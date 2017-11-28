Дзюба наступил на шарф «Спартака». Фанаты недовольны

«Спартак» и «Зенит» закрывали 18-й тур российской Премьер-лиги. Артем Дзюба приехал в гости к бывшему клубу, но снова ничего не сделал. «Зенит» проиграл, а у Дзюбы по-прежнему остается один забитый мяч на весь чемпионат. Против «Спартака» Артем сыграл всего 25 минут. Запомнился Артем не опасными ударами, а поведением на разминке.

Перед выходом на замену нападающий делал упражнения в окружении других игроков. Тогда же в его сторону прилетел шарф от одного из болельщиков «Спартака». Дзюба не прервал упражнения, а начал топтаться прямо на символике красно-белых. Игрок «Спартака» Роман Зобнин заметил происходящее и вытащил шарф из-под ног Дзюбы.

Фанаты «Спартака» оскорбляли Артема нецензурными выражениями. Тот ответил им такими действиями. Но есть вероятность, что Артем просто мог не заметить лежавшую на газоне атрибутику.

Эпизод попал в объектив камер наблюдательных болельщиков:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Как отреагировали пользователи «Бомбардира»:

APchelov Дзюба – отстойный человечешко. Хоть бы раз посмотрел на себя со стороны. nirita Что с дерева взять? Только анализы! oyabun Это ничтожество даже не стоит нашей с вами реакции, друзья. Пустое место для меня. Ден 781 Это у него трусы упали, Штирлиц никогда еще не был так близок к провалу. Чикомас Не могу представить ни одного экс армейца, который бы так поступил.

Артем Дзюба – воспитанник «Спартака». С 2003 по 2015 годы он находился в структуре клуба. Дзюба скандально расставался со «Спартаком», а потом говорил много гадостей про бывшую команду. Московских болельщиков он не стеснялся называть сектантами, поэтому получил к себе соответствующее отношение. Словесная война Дзюбы и «Спартака» все еще продолжается.

«Лучше честно уйти, чем облизывать ромбики». Что Дзюба наговорил о «Спартаке» за два года

[poll id=1492]