь Слишковича убирать и нужно ли его убирать?

Поздравляю «Спартак» с победой, но к стартовому составу команды и к выбору игроков в опорной зоне есть очень много вопросов. Тем не менее, Слишкович дает результат. Касаемо «Локомотива», как можно два забить и не выиграть? Есть проблемы в обороне, надо что-то делать. Пропускать два раза по три, забивать три в одном матче, в другом два и не выигрывать, как? Это вопрос», – сказал Губерниев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Слишкович Владимир Губерниев Дмитрий
Комментарии (9)
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Ниф-Ниф
1714319784
Губошлеп - к каждой дырке затычка.
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ArReal
1714320604
Да легко , как это бывает в Спартаке, после первого поражения начнут орать, что тренер гавно! для них не впервой...
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Garrincha58
1714320720
как как? как в биатлоне три этапа без промахов на последнем три круга штрафа и всё можно убирать
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Gazelvagen877
1714322689
Можно из комментов немытых убрать? У них вечная тошнота и вонь. И неважно проиграл СПАРТАК или нет
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Krics
1714323047
Как губошлепа убрать,ихмо.
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FCSpartakM
1714323817
Матч с динамо важнее, в этом только вижу логику ротации глубокой
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Gazelvagen877
1714324623
Главное чтобы победили сине-белые, а не бело-ГОЛУБЫЕ
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