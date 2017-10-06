«Эта поездка − как секс с тремя женщинами, брат». Английский топ-клуб гастролирует по Белоруссии

От мягких игрушек до «Арсенала»

− Мама! Папа! Это Диснейленд! – радуется девочка лет пяти и громко кричит своим родителям, показывая на окно поезда, в котором видит огромного улыбающегося Микки Мауса.

− Нет, нет. Смотри сюда. Там на улице покемоны! А вот Том, только без Джерри. Они точно не живут в Диснейленде. Куда же мы приехали? – с горящими глазами вне себя от радости бегает по вагону ее братик.

− Мужчина, вставайте! Пить надо меньше в дороге! Приехали, ваша остановочка. Жлобин! – рушит детские сказки и мечты суровая проводница, пытаясь разбудить пьяного пассажира.

– Жлобин! Жлобин! Кому еще тут на выход? – кричит ее коллега в тот момент, когда наш поезд окружен плюшевыми бегемотами, зайцами, покемонами, белками и другими героями мультфильмов.

В вагон заходит мужчина лет пятидесяти с двумя огромными сумками. Они почти разрываются от мягких игрушек:

− Еду в Минск. Хочу торговать. Есть уже и готовые заказы. Их только отвезти клиентам. Остальное надеюсь загнать. Футбол же: наши с Англией играют, будет много народа, иностранцы понаедут. Надеюсь, обратно уже буду двигать с пустыми сумками и полными карманами баблишка, − улыбаясь, делится своим бизнес-планом Олег.

За время своего пути минский поезд, который везет меня на матч БАТЭ – «Арсенал» проезжает через станции, на которых предлагают купить вообще все: посуду, фарфор, какие-то сувениры, одежду, носки и даже конфеты со сладостями из ДНР. Через два часа после сказочно-мультяшной остановки в Жлобине мы приезжаем в Бобруйск. На перроне стоит человек с двумя автомобильными шинами:

− Они в 5 раз лучше, чем «Пирелли»! Божусь! Отдаю почти даром. Берите, не пожалеете, − предлагает он белорусские шины всем, кто выходит из вагонов на улицу.

– Ты что их с завода «Белшина» спер? – добро подшучивают над ним пассажиры.

Отдохнуть от напрягающих торгашей получается только на конечной станции. В Минске совершенно другая картина. Столица, словно, выше всего этого смастери-купи-продай времен 90-х годов. Только здесь на перроне нет никаких продавцов «товаров эксклюзивного качества по низким ценам». Свои услуги предлагают лишь одни таксисты:

−Такси! Такси! Куда ехать? – спрашивает меня один из них.

− Пока еще не знаю. Надо позвонить и узнать.

− Хоть, примерно, скажите. Я помогу, − не отстает таксист.

− Мне нужно в гостиницу, где живет команда «Арсенал». Вряд ли вы знаете, где это.

– Эй, не знаю? Они в «Мариотте». Я уже туда четыре ходки сделал за сегодня. И англичан возил, и москвичей, и наших, − гордо рассказывает водитель.

Глеб среди чужих и Глеб среди своих

При подъезде к «Мариотту», на улице, где расположен этот отель, собирается больше двух сотен людей в красно-белых цветах.

− На матчи чемпионата Белоруссии приходит меньше людей, чем собралось наших у гостиницы, − смеется парнишка в футболке «Арсенала». − Мы приехали из Жодино. Но тут есть пацаны почти со всех городов: Минск, Гродно, Брест, Солик. В Белоруссии «Арсенал» − самый популярный клуб из зарубежных.

Причина, по которой лондонский клуб самый популярный в стране – это Александр Глеб. Когда в середине нулевых он играл в «Арсенале», переживать и болеть за команду своего соотечественника начали тысячи белорусов.

− Лично я болею за этот клуб с тех пор, как Сашок перешел туда. Это была наша гордость. Белорус на ведущих ролях английского чемпионата и Лиги Чемпионов, − объясняет свой выбор Василий из Гродно.

− Ты только представь, он играл в финале Лиги Чемпионов. Единственный белорусский футболист, кто добрался до такого уровня. Даже когда он ушел, я и многие мои кенты продолжали уже по инерции болеть за «арсов». Обидно, что он поехал в «Барсу». Большая ошибка была. Кого он хотел оставить на лавке? Хави или Иниесту? – задается вопросом Виктор из Минска.

Дальнейшая карьера Александра Глеба после перехода в «Барселону», и правда, пошла на спад. Из-за конфликтов с Гвардиолой самый популярный игрок Белоруссии скитался по середнякам Англии и Германии («Бирмингем» и «Вольфсбург»), заглядывал в базовый российский клуб для белорусов «Крылья Советов». Потом уезжал за деньгами в турецкий чемпионат, помогал родному БАТЭ и Виктору Гончаренко творить сенсации в Лиге Чемпионов и обыгрывать «Баварию» с «Валенсией», а также заявлял о том, что готов играть за лондонский «Арсенал» бесплатно. Но Арсен Венгер не простил предательства одного из своих лидеров и болезненно отнесся к переходу в команду, которая лишила его победы в Лиге Чемпионов.

На данный момент у Глеба возник конфликт и с тренерским штабом БАТЭ. Из-за этого его очередное возвращение в команду можно считать несостоявшимся. Белорусские фанаты «Арсенала» очень сожалеют и считают, что для такого футболиста могли бы пойти на уступки и дать возможность красиво проститься с болельщиками:

− Какие бы там конфликты не были сейчас, но БАТЭ мог бы закрыть на все глаза и выпустить Сашу хотя бы на пару минут в матче против «Арсенала». Когда его раньше звали, он всегда приходил на помощь и здорово играл. Это же шикарный жест − Глеб выходит на поле в матче двух своих команд, где он состоялся сначала как футболист, а потом как настоящая европейская звезда, − рассуждает гродненский фан «Арсенала» Василий, чья идея тут же начинается обсуждаться бурными спорами.

– Да он уже не тянет. Зачем специально выпускать игрока, если от него пользы нет. Лучше эти пару минут сыграет какой-то молодой пацан. Хоть будет ему мотивация, − делится своим мнением Андрей.

− Какой там не тянет. Да со своим опытом, виденьем поля и мозгами даже нынешний Глеб не хуже, чем половина нынешнего состава БАТЭ, − не согласен с Андреем Виктор.

В конце своих споров ребята приходят к общему знаменателю и говорят о том, что самый идеальный вариант в этой ситуации – это выпустить на замену Александра Глеба в выездном матче с «Арсеналом»:

− Матч в Лондоне будет последним в группе. К тому моменту Борисов уже сыграет с прямыми конкурентами «Кельном» и «Црвеной Звездой» и этот матч на 90 процентов уже не будет иметь никакого турнирного значения. Зато можно было бы красиво раскрутить историю с прощальным матчем Глеба в Лондоне перед болельщиками «Арсенала». Как модно сейчас говорить, БАТЭ мог на этом хайпануть, но вместо этого только зашкварился.

Дальше уже попадают в зашквар и сами белорусские фанаты «Арсенала». Местный ОМОН и секьюрити не подпускают никого к отелю ближе, чем на 15 метров. Сфотографироваться с Жиру, увидеть легендарного Арсена Венгера, потрогать Тео Уолкотта – становится выполнимой миссией, только если ты супергерой и разбросаешь отряд бойцов спецназа. Разочарованию и печали ребят нет предела. Они матерят всех, начиная от руководства отеля и заканчивая теми, кто их не пускает:

− А мы тут причем? Это ваш любимый клуб заказал такие требования. Мы их только выполняем, − спокойно оправдывается один из секьюрити. − Когда летом приезжал армянский «Алашекрт», так они вообще никакой охраны не просили. Скажите спасибо вашим англичанам. Это их надо обзывать, а не нас.

Рекорд стадиона и тоска по Гончаренко

В день матча добраться из Минска в Борисов можно без проблем. Комфортный автобус за час с небольшим проезжает расстояние в 75 километров и довозит прямо до новенькой «Борисов-Арены». Первое, что бросается в глаза – это отсутствие уличных торговцев атрибутикой. Единственное место, где можно купить сувениры – официальный магазин БАТЭ:

− У нас с этим очень строго. Могут такой штраф впаять за спекуляцию, что не окупишь даже затраты. Поэтому самопалом мало кто рискует торговать. Только наша официальная продукция, − объясняет отсутствие конкуренции со стороны других продавцов атрибутики и сувениров одна из продавцов магазина.

Сам Борисов заметно отличается от Минска. Население здесь не дотягивает и до 150 тысяч, а интересных мест несравнимо меньше. При этом именно борисовчане монополизируют местный чемпионат, и выигрывают его уже 11 раз подряд. А о том, как БАТЭ шумел в Лиге Чемпионов, многие помнят до сих пор. С сегодняшним главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко Борисов отбирал очки в Турине у «Ювентуса», обыгрывал дома мюнхенскую «Баварию» и «Валенсию», привозил «Реал» и «Милан». Теперь этот список пополнил и «Арсенал».

«БАТЭ-Арена» − это уютный чисто футбольный стадион без беговых дорожек, который вмещает чуть больше 13 тысяч зрителей. Для города с населением в 142 тысячи этого вполне хватает. Но когда приезжают европейские гранды, то спрос явно превышает предложение. На матче с «Арсеналом» установлен новый рекорд посещаемости «БАТЭ-Арены», о чем с гордостью объявляет во время игры диктор по стадиону: «На матче присутствует 13136 зрителей!». По информации в предматчевой программке, стадион вмещает 13121 человек. Получается, что «БАТЭ – Арена» вместила на 15 человек больше нормы. Но судя по количеству зрителей в проходах и на рядах, рекорд достигает явно большей отметки.

Но очень скоро многочисленные зрители на трибунах начинают разочаровываться. Арсен Венгер приберег своих лидеров и выпускает в Борисове полурезервный состав. В нем нет ни Петера Чеха, ни Начо Монреаля, ни Аарона Рэмзи, ни Месута Озила, ни Алексиса Санчеса, ни новичка Александра Ляказетта. Отсутствуют даже молодые Бельерин и Колашинац. В старте только Оливье Жиру и Тео Уолкотт.

Но запас «Арсенала» не нуждается в дополнительной мотивации. Уже к 25-й минуте лондонцы крупно ведут 3:0. Дубль Уолкотта и гол Холдинга портят праздник местным болельщикам. Хозяева не сдаются: сербский легионер БАТЭ Мирко Иванич тащит за собой партнеров, ведет игру команды и очень скоро сам же отыгрывает один мяч. Близок Иванич и к тому, чтобы сократить отрыв до минимума, но ему чуть-чуть не хватает точности. В начале второго тайма Жиру со спорного пенальти делает счет 1:4 и окончательно убивает интригу. Фанаты «Арсенала» довольны. Они поют песни, громко кричат «Fuck the Mourinno!» и «Fuck the Abramovich!». БАТЭ уходит от крупного поражения, которого точно не заслуживает, благодаря голу Гордейчука.

− Лучше бы мы тоже играли вторым составом, как и они. Ну, проиграли бы не 2:4, а крупнее. Какая разница: что так ноль очков, что так. Зато команда была бы свежее к следующей игре с минским «Динамо». Там у нас важная игра за чемпионство, а тут что? Только силы зря потратили, − возмущается на трибунах один из болельщиков БАТЭ.

− Нам бы Гончаренко обратно. Тогда бы снова шумели в Лиге Чемпионов. Уходить ему надо из этого ЦСКА. Слуцкий бежал оттуда и ему надо. Гинер уже никого не купит. Так и будет играть с Березуцкими и Игнашевичем, пока им не стукнет по 50 лет, − сокрушается один из журналистов в зале для пресс-конференции.

После матча фанаты гостей и снова пытаются преодолеть оцепление из ОМОНа и прорваться хотя бы к Венгеру или Жиру. В толпе выделяется пожилой мужичок в футболке сборной Англии. Он понимает, что у него не получится, но выглядит самым довольным из всех.

− Я живу в Киеве, но болею за все английские клубы в еврокубках и сборную Англии. Мне очень нравится британский футбол. Я от него тащусь. Езжу по возможности на все матчи своих команд. На этой недели я побил свой личный рекорд и увидел, как играют в еврокубках три английские команды за три дня. Я был в Москве, где сначала смотрел «Спартак» – «Ливерпуль», потом на следующий день ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» и вот сегодня БАТЭ – «Арсенал». Если бы мне раньше сказали, что я увижу вживую сразу три самых топовых и титулованных английский клуба за три дня, я бы никогда не поверил. Никогда не забуду такую поездку. Это как секс сразу с тремя женщинами, брат. Просто сказка.