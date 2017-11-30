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    • Защитника «Зенита» Терентьева избили. Что об этом известно

    Защитника «Зенита» Терентьева избили. Что об этом известно


    3.4
    Голосов: 8
    30.11.2017 15:25
    У игрока сломан нос, он может не сыграть до конца года.

    Сегодня утром все СМИ сообщили об избиении защитника «Зенита» Дениса Терентьева. Вчера вечером во дворе жилого комплекса «Иван-да-Марья» Терентьев не поделил место на парковке с другим жильцом. В итоге на футболиста напали двое мужчин; ему были нанесены побои и травма головы, после чего он потерял память. Терентьева доставили в больницу на скорой помощи.

    Первой о происшествии сообщила супруга игрока Анжелика Терентьева.

    Сперва защитник «Зенита» отказался комментировать происшедшее: «Все нормально. Не знаю, почему все встревожены. Подробности не расскажу». Затем Терентьев все-таки выложил в инстаграм фото с подтверждением побоев (на данный момент запись удалена).

    Фотографию Денис снабдил обращением, полный текст которого можно прочитать тут.

    Вот пара цитат из него:

    «Сзади моей машины подошел человек и маяковал что-то в окне. Я открыл окно. Он говорит: «Сдай назад», я в ответ: «Давай не рассказывай, сам разберусь, что делать». На это он начал бычиться и резко к моей голове приблизился. Потом отошел на шаг-два, я отвернулся и получил неожиданный удар в лицо, будучи пристегнутым. Последнее, что я помню, — я собрался выйти, дальше память пропала».

    «Очевидцы рассказывают, что он был не один. Проснулся в своей машине через 10 минут. Не понимаю, как я смог проехать эти 30 метров. Лужи крови испугали моих родных, близких, но не меня. Этот мудак должен быть наказан по чести!!! Больше слов нет. Публикую его фото, надеюсь, судьба его наградит и будет держать ответ передо мной за этот поступок».

    В «Зените» уже прокомментировали инцидент:

    «Здоровью Дениса Терентьева уже ничего не угрожает, он находится под присмотром врачей в одной из больниц Санкт-Петербурга. Ему диагнастирован перелом носа, в ближайшее время станут понятны сроки реабилитации.

    В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают личность нарушителя, инцидент квалифицируется как социально-бытовой конфликт».

    ***

    Дениса поддержали в твиттере.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 8
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    Комментарии (56)
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    Ктулху
    1512066142
    каждый день кого-то бьют, но они фотки не выкладывают
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    XaXatyn
    1512066176
    Парень явно темнит !
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    RScat
    1512067419
    В Питере-бить)
    Ответить
    Ктулху
    1512067742
    по чести, выйди один на один, а не в милицию беги
    Ответить
    Пиво без газа
    1512073686
    Дали по морде, бывает, кто прав, кто виноват без нас разберутся. Только зачем этот позор выкладывать в соц. сети. Складывается впечатление, что с каждым годом среди футболистов, настоящих мужиков становится всё меньше. Кто-то может себе представить подобный поступок со стороны хоккеиста!!!
    Ответить
    artem303
    1512075954
    Бедненький
    Ответить
    Vantei
    1512076672
    Я не знаю но походу там кулак был с пивную кружку. Как минимум Валуева надо искать.
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    Геннадий Бирюков
    1512108955
    очешуеть...зачем такую фотку то выкладывать... мы конечно не знаем что да как было,но здоровья парню в любом случае.
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    Rainbringer
    1512113716
    Группа фанатов Спартака (группа из 2-ух человек) накрыла игрока Зенита во дворе. Классека :)
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    Denis199244
    1512315962
    Вот что бавает когда люди разговаривать не умеют...
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