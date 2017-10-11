Откуда взялся самый полезный игрок Германии. За ним будущее

Разбитые окна и деревенское детство

«Мы жили небогато, но это не останавливало меня. Я продолжал с утра до ночи пинать мячик около дома и регулярно выбивать окна», − рассказывал Йозуа Киммих. Будущий универсал сборной Германии воспитывался в пригороде Штутгарта, в деревне с населением чуть больше тысячи человек. Денег было немного, и тратить их на новые стекла хотелось меньше всего. Мама регулярно прятала от Йозуа мяч, но тот либо находил его, либо приносил другой, арендованный у друзей.

Повзрослев, Киммих начал играть на единственном сносном футбольном поле своей деревни. Талант Йозуа стал очевиден сразу же, но его карьеру тогда чуть не угробил местный бизнесмен – в какой-то момент тот собрался построить свои офисы на месте футбольного поля. «Я наблюдал за тем, как мое поле уничтожают, а на его месте возводят элитный дом. Душераздирающее зрелище!», – вспоминал Киммих.

Но карьеру Йозуа неожиданно спасли скауты «Штутгарта». Они заметили парня в матчах детского пригородного чемпионата и сделали его родителям предложение. Мама категорически была против увлечения футболом, но как раз тогда «Штутгарт» стал чемпионом Германии. Отказывать умоляющему сыну она больше не смогла.

«В «Штутгарте» мое детство закончилось. Я вставал рано утром и освобождался только в 9 вечера. Помимо футбола я старался успевать в учебе, делая уроки по дороге на тренировку. Порой казалось, что никаких сил уже нет, но мне приходилось их находить, ведь другого выбора у меня не было». После чемпионства «Штутгарт» начал свое постепенное падение. Руководство принимало все более странные решение и в конечном счете довело клуб до Бундеслиги 2. Сверхталантливого Киммиха же не допустили до основы даже на один матч.

Хороший Гвардиола и плохой Анчелотти

Сам Йозуа начал раздумывать о переходе в другую команду: «В 2013 году я смотрел каждый матч «Баварии» с невероятным упоением. После победного финала Лиги Чемпионов я подумал про себя: «вот бы разок сыграть с Швайнштайгером, Роббеном и Рибери». Всего через пару лет мечта исполнилось: Гвардиола пригласил Йозуа в свой офис, где с игроком был подписан контракт.

В мире стали хитом кадры после матча «Бавария» – «Боруссия» Д, где Гвардиола стоит наедине с Киммихом и горячо разбирает его тактические ошибки. «Я чувствовал, что Хосеп видел во мне что-то особенное, − признается игрок. − Как мне сказали, именно он настоял на моем приходе». Но в конце сезона-2015/16 Гвардиола покинул «Баварию». На его место пришел Карло Анчелотти, у Киммиха начались серьезные проблемы.

«При Анчелотти я превращался в запасного. Я был очень недоволен этим фактом, но продолжал работать на тренировках». Анчелотти резко сократил ротации состава, из-за чего Киммих, Бернат и тот же Ренату Санчеш стали получать все меньше игрового времени. Но его план не сработал – после разгрома от «ПСЖ» Анчелотти разругался с Рибери и Роббеном. И руководство все осознало.

Лам 2.0

С уходом Анчелотти, карьера Киммиха точно взлетит на новый уровень: Юпп Хайнкесс любит доверять доморощенной молодежи. Как раз в этот период Киммих установил рекорд, набрав результативный балл в десятом матче сборной Германии подряд. Правда, свой подъем Йозуа с отставкой Карло не связывает, хотя тонко уколол бывшего тренера в интервью: «После матча с «ПСЖ» стало очевидно, что наша команда не очень эффективна в атаке. Надо было что-то менять».

О планах о говорит так: «Я пока не знаком с Юппом Хайнкесом, поэтому рано делать какие-то выводы. При этом мне бы хотелось проводить больше времени на родной позиции опорного полузащитника. Но если меня вновь будут ставить на правый фланг, я не буду возражать». Чтобы претендовать на любимую позицию, Киммиху для начала необходимо провалить несколько матчей на месте крайка. Но на такое не пойдет ни один немец.

Усугубляют положение и постоянные сравнения Киммиха с Ламом – по многим аспектам игры они действительно братья-близнецы. И оба склонны к рассудительной игре. Йозуа не подключается лишний раз на место вингера и уж тем более не «живет» на чужой половине поля, как Марсело и Дани Алвес. Да и в скорости немец уступает двум бразильцам, и по меркам других звезд-бровочников у Киммиха она весьма средняя. Как и дриблинг.

Техника обращения с мячом, умение задавать игре нужный темп и подключаться из глубины в атаку, когда того требует ситуация – этими качествами в совершенстве владел Хаби Алонсо. Именно в центре поля «Бавария» была разгромлена «ПСЖ», но Хайнкессу достаточно просто пересмотреть позицию Киммиха, чтобы решить проблему центра поля. От этого выиграют все: болельщики, «Бавария» и в первую очередь сам Джошуа, ведь получая истинное удовольствие от своей игры, Киммих будет прогрессировать с утроенной силой. И тогда к ЧМ-2018 мы получим еще одного совершенного игрока.

[poll id=1433]