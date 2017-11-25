Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Матч года от «Боруссии» и «Шальке»! Такое невозможно повторить

Матч года от «Боруссии» и «Шальке»! Такое невозможно повторить

За 25 минут в ворота «Шальке» влетели сразу четыре мяча. И во всех из них можно найти признаки вернувшейся фортуны. В спорном эпизоде с первым мячом от Обамеянга судья Айтекин встал на сторону «Боруссии». Во втором голе Дортмунду помог Стамбули, срезавший мяч в свои ворота. Гетце и Геррейру били так, что вратарь «Шальке» не имел вообще никаких шансов. Пережить такое потрясение сложно любой команде.

Для Обамеянга гол в ворота «Шальке» стал 96-м в Бундеслиге. Этот мяч сделал его лучшим африканским бомбардиром в истории турнира. Главному тренеру «Шальке» на 33-й минуте пришлось проводить двойную замену. На поле наконец-то вышел вернувшийся после травмы Горецка. «Шальке» проигрывал «Боруссии» на всех участках поля, а трибуны гнали любимую команду забивать еще.

«Шальке» за первый тайм создал только два момента. Оба возникли после ошибок Топрака, но их запорол Коноплянка. А в начале второй половины Айтекин отменил гол гостей. Видеоповтор показал, что Налдо забивал из офсайда. Игроки «Шальке» в итоге все равно отличились четырежды. Бургшталлер, Арит и Калиджури и все тот же Налдо спасли «Шальке» от поражения. Дортмундцы заканчивали игру в меньшинстве, когда красную карточку умудрился получить Обамеянг.

Ни разу в истории противостояния этих команд дерби не заканчивалось с подобным счетом 4:4. Но теперь это случилось!

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Матч получился горячим и эмоциональным:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Немного фото с игры:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Реакция на происходившее в первом тайме:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Шутки от «Шальке» пошли при счете 0:3, но быстро закончились.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Потом за команду шутил уже результат.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Радость главного тренера.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

И еще немного радости.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Рекордный результат в дерби этих команд – победа со счетом 7:0. Сегодня разгрома не получилось, но от этого выиграли все.

«Боруссия» стала ужасной. На это невозможно смотреть

Германия. Бундеслига Германия Боруссия Д
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
84aivengo
1511627228
вот это матч....
Ответить
КЁРТИС
1511628562
Вот это матч! Смотреть одно наслаждение. Высокий темп игры сохранялся до последних секунд. А теперь вспомните как проходят игры в РФПЛ, разве у нас такое можно увидеть? Наши бы команды, если-бы были на месте Боруссии, уже после первого мяча Шальке сели-бы в оборону и при малейшем касании со стороны лежали-бы по-минуты две сбивая темп игры и тянули-бы время. А тут такого нет, за исключением одного эпизода в конце матча. Немцы молодцы! Поэтому там и болельщики с удовольствием заполняют трибуны.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1511629782
ЭТО БЫЛА СКАЗКА!!! Урок мотивации, смотреть перед игрой.
Ответить
kachan63
1511632252
"Матч года от «Боруссии» и «Шальке»! Такое невозможно повторить" Враньё! Это уже было! Это немцы повторили шестилетней давности результат. Ньюкасл Юнайтед 4 - 4 Арсенал 05.02.2011 (Аршавин А.) Уолкотт Т. 3' (Аршавин А.) Джуру Й. 4' (Уолкотт Т.) Ван Перси Р. 10' (Санья Б.) Ван Перси Р. 26' После первого тайма 0 - 4 в пользу "Арсенала". А потом... 69' Бартон Дж. (Пенальти) 75' Бест Л. (Энрике Х.) 83' Бартон Дж. (Пенальти) 88' Тиоте Ш. В общем, весёлый матч получился. Так что сегодня было повторение пройденного.
Ответить
frankchi
1511636651
Выигрышные ставки на футбол -> aleksey-bet.ru
Ответить
the best of spartak
1511636814
ДАААА! ПОСЛЕ ТАКОГО ДАЖЕ СПАРТАК ОТДЫХАЕТ УПУСКАЯ СВОИ КАЗАЛОСЬ БЫ ОЧЕВИДНЫЕ ПОБЕДЫ!
Ответить
Кlaksvikar Ittrotarselag
1511643735
Чемодан, вокзал, Амстердам. Бошу - хана.
Ответить
TUMS
1511644733
Обалденный матч!
Ответить
Superviser77
1511662321
Это было нечто. Немцы как всегда отжигают! !!
Ответить
Rainmaker
1511689982
Наши бы так бились...
Ответить
Главные новости
Игрока ЦСКА призвали дисквалифицировать на 6 матчей за хамское поведение
09:56
В «Спартаке» оценили результаты работы в летнее трансферное окно
09:45
Сафонов отреагировал на критику в свой адрес
08:57
2
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
1
Личка сказал, есть ли у него вариант в РПЛ
08:30
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
4
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
2
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+