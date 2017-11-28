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Дзюба наступил на шарф «Спартака». Фанаты недовольны

«Спартак» и «Зенит» закрывали 18-й тур российской Премьер-лиги. Артем Дзюба приехал в гости к бывшему клубу, но снова ничего не сделал. «Зенит» проиграл, а у Дзюбы по-прежнему остается один забитый мяч на весь чемпионат. Против «Спартака» Артем сыграл всего 25 минут. Запомнился Артем не опасными ударами, а поведением на разминке.

Перед выходом на замену нападающий делал упражнения в окружении других игроков. Тогда же в его сторону прилетел шарф от одного из болельщиков «Спартака». Дзюба не прервал упражнения, а начал топтаться прямо на символике красно-белых. Игрок «Спартака» Роман Зобнин заметил происходящее и вытащил шарф из-под ног Дзюбы.

Фанаты «Спартака» оскорбляли Артема нецензурными выражениями. Тот ответил им такими действиями. Но есть вероятность, что Артем просто мог не заметить лежавшую на газоне атрибутику.

Эпизод попал в объектив камер наблюдательных болельщиков:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Как отреагировали пользователи «Бомбардира»:

APchelov

Дзюба – отстойный человечешко. Хоть бы раз посмотрел на себя со стороны.

nirita

Что с дерева взять? Только анализы!

oyabun

Это ничтожество даже не стоит нашей с вами реакции, друзья. Пустое место для меня.

Ден 781

Это у него трусы упали, Штирлиц никогда еще не был так близок к провалу.

Чикомас

Не могу представить ни одного экс армейца, который бы так поступил.

Артем Дзюба – воспитанник «Спартака». С 2003 по 2015 годы он находился в структуре клуба. Дзюба скандально расставался со «Спартаком», а потом говорил много гадостей про бывшую команду. Московских болельщиков он не стеснялся называть сектантами, поэтому получил к себе соответствующее отношение. Словесная война Дзюбы и «Спартака» все еще продолжается.

«Лучше честно уйти, чем облизывать ромбики». Что Дзюба наговорил о «Спартаке» за два года

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Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем
Комментарии (56)
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1922 СПАРТАК 1922
1511898263
Раньше были сомнения по поводу тёрок руководства Спартака с Дзюбой,мол плохо к нему руководство отнеслось,а не из-за бабла и по этому он ушёл,но теперь все сомнения развеялись окончательно,подлый человек с большой буквы ПОДЛЫЙ,так с родным клубом и болельщиками нельзя!
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Silicium
1511929984
Почему то никого не интересует вопрос : "А что за человек бросил символ, знамя своей команды под ноги сопернику?". Это далекий от спорта чел, без чести и совести, одним словом - ПРОВОКАТОР!
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FanatSerj
1511936467
Меня больше смущяет человек бросивший атрибутику своего клуба в Дзюбу, он что хотел этим поступком доказать, то что красно-белый шарф при попадании в сине-бело-голубое дерево снова может его оживить? Так надо было тогда Ростовский шарф кинуть это был хоть символ его возвращения в футбол. А вообще не хер атрибутику бросать, надо по мордям в первую очереди бросавшему давать.
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filosof sparty
1511937323
В этой истории два идиота: тот, чей это шарф и тот, в кого его бросили
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Inks
1511939008
А что за сектант бросил свою розу туда? неадекватные спартачи
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OfaZavr
1511946824
конечно тот кто бросил шарф плохо поступил, но я не верю что он случайно потоптался.
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seawave
1511950842
С чего это вы взяли, что фанаты недовольны, я вот,например, очень доволен))
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giluxa1963
1511974219
шарф выкинули значит он не нужен свинкам скажите спасибо что он им не подтерся а мог бы
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kazak1975
1511982813
Сами розу кинули. Знали, что не завернётся в это. Сами виноваты. Спровоцировали.
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Hugo Lloris
1512057128
с гнильцой игрок
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