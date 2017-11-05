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  • Что творится с Дзюбой в этом сезоне? Он вообще не забивает

Что творится с Дзюбой в этом сезоне? Он вообще не забивает

Что происходит?

За весь сезон на счету Артема Дзюбы один гол. И тот пришелся на игру с «Вардаром» в Лиге Европы, где «Зенит» легко выиграл со счетом 5:0. В российской Премьер-лиге Дзюба провел 13 матчей, не отметившись результативными действиями. В среднем Дзюба проводит на поле 57 минуты. Эксперты постоянно отправляют Дзюбу в запас «Зенита», а Станислав Черчесов не вызывает его в сборную. Хотя недавно Дзюба и Смолов котировались лучшими нападающими страны.

Почему так вышло?

Летом в «Зенит» пришел Роберто Манчини. За ним перешли аргентинские легионеры и бывшие лидеры «Ростова». При Манчини футбол «Зенита» изменился и стал быстрым. Дзюба в такой игре часто выглядит лишним элементом. После матча с «Локомотивом» Дзюбу и Ригони назвали худшими футболистами «Зенита». Там форвард проиграл большую часть единоборств, а «Зенит» снова сыграл на ноль в атаке. Манчини находит оправдания и пытается хвалить Дзюбу за объем работы. Недавно подобные фразы говорили про Кокорина, когда тот никак не помогал команде.

Только восемь матчей во всех турнирах этого сезона Дзюба начинал с первых минут. И это единственное оправдание отсутствия результативности. «Неправильно держать Дзюбу в запасе, а потом требовать голов», – высказался о нем главный тренер сборной Молдавии Игорь Добровольский. Все остальные говорят Артему больше работать над собой и все-таки начать забивать. У «Зенита» есть результативные Кокорин и Дриусси. Только благодаря им клуб продолжает бороться за чемпионство.

Его хоть кто-нибудь хвалит?

Британский художник Пегас посвятил Дзюбе целую картину. «Я болею за «Зенит», и в какой-то момент мне захотелось создать картину для сине-бело-голубых и лично для Артема. Картину, которая бы изображала Дзюбу в движении и демонстрировала его большой талант. Артем – фантастический футболист и человек, и я захотел это подчеркнуть», – говорил художник, которого результативность Дзюбы не смущает. Сейчас его произведение передали для хранения в Новый музей.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Переход в «Локомотив» реален?

«Дзюба хотел перейти в «Локомотив». Есть шанс, что зимой возобновим переговоры», – рассказал президент клуба Илья Геркус. Трансфер Дзюбы наверняка будет единственным вариантом для «Локомотива» в зимнее окно. Но сейчас он выглядит странно, потому что у такого «Локомотива» переизбыток игроков на всех позициях.

Семин сделал нападающего из Фарфана, к концу ноября поправит здоровье Ари. Чемпион Европы Эдер арендован как раз на место большого форварда, куда рассматривали Дзюбу. Здесь Артем будет только четвертым нападающим. Ему снова придется конкурировать с игроками хорошего уровня.

Но для самого Артема этот трансфер точно станет важным. Летом его хотели забрать не только в «Локомотив». «Фенербахче» видел в Дзюбе замену Ван Перси. От ухода из «Зенита» Дзюбу отговорил Александр Кокорин. «Мы поняли, что реально забить 35 голов на двоих», – высказался Кокорин об их результативной задаче на сезон. Пока получается, что выполняет ее только он сам.

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Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем
Комментарии (52)
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serppion
1509874386
Каким бы не был хорошим нападающим Дзюба, с репутацией "незабивного" он на хрен никому не нужен.
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OfaZavr
1509876020
Лидерам он не нужен, ну может только ЦСКА а они не потянут его зарплату, а в клуб из нижней восьмерки сам не захочет переходить да и они зарплату не потянут, а про Фенербахче мне кажется неправда, останется сидеть в Зените скорее всего.
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vodomut
1509877933
все уходящие из Спартака,рано или поздно оказываются в ФНЛ а Дзюбе дорога в Киргизию или Казахстан
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sined1951
1509878472
Локомотиву нужен форвард "Тосно" Заболотный, а не Дзюба с его непомерной зарплатой и амбициями.
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woyser
1509881952
Он изначально не нужен был Зениту. Дзюба - это очередная афера функционеров и не больше. Пропиарили, как следует, навязали в сборную, подняли ценник. Он никогда не был хорошим напом и не будет. Все видят его "гениальную" игру и продолжают верить. К сожалению в нашем российском футболе, не всё зависит от футбола.
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Forlan-LV
1509885912
Ну что тут сказать - по человечески жаль Артёма. Он уходил в ЗЕНИТ на повышение. А получилось как то не очень. Чемпионом не стал. Со сборной - пролетел. Да и вообще карьера покатилась в низ. В очередной раз работает поговорка - как аукнется так и .... А ведь кто мешал Артёму остаться в СПАРТАКЕ. Смотришь был бы уже и чемпионом страны и в сборной бы лидером был ... Давай Артёмка иди на поклон к болельщикам к Федуну и возвращайся в мясные пенаты а там глядишь и всё наладится. Проси прощение и покайся - стыда в этом нет! Я думаю что есть у тебя Артём ум и ты должен вернуться в СПАРТАК и доказать в первую очередь самому себе что рано на Дзюбе ставить крест.....
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батог
1509895921
Да все у него нормально, мужики!!! Особо не потеет!!1 Зарплата нехреновая!!! Что еще надо?
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Правдоруб100
1509906565
Почти весь футбольный мир твердит, что Дзюба НЕ ФУТБОЛИСТ ВЫСШИХ ДИВИЗИОНОВ, но тренерам всё по фиг!!! Не забивал и НЕ БУДЕТ!!!!
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айор балдёжник
1509907104
слишком кривое бревно+много трындел, а по сути петушок
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Juic
1509991113
Лимит на легионеров и наглость. В итоге имеем игрока с завышенными амбициями.
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