У «Зенита» и «Локо» в Лиге Европы очень скучные соперники. Зачем это смотреть?

Баски с «проклятым» стадионом

«Реал Сосьедад» – наиболее звучное имя среди шести соперников наших клубов в этом сезоне Лиги Европы. Раньше «Реал Сосьедад» избивал в еврокубках московское «Динамо», в начале двухтысячных едва не стал чемпионом с Карпиным и Хаби Алонсо, в новейшей истории даже попадал в Лигу чемпионом, а затем стал приятным воспоминанием для «Краснодара», разгромившего испанский клуб перед первым в своей истории групповым этапом Лиги Европы.

«Реал Сосьедад» сейчас – это множество испанцев с редким вкраплением легионеров. Имена Агирретче, Каналеса и Хаби Прието знакомы не только любителям Ла Лиги, а Ильярраменди помнят еще по играм за «Реал Мадрид». Кроме того, тут играет мексиканец Карлос Вела – экс-полузащитник «Арсенала», а также вечный талант Аднан Янузай, от которого все до сих пор ждут взлета (бельгийцу всего-то 22 года).

И все же главная звезда команды – бывший полузащитник «Барселоны» Сакристан Эусебио. Как тренер он уже и в штабе Франка Райкарда работал, и четыре сезона подряд возглавлял резервную команду «Барселоны», а пару лет назад сменил в «Реал Сосьедаде» Дэвида Мойеса. Получилось здорово: сначала девятое место, а затем шестое и еще выход в четвертьфинал Кубка Испании.

Примечателен и домашний стадион «Аноэта»: начиная с 2010 года, здесь никак не могла победить «Барселона» – на протяжении аж девяти матчей. Проклятие лишь в этом году снял Неймар, да и то победный гол был забит с пенальти.

Убийцы финалиста с Бендтнером в составе

Еще в Санкт-Петербург прибудет самый титулованный клуб Норвегии – 24-кратный чемпион страны (у ближайшего преследователя всего девять побед). «Русенборг» славится тем, что не пускает в тренеры никого кроме северян – только англичане во второй половине прошлого века пытались потренировать, но уже на протяжении более 30 лет возглавляют клуб из Трондхейма либо норвежцы, либо шведы. На местный чемпионат этого хватает, на еврокубки – не особо. Хотя в 90-х «Русенборг» регулярно гостил в Лиге чемпионов и даже вышибал из групп знаменитых топов (чего стоит хотя бы пинок под зад роскошному «Милану» в 1996-м).

Та же история и с игроками – множество норвежцев, есть австралиец, серб и нигериец, остальные легионеры – северные. Главная звезда – уж конечно Никлас Бендтнер, который доскитался в итоге из АПЛ и Бундеслиги до норвежской Элитсерии. Команда же вылетела из ЛЧ, лишь однажды пропустив от «Селтика», но зато два раза грохнула «Аякс», выбив прошлогодних финалистов Лиги Европы из еврокубков. Бендтнер тоже забил, но главным героем стал нигериец Адегбенро, который наколотил «Аяксу» три мяча в двух матчах. Прямо как спартаковский Ширко в конце прошлого века, только масштабы разные.

Обидчик ЦСКА, уничтожитель «Фенербахче»

Слово «Вардар» – одно из любимых в спорах с красно-синими у красно-белых, сине-бело-голубых и прочих разноцветных фанатов России. Даже спустя 14 лет свеж в памяти громкий вылет лидера РФПЛ от непонятной македонской команды в Лиге чемпионов. Причем даже не в последнем раунде перед групповым этапом. Игорь Акинфеев и братья Березуцкие помнят то шоу до сих пор.

У себя в Македонии «Вардар» – главный клуб, на его счету десять чемпионств, одно из которых принес российский тренер Сергей Андреев позапрошлым летом. В Европе же он до сих пор является командой, которую принято не замечать более-менее серьезными клубами. Видимо, примерно так думал и турецкий «Фенербахче», глядя на то, как жестоко прошелся по македонцам в нынешней Лиге чемпионов «Копенгаген» (4:1). Впрочем, датчане лишь за 15 минут до конца забили спасительный третий гол, который позволил им выйти в следующий круг (чтоб вылететь там от «Карабаха»).

Ну, а «Вардар» привез к себе в Скопье Вальбуэна, Шкртела, Ислу и Сольдадо, которых и грохнул 2:0, причем второй гол «Фенербахче» пропустил самым идиотским образом. Домашний реванш? Какое там. На гол Нойштедтера македонцы ответили двумя и увезли из Турции еще одну сенсационную победу. Хотя состав у «Вардара» все такой же неприметный – македонцы, пара армян, украинец, грузин, да несколько незнакомых бразильцев. Зато играет команда на том, стадионе, где пару недель назад прошел матч за Суперкубок Европы между «МЮ» и «Реалом». Там сыграет и «Зенит».

Тренер, который вернулся с того света

Попавшийся «Локомотиву» «Копенгаген» – частый гость в Лиге чемпионов, но славы ему это не приносит. Клуб движется примерно по одной схеме: непростая группа, поражения от грандов, третье место, Лига Европы, а там – один-два раунда, и до свидания, еврокубки. И так по кругу. В этом сезоне они не добрались даже до грандов. Какие «Реал» с «Баварией», если «Копенгаген» проиграл «Жилине» с «Вардаром». Причем, словаков и македонцев худо-бедно, но прошли, а вот с «Карабахом» не сложилось.

Если в Европе к клубу и сохраняется какой-то интерес, то, главным образом, благодаря фигуре тренера. Игрок Стале Солбаккен, будучи игроком в конце 90-х чуть-чуть засветился в АПЛ, но больше путешествовал по норвежским и датским чемпионатам, а завершил карьеру, получив инфаркт на тренировке. «Примерно восемь минут он находился в состоянии клинической смерти», – были ошарашены врачи. Поправив здоровье, перешел на тренерскую должность, где отчаянно спорил с Гвардиолой, валялся на газоне, отжимался в технической зоне и так далее. Все победы датского флагмана – его победы. Впрочем, и провалы тоже. Потому что матч с «Карабахом» на лигочемпионский не походил никоим образом.

Клубом-трамплином Кучука и Кононова заправляет свой Массимо Каррера

Оба известных белорусских тренера 11 лет назад работали в молдавском «Шерифе» – тогда клуб встал на пути «Спартака» на предварительном этапе Лиги чемпионов и ни разу не уступил российскому вице-чемпиону, но вылетел из-за пропущенного гола дома (1:1, 0:0). Сейчас это 15-кратный чемпион Молдавии, внедрившийся в групповой этап Лиги Европы под руководством Роберто Бордина. В Бергамо и Неаполе хорошо помнят своего бывшего футболиста – и там, и там он наиграл по сотне матчей в середине 90-х, а закончил карьеру в 40-летнем возрасте.

Первой самостоятельной тренерской работой Бордин обзавелся в прошлом году, потренировав «Триестину» в Серии D, но выиграл там лишь один матч из восьми. И решил рискнуть, уехав в Молдавию. Пример Массимо Карреры оказался удачным – Бордин стал чемпионом с «Шерифом», хотя в золотом матче с «Дачией» его команда просто лучше выполнила пенальти. Ну, а по дороге в групповой этап Лиги Европы устранила «Легию», которая еще год назад забивала на своем поле три гола «Реалу».

«Злинчестер» – чешский «Лестер»

Злин больше известен хоккейным болельщикам – в этом городе в середине 80-х выступал известный впоследствии тренер Милош Ржига, воспитывался погибший в авиакатастрофе с ярославским «Локомотивом» хоккеист Карел Рахунек. О футбольной команде, играющей на шеститысячном стадиончике, было известно мало. Она без конца меняла свое название, как правило, возвращаясь к короткому «Злин». С 2012-го – «Фастав Злин» после подписания пятилетнего соглашения с фирмой «Фастав».

«Чешским «Лестером» или даже проще «Злинчестером» команду нарекли после того, как она в сезоне-2015/16 чуть не вылетела из элитной чешской лиги (плюс три очка от зоны вылета), а уже в следующем году принялась штурмовать чемпионские позиции. Все испортила 10-матчевая безвыигрышная серия, а затем еще и четыре поражения в пяти последних турах, и «Злинчестер» откатился на шестое место. Но напоследок прихватил с собой Кубок Чехии – второй трофей в истории (первый был ими завоеван 47 лет назад).

Примечательно, что за «Злин» выступает небезызвестный Петр Йирачек – именно из-за его гола в матче Польша – Чехия сборная России, уступавшая в это время грекам, вылетела с Евро-2012. С Йирачеком на том турнире пересекался нынешний полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов.

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