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    Новый скандал вокруг «Матч ТВ». Теперь канал (якобы) требует с клубов деньги


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    Голосов: 6
    18.08.2017 01:15
    Sports.ru опубликовал инсайдерскую информацию о том, что «Матч ТВ» прислал футбольным клубам рассылку с ценами за попадание в эфир. «Бомбардир» разбирается в ситуации.

    Что случилось?

    На Sports.ru появилась интересная новость о канале «Матч ТВ». Утверждается, что футбольным клубам российской Премьер-лиги была разослана презентация, где предлагались платные услуги. Командам можно отдать минимум по миллиону за каждый эпизод программы «После футбола» с их участием. Ее ведет комментатор Георгий Черданцев. Два миллиона за эпизод можно заплатить за присутствие футболистов на тренировках «легионеров» в шоу «Кто хочет стать легионером?». Sports.ru приложил к информации скриншоты.

    «Матч ТВ» все опровергает

    «Появившиеся в ряде СМИ сообщения следует считать нелепыми домыслами, которые ставят целью испортить репутацию не только телеканалу «Матч ТВ», но и запятнать репутацию российских футбольных клубов. Это недопустимо. Ситуация требует обстоятельного разбора и обязательного наказания нечистых на руку журналистов и пользующихся их услугами недобросовестных представителей СМИ», – утверждается в заявлении «Матч ТВ». Ведущий программы «После футбола» Георгий Черданцев тоже дал комментарий по ситуации.

    Клубы поддерживают «Матч ТВ»

    «Матч ТВ» утверждает, что «Краснодар», «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и «Зенит» готовы подтвердить, что не получали подобных предложений. Интересно, что канал действительно связывают с этими командами близкие партнерские отношения. Например, «Матч ТВ» делал репортаж из самолета «Зенита», когда клуб летел на гостевую игру против «СКА-Хабаровска». После матча с «Ахматом» эксклюзивное интервью телеканалу давал полузащитник Леандро Паредес. Взаимовыгодное партнерство позволяет «Матчу» делать много полезных материалов и не брать за это деньги.

    Почему все это важно?

    Постоянные сообщение об уходе Тины Канделаки, состоявшийся уход Валерия Карпина, большие перемены в команде работников сайта и странная ситуация с бюджетом – все это составляет информационный шум вокруг «Матч ТВ». Очевидно, что у канала есть проблемы, а скандалы со Sports.ru переходят на новый уровень. Вокруг главного спортивного телеканала страны все больше негатива. Важно, чтобы это не переходило за рамки разумного.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Георгия Черданцева, Sports.ru
    Рейтинг: 2 Голосов: 6
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +22

      сэм 23 августа 2017, 12:35

      Нет шума без огня!)))

      0
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      Рейтинг: +104

      Scorp63 19 августа 2017, 22:18

      Сплошной тупорылый пиз@ёж и грёбанная реклама! По два говноеда засунули в комментаторскую, о матче во время трансляций 2-3 слова, остальное хрень несут или меж собою разговаривают. Да ещё и бабу засунули, слушал в одном из репортажей, тоже "специалистка" в футболе!!! Елагин один и остался, как настоящий ведущий комментатор футбольного спектакля. .

      0
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 19 августа 2017, 20:06

      Рекламой задавили просто.Всё им мало,вот и отмывайтесь после этого...

      1
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      Рейтинг: +423

      Drapik 18 августа 2017, 23:51

      Вонючий канал Матч ТВ. Даже если это вброс - все равно канал вонючий с тупыми передачами и примитивной попсярой.
      А когда-то была отличная передача 90 минут+. Все засрали.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +523

      Грыззь 18 августа 2017, 20:57

      Непобедимая жадность.

      2
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 18 августа 2017, 20:26

      Я любитель испанской Ла Лиги. Подписан через НТВ Плюс. на все возможные футболы с первого дня образования НТВ Плюс. В прошлом году Канделаки нас кинула, и в этом году история повторяется. Испании вновь не будет. Но как же господин Мутко наш министр всего спорта и футбола, он же по прошлой весне признался что любит смотреть Барсу и Испанию в целом, а вот как будет смотреть Испанию господин Мутко в этом году ??? Господин Мутко ответьте нам пожалуйста что происходит с вашим МАТЧем ? и когда вы наконец уберёте Канделаки ?,

      1
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 18 августа 2017, 20:00

      менеджмент матч.тв конечно сильно отличается от спорт1, который был ранее. столько контрактов просто просрали. столько воды мутят у себя. по факту ничего толкового не завезли. хочется услышать от руководства какого то адекватного обещания что ли..какие планы, что будет, что ждать, почему нет того или иного. в общем, я считаю что каналу пойдет на пользу провести какое то мероприятие с участием зрителей, где будут заданы самые жаркие вопросы

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 августа 2017, 18:37

      Че Кержа-то нарисовали вместе с этими дармоедами? Надо валить ему с этого Матча, чтобы не опозориться.

      2
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 18 августа 2017, 17:21

      Я перестал смотреть "Матч ТВ":) Ну только изредка с интернета, если больше нигде не нахожу трансляцию футбольного матча.

      1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 18 августа 2017, 12:05

      лол

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