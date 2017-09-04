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  • В какой атмосфере проходил самый странный матч года − Россия против «Динамо». Репортаж фаната с трибуны

В какой атмосфере проходил самый странный матч года − Россия против «Динамо». Репортаж фаната с трибуны

17:10. Все подходы к стадиону «Арена Химки» забиты болельщиками. Очереди на сектор А напоминает длиннющую змейку, которую еле сдерживали 1-2 стюарда. Однако до матча оставалось аж 20 минут, и болельщики смотрели на ситуацию со сдержанным оптимизмом. Многие из них периодически поглядывали на начало очереди, в надежде на то, что процесс вдруг резко ускорится.

17:25. До начала матча осталось пять минут. Поток людей на «Арену Химки» только увеличился – настолько, что одна девушка потеряла своего парня и отчаянно пыталась отыскать его в огромной толпе. «У меня зарядка еще в поезде села, теперь не знаю, что делать», − чуть не плача жаловалась. Очереди у входов достигали абсолютно немыслимых размеров. Стало абсолютно очевидно: с организацией мероприятия вышел фееричный провал.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Стоявшие в очереди периодически высказывали проклятья в адрес Мутко и старались отвлечься от плохих мыслей, переходя на другие темы. «Если честно, я не знаю ни одного игрока «Динамо». Хожу, потому что за команду болеет сын, который тащит меня на матчи даже зимой. Но мне это только в радость», − признается Мария. Рядом с ней хмурился от долгого ожидания ее сын Рома, чье внимание вдруг захватывает происходящее у соседнего сектора.

На секторе С процесс долгое время шел мирно, но внезапно один из стюардов по каким-то причинам объявил «технический перерыв». Страсти тут же накалились, особенно среди тех, кто уже стоял у прохода. «Я получил свой билет, чтобы ты мне калитку закрывал?!» − агрессивно заявил фанат. От нервов парень стал залезать на ограждающий барьер под удивленные взгляды соседей.

«Матч товарищеский, а очередь жуткая! В Германии такого безобразия не встретишь», − мрачно воскликнул профессор Генрих Львович, у которого от долгого ожидания даже выступил пот на лбу. На его куртке был изображен логотип дортмундской «Боруссии» − как оказалось, не просто так: «Мой зять – немец, живет в Вестфалии. Там на стадион ходят по 80 000 человек каждый матч, но такого ужаса никогда не бывает».

***

Для динамовских болельщиков матч казался особенно странным. На первых минутах многие кричали в поддержку любимого клуба, после чего инстинктивно подпевали фанатам сборной России. Среди болельщиков на трибуне С1 скромно сидела сестра защитника «Динамо» Григория Морозова.

«Я стараюсь приходить на каждую игру, он об этом знает и выходит еще более мотивированным. Гриша – добрый милый парень и хороший защитник, но, мне кажется, ему немного не хватает мотивации. В начале сезона 2015/16 Морозову нужно было доказывать Кобелеву, что он – игрок основы, отсюда у него и шли голы. Для нового развития ему нужна качественная конкуренция», − откровенно признается она.

«Футболисты «Динамо» общаются в совместном чате в WhatsApp, устраивают совместные пикники, акции для болельщиков. Они отлично играют на тренировках, каждый очень силен индивидуально, и мне сложно понять, почему у «Динамо» такие плохие результаты. Может быть, в тренере дело? Хотя Юрий Калитвинцев – мой любимый тренер, не хочу, чтобы он уходил», − продолжает Морозова.

После двух голов зрители все чаще стали разговаривать о своих нефутбольных делах, а некоторые покинули «Арену Химки» за 20 минут до конца игры. Немного разбудил публику исторический гол Марио Фернандеса, который был воспринят не совсем однозначно. «Русские, вперед!» − с издевкой крикнул один из болельщиков.

По ходу второго тайма на поле вышел Кирилл Панченко, который сыграл против своей же команды. «Если я забью «Динамо», я отпраздную гол», − заявлял он перед матчем. Свой отрезок нападающий провел с хорошей самоотдачей, а в одном из эпизодов в подкате чуть было не травмировал Алексея Козлова. После игры форвард сборной России вместе с игроками «Динамо» подошел к фан-сектору бело-голубых, чтобы поприветствовать болельщиков. Те ответили ему горячими аплодисментами.

***

19:35. Этот странный день подходил к концу. За 90 минут многие болельщики так и не поняли, какую пользу обе команды получили от этого матча. «Лучше б с Анголой сыграли!» − произнес один из пришедших на стадион.

До чемпионата мира оставалось 282 дня.

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Комментарии (12)
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343443
1504497506
ранный матч
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Правдоруб100
1504500468
Не понятно, почему болельщики устроили ажиотаж... Чего там смотреть???!!!
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Kotiwe
1504503907
НА матче до начала трансляции показывали историю игр сборной,еще и СНГ с клубами,это нормальный матч,возможно просто денег не хватило организовать матч со сборной какой нибудь...Не знаю,мне некоторые игроки очень понравились
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yorgenbarenz
1504504032
Грёбаный балаган!В СССР частенько первая сборная играла со второй.Это был другой футбол.Вторая старалась доказать,что они не шилом бриты. Однажды,вторая отчехлила первую,благо в её состав включили отчисленных из первой за пьянку Заварова и Воробьёва." Алкоголики" делали дураков из трезвенников первой сборной.
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ИванЯ
1504504100
Странный матч, странный репортаж, особенно позабавило про профессора Генриха Львовича, сестра у Мороза тоже жжет особенно про тренера, тренер плохой, подумала, хотя он хороший)))
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polt
1504508248
А тем временем "До чемпионата мира оставалось 282 дня."
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prtcs
1504515430
Когда собаке делать нечего, он яйца лижет, так и нашим "успешным" тренерам и их руководителям. Показали всей стране пародию на футбол и радуются "победе" над чемпионом ФНЛ.
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Docentusa
1504520304
Не смотрел!!! И правильно сделал!!!
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Karabaz
1504530536
Играли красиво и от матча остались положительные эмоции)
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виктоша
1504539294
Братья порадовали. Надежда русского футбола. Лысый русский немец тоже хорош.
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