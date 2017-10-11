Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Откуда взялся самый полезный игрок Германии. За ним будущее

Откуда взялся самый полезный игрок Германии. За ним будущее

Разбитые окна и деревенское детство

«Мы жили небогато, но это не останавливало меня. Я продолжал с утра до ночи пинать мячик около дома и регулярно выбивать окна», − рассказывал Йозуа Киммих. Будущий универсал сборной Германии воспитывался в пригороде Штутгарта, в деревне с населением чуть больше тысячи человек. Денег было немного, и тратить их на новые стекла хотелось меньше всего. Мама регулярно прятала от Йозуа мяч, но тот либо находил его, либо приносил другой, арендованный у друзей.

Повзрослев, Киммих начал играть на единственном сносном футбольном поле своей деревни. Талант Йозуа стал очевиден сразу же, но его карьеру тогда чуть не угробил местный бизнесмен – в какой-то момент тот собрался построить свои офисы на месте футбольного поля. «Я наблюдал за тем, как мое поле уничтожают, а на его месте возводят элитный дом. Душераздирающее зрелище!», – вспоминал Киммих.

Но карьеру Йозуа неожиданно спасли скауты «Штутгарта». Они заметили парня в матчах детского пригородного чемпионата и сделали его родителям предложение. Мама категорически была против увлечения футболом, но как раз тогда «Штутгарт» стал чемпионом Германии. Отказывать умоляющему сыну она больше не смогла.

«В «Штутгарте» мое детство закончилось. Я вставал рано утром и освобождался только в 9 вечера. Помимо футбола я старался успевать в учебе, делая уроки по дороге на тренировку. Порой казалось, что никаких сил уже нет, но мне приходилось их находить, ведь другого выбора у меня не было». После чемпионства «Штутгарт» начал свое постепенное падение. Руководство принимало все более странные решение и в конечном счете довело клуб до Бундеслиги 2. Сверхталантливого Киммиха же не допустили до основы даже на один матч.

Хороший Гвардиола и плохой Анчелотти

Сам Йозуа начал раздумывать о переходе в другую команду: «В 2013 году я смотрел каждый матч «Баварии» с невероятным упоением. После победного финала Лиги Чемпионов я подумал про себя: «вот бы разок сыграть с Швайнштайгером, Роббеном и Рибери». Всего через пару лет мечта исполнилось: Гвардиола пригласил Йозуа в свой офис, где с игроком был подписан контракт.

В мире стали хитом кадры после матча «Бавария» – «Боруссия» Д, где Гвардиола стоит наедине с Киммихом и горячо разбирает его тактические ошибки. «Я чувствовал, что Хосеп видел во мне что-то особенное, − признается игрок. − Как мне сказали, именно он настоял на моем приходе». Но в конце сезона-2015/16 Гвардиола покинул «Баварию». На его место пришел Карло Анчелотти, у Киммиха начались серьезные проблемы.

«При Анчелотти я превращался в запасного. Я был очень недоволен этим фактом, но продолжал работать на тренировках». Анчелотти резко сократил ротации состава, из-за чего Киммих, Бернат и тот же Ренату Санчеш стали получать все меньше игрового времени. Но его план не сработал – после разгрома от «ПСЖ» Анчелотти разругался с Рибери и Роббеном. И руководство все осознало.

Лам 2.0

С уходом Анчелотти, карьера Киммиха точно взлетит на новый уровень: Юпп Хайнкесс любит доверять доморощенной молодежи. Как раз в этот период Киммих установил рекорд, набрав результативный балл в десятом матче сборной Германии подряд. Правда, свой подъем Йозуа с отставкой Карло не связывает, хотя тонко уколол бывшего тренера в интервью: «После матча с «ПСЖ» стало очевидно, что наша команда не очень эффективна в атаке. Надо было что-то менять».

О планах о говорит так: «Я пока не знаком с Юппом Хайнкесом, поэтому рано делать какие-то выводы. При этом мне бы хотелось проводить больше времени на родной позиции опорного полузащитника. Но если меня вновь будут ставить на правый фланг, я не буду возражать». Чтобы претендовать на любимую позицию, Киммиху для начала необходимо провалить несколько матчей на месте крайка. Но на такое не пойдет ни один немец.

Усугубляют положение и постоянные сравнения Киммиха с Ламом – по многим аспектам игры они действительно братья-близнецы. И оба склонны к рассудительной игре. Йозуа не подключается лишний раз на место вингера и уж тем более не «живет» на чужой половине поля, как Марсело и Дани Алвес. Да и в скорости немец уступает двум бразильцам, и по меркам других звезд-бровочников у Киммиха она весьма средняя. Как и дриблинг.

Техника обращения с мячом, умение задавать игре нужный темп и подключаться из глубины в атаку, когда того требует ситуация – этими качествами в совершенстве владел Хаби Алонсо. Именно в центре поля «Бавария» была разгромлена «ПСЖ», но Хайнкессу достаточно просто пересмотреть позицию Киммиха, чтобы решить проблему центра поля. От этого выиграют все: болельщики, «Бавария» и в первую очередь сам Джошуа, ведь получая истинное удовольствие от своей игры, Киммих будет прогрессировать с утроенной силой. И тогда к ЧМ-2018 мы получим еще одного совершенного игрока.

[poll id=1433]

Германия. Бундеслига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Германия Бавария Германия Киммих Йозуа
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kanosa
1507724173
Будущий лидер.
Ответить
Dgad
1507724564
Автор ты уж определись дилетант, Йозуа или Джошуа
Ответить
zatonn
1507724596
Я уверен, что Йосуа найдёт понимание с герром Хайнкесом. И дальнейший успех ему обеспечен! Главное - чтобы без травм!
Ответить
Manuilov_M
1507725114
Пеп Гвардиола открыл его
Ответить
84aivengo
1507726364
у немцев куда ни взгляни одни таланты... каждый сезон стучатся в сборную... и киммих своего футбольного слова еще не сказал...
Ответить
Karpathian
1507780422
хороший, годный игрок.
Ответить
BlackMurder
1507820235
Сборная Германии - это быстро растущее зерно,цветок,как хотите называйте! Куда не глянь талант, будущая звезда, и немцы в принципе приживаются в любом чемпионате!!!
Ответить
Главные новости
Сафонов отреагировал на критику в свой адрес
08:57
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
2
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
2
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
4
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+