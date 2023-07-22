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    «Сатурн» объявил о смене названия

    «Сатурн» официально переименован в «Леон Сатурн».

    Смена названия клуба из Раменского произошла в рамках сотрудничества с букмекерской компанией «Леон».

    Спонсорское соглашение также предусматривает переименование домашнего стадиона.

    «С огромным удовольствием сообщаем о пролонгации договора с нашими друзьями и партнeрами – БК Леон. Новое соглашение будет включать больше опций и совместных активностей, что сделает наше сотрудничество более взаимовыгодным и будет нацелено на то, чтобы удовлетворить запросы наших болельщиков.

    Надеемся, наше партнeрство с БК Леон будет и дальше расширяться и станет ещe более плодотворным, что позволит ФК «Леон Сатурн» продолжать развиваться и ставить амбициозные задачи», – прокомментировал генеральный директор клуба Роман Широков.

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    Источник: страница «Сатурна» в соцсети ВКонтакте

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