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У Мусы в Англии все плохо. Зато открыл необычный бизнес

Как у него дела?

В этом сезоне Ахмед Муса окончательно перестал попадать в состав «Лестера». Его единственным матчем стала игра Кубка Лиги против «Шеффилд Юнайтед». Там нигериец забил гол на 93-й минуте. В чемпионате Англии «Лестер» идет на 17-м месте, одержав всего одну победу. В атаке снова играют Варди, Окадзаки и Слимани. Муса при такой конкуренции оказался ненужным элементом.

Желание попробовать себя в Англии ударило по всем перспективам Мусы. Сборная Нигерии летом приедет в Россию, но Муса в итоговом отборочном успехе команды почти не участвовал. На его счету пять сыгранных матчей и одна голевая передача в игре с Алжиром. Здесь Муса проиграл конкуренцию даже Одиону Игало, который 2017 год проводит в Китае.

Летом ЦСКА вел с Мусой переговоры о возможном возвращении в Россию. «Лестер» не захотел отдавать Мусу обратно, потому что хотел продолжить его английскую адаптацию. Самым реальным вариантом считался «Халл Сити» с Леонидом Слуцким. Но аренда в клуб Чемпионшипа тоже не состоялась. Муса по-прежнему надеется заиграть именно в «Лестере». В предыдущем сезоне он наработал в Премьер-лиге на два забитых мяча.

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Чем он занимается?

Ахмед Муса продолжает развивать инфраструктуру нигерийского города Кано. Здесь у него уже есть спортивный центр и собственный фитнес-центр. Теперь к ним добавилась заправочная станция, которая называется «Муса-7». Она расположена в 500 километрах от родного для Мусы города Джоса. Недалеко от этого места Муса начинал свою футбольную карьеру. Кстати, заправка «Муса-7» для нигерийского игрока уже вторая. В Нигерии его уже видят успешным бизнесменом.

[poll id=1436]

Англия. Премьер-лига Англия Лестер Нигерия Муса Ахмед
Комментарии (12)
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mihail1980
1507821241
пора возвращатся в цска,пока не поздно
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Decorhome
1507823258
давай в Россию
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VVS1985
1507824223
Заметили, что лишь считанные футболисты, считавшиеся в РФПЛ звездами (по Российским меркам) в последующем успешно выступали за границей..на ум приходит Бранислав Иванович, Видич, Олич, ну и с натяжкой Павлюченко......Жо, Жирков, Биллялетдинов, Красич (это лишь те которых вспомнил) просто потерялись))
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yarik1_78
1507824677
А так рвался в АПЛ.
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Остап Бендер 1927
1507825713
Развлекается как может
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insider_retro
1507827640
Пока очевидно, что амбиции с покорением АПЛ не совпали с возможностями... Теперь ему остаётся уповать на терпение боссов клуба и энергичней шевелить булками на тренировках!!..)) Бизнес лучше на потом...
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bset
1507830151
Так это же стопроцентная схема. Если не получается в Премьер-лиге, играешь в Чемпионшипе, а потом возвращаешься и ты звезда. Я так в FIFA 17 делал.
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Dominator777
1507833878
Муса никогда не был атлетичным футболистом, поэтому в АПЛ, где наряду с другими качествами очень ценится умение играть в футбол в силовой манере, он не заиграет. Ему надо уходить в Испанию, или Германию, где с учетом техники и скорости Мусе легче будет адаптироваться и "вписаться" в команду.
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Сержтир
1507840092
наконец-то человек нашёл своё призвание.
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Manilov
1507881042
Комментарий скрыт модератором
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