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    Бывшие чемпионы вдохновили «Зенит». Забил даже Дзюба


    3.5
    Голосов: 14
    19.11.2017 21:10
    Клуб повторил голевой антирекорд, но все равно разгромил «Тосно»

    Фанаты «Зенита» вывесили крутой баннер о том, где настоящая футбольная столица. В Санкт-Петербурге перед матчем с «Тосно» вспомнили чемпионов 2007 года. Но современный «Зенит» все-таки отличается от той победной команды. 384 минуты команда Манчини провела без забитых голов. Это стало повторением голевого антирекорда 1998 года. Но тут же «Зенит» прервал засуху, а потом команду прорвало.

    Паредес реализовал пенальти, а потом отличились Кузяев, Иванович и Кокорин. До унизительного разгрома довел ситуацию Дзюба. Для Артема этот гол стал первым в этом сезоне, а матч против «Тосно» – сотым за «Зенит». Если начал забивать даже он, то прежний «Зенит» точно возвращается.

    Этот тур оказался победным для всех лидеров, но уже в следующем нас ждет классная битва «Зенита» и «Спартака». К ней обе команды подходят в хорошей форме, а мифы о малом количестве мячей в российском футболе быстро развеиваются.

    Текстовый онлайн матча «Зенит» – «Тосно»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 14
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    Комментарии (17)
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    VVVnnn
    1511117931
    "Самое посещаемое дерби страны." Трололо всем назло.
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    vodomut
    1511118099
    даже Дзюба -смешно!
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    Федорыч-НН
    1511119211
    Я бы сказал: забили даже Кокорин и Дзюба. Ждем новых всплесков от Орлова, что-то он загрустил в последнее время.
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    woyser
    1511129862
    В победе Зенита сомневались, только свиньи. Зенит с победой!!!
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    TUMS
    1511131537
    Да, Дзюба забил - это сенсация!
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    Артурка32
    1511199471
    Да, московским клубам можно только завидовать такой посещаемости))) особенно со слабыми командами
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    Paladius
    1511272660
    У Дзюбы статистика по забитым голам, как у Роналду. Он великий!!!=)))
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    чемпион мира1
    1511711805
    еще через 10 лет-чемпион
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