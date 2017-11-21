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  • Сидячая забастовка в Сербии. Футболисты обиделись на судью

Сидячая забастовка в Сербии. Футболисты обиделись на судью

Аутсайдер чемпионата Сербии «Борац» выигрывал у «Спартака» из Суботицы в первом тайме. Перед свистком на перерыв судья Милан Илич назначил спорный пенальти. Игроки «Бораца» не согласились с решением и психанули. Футболисты всей командой атаковали арбитра, но тот не поддался их протестам. Два удаления оставили «Борац» в меньшинстве. Тогда футболисты «Бораца» всей командой сели на газон и отказались продолжать матч.

После долгих уговоров игра все-таки продолжилась. «Спартак» забил три мяча, одержал будничную победу и взлетел в тройку лучших команд Сербии. Но «Борац» этому совсем не сопротивлялся. Когда мяч доходил до вратаря, тот отправлял его на трибуны. Потому что команду не устраивал произвол судейских решений.

Матч закончился, а «Борац» обратился к судейскому комитету с просьбой разобраться в ситуации. У команды тяжелые финансовые трудности, но никто не может забрать у игроков честный результат. В «Бораце» увидели, что судья преднамеренно и систематично совершал ошибки в пользу «Спартака». Хотя по игре аутсайдеры ни в чем не уступали команде из верхней части таблицы.

Вот так протестуют в Сербии:

Видео взято с канала BalkanSportsNews.

Европа Борац Спартак Сб
Комментарии (8)
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giluxa1963
1511282317
везде судейский безпридел
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qwerty991
1511288913
"После долгих уговоров ..." Смешно.
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GrizzlyD
1511289591
хотел бы я в России увидеть этот инцидент
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Pourport
1511295108
Правильно сделали!
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Kondrat Jr
1511298234
Одно слово - балканцы. Истерички... были, есть и будут. Бейтесь, как мужики. Но это не про них.
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dolf666
1511423396
Луческу на заметку
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Hugo Lloris
1511448580
продажность судей никто не отменял
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