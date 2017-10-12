У Мусы в Англии все плохо. Зато открыл необычный бизнес

Как у него дела?

В этом сезоне Ахмед Муса окончательно перестал попадать в состав «Лестера». Его единственным матчем стала игра Кубка Лиги против «Шеффилд Юнайтед». Там нигериец забил гол на 93-й минуте. В чемпионате Англии «Лестер» идет на 17-м месте, одержав всего одну победу. В атаке снова играют Варди, Окадзаки и Слимани. Муса при такой конкуренции оказался ненужным элементом.

Желание попробовать себя в Англии ударило по всем перспективам Мусы. Сборная Нигерии летом приедет в Россию, но Муса в итоговом отборочном успехе команды почти не участвовал. На его счету пять сыгранных матчей и одна голевая передача в игре с Алжиром. Здесь Муса проиграл конкуренцию даже Одиону Игало, который 2017 год проводит в Китае.

Летом ЦСКА вел с Мусой переговоры о возможном возвращении в Россию. «Лестер» не захотел отдавать Мусу обратно, потому что хотел продолжить его английскую адаптацию. Самым реальным вариантом считался «Халл Сити» с Леонидом Слуцким. Но аренда в клуб Чемпионшипа тоже не состоялась. Муса по-прежнему надеется заиграть именно в «Лестере». В предыдущем сезоне он наработал в Премьер-лиге на два забитых мяча.

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Чем он занимается?

Ахмед Муса продолжает развивать инфраструктуру нигерийского города Кано. Здесь у него уже есть спортивный центр и собственный фитнес-центр. Теперь к ним добавилась заправочная станция, которая называется «Муса-7». Она расположена в 500 километрах от родного для Мусы города Джоса. Недалеко от этого места Муса начинал свою футбольную карьеру. Кстати, заправка «Муса-7» для нигерийского игрока уже вторая. В Нигерии его уже видят успешным бизнесменом.

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