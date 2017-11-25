Матч года от «Боруссии» и «Шальке»! Такое невозможно повторить

За 25 минут в ворота «Шальке» влетели сразу четыре мяча. И во всех из них можно найти признаки вернувшейся фортуны. В спорном эпизоде с первым мячом от Обамеянга судья Айтекин встал на сторону «Боруссии». Во втором голе Дортмунду помог Стамбули, срезавший мяч в свои ворота. Гетце и Геррейру били так, что вратарь «Шальке» не имел вообще никаких шансов. Пережить такое потрясение сложно любой команде.

Для Обамеянга гол в ворота «Шальке» стал 96-м в Бундеслиге. Этот мяч сделал его лучшим африканским бомбардиром в истории турнира. Главному тренеру «Шальке» на 33-й минуте пришлось проводить двойную замену. На поле наконец-то вышел вернувшийся после травмы Горецка. «Шальке» проигрывал «Боруссии» на всех участках поля, а трибуны гнали любимую команду забивать еще.

«Шальке» за первый тайм создал только два момента. Оба возникли после ошибок Топрака, но их запорол Коноплянка. А в начале второй половины Айтекин отменил гол гостей. Видеоповтор показал, что Налдо забивал из офсайда. Игроки «Шальке» в итоге все равно отличились четырежды. Бургшталлер, Арит и Калиджури и все тот же Налдо спасли «Шальке» от поражения. Дортмундцы заканчивали игру в меньшинстве, когда красную карточку умудрился получить Обамеянг.

Ни разу в истории противостояния этих команд дерби не заканчивалось с подобным счетом 4:4. Но теперь это случилось!

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Матч получился горячим и эмоциональным:

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Немного фото с игры:

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Реакция на происходившее в первом тайме:

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Шутки от «Шальке» пошли при счете 0:3, но быстро закончились.

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Потом за команду шутил уже результат.

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Радость главного тренера.

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И еще немного радости.

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Рекордный результат в дерби этих команд – победа со счетом 7:0. Сегодня разгрома не получилось, но от этого выиграли все.

«Боруссия» стала ужасной. На это невозможно смотреть