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    У Мусы в Англии все плохо. Зато открыл необычный бизнес


    3.5
    Голосов: 8
    12.10.2017 18:00
    Ахмед Муса немного отошел от футбола и развивает инфраструктуру в родной Нигерии.

    Как у него дела?

    В этом сезоне Ахмед Муса окончательно перестал попадать в состав «Лестера». Его единственным матчем стала игра Кубка Лиги против «Шеффилд Юнайтед». Там нигериец забил гол на 93-й минуте. В чемпионате Англии «Лестер» идет на 17-м месте, одержав всего одну победу. В атаке снова играют Варди, Окадзаки и Слимани. Муса при такой конкуренции оказался ненужным элементом.

    Желание попробовать себя в Англии ударило по всем перспективам Мусы. Сборная Нигерии летом приедет в Россию, но Муса в итоговом отборочном успехе команды почти не участвовал. На его счету пять сыгранных матчей и одна голевая передача в игре с Алжиром. Здесь Муса проиграл конкуренцию даже Одиону Игало, который 2017 год проводит в Китае.

    Летом ЦСКА вел с Мусой переговоры о возможном возвращении в Россию. «Лестер» не захотел отдавать Мусу обратно, потому что хотел продолжить его английскую адаптацию. Самым реальным вариантом считался «Халл Сити» с Леонидом Слуцким. Но аренда в клуб Чемпионшипа тоже не состоялась. Муса по-прежнему надеется заиграть именно в «Лестере». В предыдущем сезоне он наработал в Премьер-лиге на два забитых мяча.

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    Чем он занимается?

    Ахмед Муса продолжает развивать инфраструктуру нигерийского города Кано. Здесь у него уже есть спортивный центр и собственный фитнес-центр. Теперь к ним добавилась заправочная станция, которая называется «Муса-7». Она расположена в 500 километрах от родного для Мусы города Джоса. Недалеко от этого места Муса начинал свою футбольную карьеру. Кстати, заправка «Муса-7» для нигерийского игрока уже вторая. В Нигерии его уже видят успешным бизнесменом.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 8
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 13 октября 2017, 10:50

      Ну что ж. В роли заправщика выглядит очень органично ;)

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      Рейтинг: +1071

      Сержтир 12 октября 2017, 23:28

      наконец-то человек нашёл своё призвание.

      0
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      Рейтинг: +13761

      Dominator777 12 октября 2017, 21:44

      Муса никогда не был атлетичным футболистом, поэтому в АПЛ, где наряду с другими качествами очень ценится умение играть в футбол в силовой манере, он не заиграет. Ему надо уходить в Испанию, или Германию, где с учетом техники и скорости Мусе легче будет адаптироваться и "вписаться" в команду.

      1
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      Рейтинг: +136

      nailvakh > Dominator777 13 октября 2017, 23:29

      так техники нет, только скорость. На мой вкус он может играть в Англии, нужно больше игрового времени, он и в России долго адаптировался

      0
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      Рейтинг: +4640

      Бомбардиръ 12 октября 2017, 21:23

      Его имя не на кириллице написано?)

      0
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      Рейтинг: +25066

      bset 12 октября 2017, 20:42

      Так это же стопроцентная схема. Если не получается в Премьер-лиге, играешь в Чемпионшипе, а потом возвращаешься и ты звезда. Я так в FIFA 17 делал.

      0
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      Рейтинг: +70744

      insider_retro 12 октября 2017, 20:00

      Пока очевидно, что амбиции с покорением АПЛ не совпали с возможностями...
      Теперь ему остаётся уповать на терпение боссов клуба и энергичней шевелить булками на тренировках!!..)) Бизнес лучше на потом...

      1
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      Рейтинг: +245

      Остап Бендер 1927 12 октября 2017, 19:28

      Развлекается как может

      1
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 12 октября 2017, 19:11

      А так рвался в АПЛ.

      0
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      Рейтинг: +129

      VVS1985 12 октября 2017, 19:03

      Заметили, что лишь считанные футболисты, считавшиеся в РФПЛ звездами (по Российским меркам) в последующем успешно выступали за границей..на ум приходит Бранислав Иванович, Видич, Олич, ну и с натяжкой Павлюченко......Жо, Жирков, Биллялетдинов, Красич (это лишь те которых вспомнил) просто потерялись))

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 12 октября 2017, 18:47

      давай в Россию

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