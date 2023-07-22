«Сатурн» объявил о смене названия

«Сатурн» официально переименован в «Леон Сатурн».

Смена названия клуба из Раменского произошла в рамках сотрудничества с букмекерской компанией «Леон».

Спонсорское соглашение также предусматривает переименование домашнего стадиона.

«С огромным удовольствием сообщаем о пролонгации договора с нашими друзьями и партнeрами – БК Леон. Новое соглашение будет включать больше опций и совместных активностей, что сделает наше сотрудничество более взаимовыгодным и будет нацелено на то, чтобы удовлетворить запросы наших болельщиков.

Надеемся, наше партнeрство с БК Леон будет и дальше расширяться и станет ещe более плодотворным, что позволит ФК «Леон Сатурн» продолжать развиваться и ставить амбициозные задачи», – прокомментировал генеральный директор клуба Роман Широков.