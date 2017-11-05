Что творится с Дзюбой в этом сезоне? Он вообще не забивает

Что происходит?

За весь сезон на счету Артема Дзюбы один гол. И тот пришелся на игру с «Вардаром» в Лиге Европы, где «Зенит» легко выиграл со счетом 5:0. В российской Премьер-лиге Дзюба провел 13 матчей, не отметившись результативными действиями. В среднем Дзюба проводит на поле 57 минуты. Эксперты постоянно отправляют Дзюбу в запас «Зенита», а Станислав Черчесов не вызывает его в сборную. Хотя недавно Дзюба и Смолов котировались лучшими нападающими страны.

Почему так вышло?

Летом в «Зенит» пришел Роберто Манчини. За ним перешли аргентинские легионеры и бывшие лидеры «Ростова». При Манчини футбол «Зенита» изменился и стал быстрым. Дзюба в такой игре часто выглядит лишним элементом. После матча с «Локомотивом» Дзюбу и Ригони назвали худшими футболистами «Зенита». Там форвард проиграл большую часть единоборств, а «Зенит» снова сыграл на ноль в атаке. Манчини находит оправдания и пытается хвалить Дзюбу за объем работы. Недавно подобные фразы говорили про Кокорина, когда тот никак не помогал команде.

Только восемь матчей во всех турнирах этого сезона Дзюба начинал с первых минут. И это единственное оправдание отсутствия результативности. «Неправильно держать Дзюбу в запасе, а потом требовать голов», – высказался о нем главный тренер сборной Молдавии Игорь Добровольский. Все остальные говорят Артему больше работать над собой и все-таки начать забивать. У «Зенита» есть результативные Кокорин и Дриусси. Только благодаря им клуб продолжает бороться за чемпионство.

Его хоть кто-нибудь хвалит?

Британский художник Пегас посвятил Дзюбе целую картину. «Я болею за «Зенит», и в какой-то момент мне захотелось создать картину для сине-бело-голубых и лично для Артема. Картину, которая бы изображала Дзюбу в движении и демонстрировала его большой талант. Артем – фантастический футболист и человек, и я захотел это подчеркнуть», – говорил художник, которого результативность Дзюбы не смущает. Сейчас его произведение передали для хранения в Новый музей.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Переход в «Локомотив» реален?

«Дзюба хотел перейти в «Локомотив». Есть шанс, что зимой возобновим переговоры», – рассказал президент клуба Илья Геркус. Трансфер Дзюбы наверняка будет единственным вариантом для «Локомотива» в зимнее окно. Но сейчас он выглядит странно, потому что у такого «Локомотива» переизбыток игроков на всех позициях.

Семин сделал нападающего из Фарфана, к концу ноября поправит здоровье Ари. Чемпион Европы Эдер арендован как раз на место большого форварда, куда рассматривали Дзюбу. Здесь Артем будет только четвертым нападающим. Ему снова придется конкурировать с игроками хорошего уровня.

Но для самого Артема этот трансфер точно станет важным. Летом его хотели забрать не только в «Локомотив». «Фенербахче» видел в Дзюбе замену Ван Перси. От ухода из «Зенита» Дзюбу отговорил Александр Кокорин. «Мы поняли, что реально забить 35 голов на двоих», – высказался Кокорин об их результативной задаче на сезон. Пока получается, что выполняет ее только он сам.

[poll id=1470]