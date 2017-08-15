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    «Спартак» – это как любимая женщина». Как Александр Панов спровоцировал конфликт вокруг двух главных клубов России


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    Голосов: 3
    15.08.2017 15:00
    «Бомбардир» – о скандальной ситуации вокруг экс-форварда сборной России, о которой теперь спорят фанаты «Спартака» и «Зенита».

    Полторы недели назад «Спартак» разгромно проиграл «Зениту» в Питере. После матча, помимо голов в ворота Реброва, по сети гуляло еще одно примечательное видео – на нем фанаты «Зенита» оскорбляют одетого в спартаковские цвета Александра Панова и пытаются его избить. Вот как это было:

    Внимание (!) – ненормативная лексика.

    Напомним, что Панов – воспитанник «Зенита», в 1999 году он принес клубу первый трофей в его российской истории – Кубок России. Сине-бело-голубые одержали волевую победу над московским «Динамо», на счету Панова – два гола.

    Еще одно памятное достижение Панова – дубль в ворота сборной Франции на «Стад де Франс». Историческое достижение.

    Помимо «Зенита», Панов выступал за французский «Сент-Этьен», играл в Китае и Швейцарии, переезжал в Москву (в его послужном списке – «Динамо» и «Торпедо», но нет «Спартака»). Одним из последних клубов в карьере форварда был опять-таки «Зенит»: уже под руководством Дика Адвоката Панов провел в родной команде несколько матчей.

    Теперь Панов открыто поддерживает «Спартак»: перед матчем с «Зенитом» в интервью «Спорт FM» он объяснил свою позицию и пообещал приехать в Питер в спартаковской атрибутике.

    «Я не изменял команде. Одно дело работать в одной команде, а болеть можно за другую. Я болею за «Спартак». Мне нравится «Открытие Арена» и болельщики «Спартака». Они дают мне возможность болеть раскрепощенно на фан-секторе стадиона. Поэтому именно туда я и взял абонемент. Мне очень нравится, как болеют фанаты «Спартака».

    «В Петербурге у меня нет ощущения, что мне нужно чего-то бояться», – говорил Панов до игры, но в итоге столкнулся с агрессией питерских фанатов. Об этом бывшего партнера по «Зениту» предупреждал Владислав Радимов:

    «Что касается заявления Панова о намерении ходить по Санкт-Петербургу в шарфе «Спартака», то это его жизнь. Не понимаю только, зачем Саша афиширует это, тем самым провоцируя болельщиков. Так что я бы не советовал Саше в одиночестве идти по Невскому в шарфе «Спартака»!

    Радимов был прав: поддержать выбор Панова в Питере пока не готовы.

    Колпинская ракета – прозвище Панова, которого он, по мнению болельщиков «Зенита», теперь не заслуживает:

    Шприц – намек на наркотическую зависимость, от которой будущий форвард сборной страдал в юности.

    ***

    После инцидента с фанатами Панов дал еще одно интервью:

    «Почему я, бывший игрок «Зенита», не имею права после карьеры на свой выбор, который мне никто не навязывает? Если бы мне нравился «Зенит» и я был бы вдохновлен его игрой, то болел бы за этот клуб. Но мне «Зенит» не нравится в том смысле, что не нравится его игра, не впечатляет. Я уважаю его, но «Спартак» – это как любимая женщина. Идешь – раз, встретил, влюбился – вот и все. И не знаешь, по каким причинам. Так же для меня «Спартак»: я пришел и влюбился. И мне это нравится, я кайфую от этого».

    Так как же правильно относиться к Александру Панову? Давайте разбираться.

    «Зенит» уничтожил «Спартак». Это был сумасшедший матч!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
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    Комментарии15
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 19 августа 2017, 21:03

      Панов с таким телосложением только в стан Спартака...вынимай дальше...

      -1
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      Рейтинг: +265

      Tim-Timmy 16 августа 2017, 02:33

      Это наверное молодняк какой нибудь который ваще не сечет, один крикнул что это Панов, а поскольку цвета чужие значит гандон, а дальше стадный инстинкт и вот уже понеслось.

      -2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 августа 2017, 20:46

      Адекватные болельщики нормально относятся, а другим всё равно ничего не докажешь.

      4
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      Рейтинг: +89

      Serg--015 15 августа 2017, 18:46

      Даже если предположить, что болеть за команду, которая является принципиальным соперником клуба, за который выступал, не совсем красиво и правильно, всё же надо вести по-человечески. Рядом с фанатами, у которых из 10 слов 9 матом, Александр выглядит достойно. Значит он сделал правильный выбор, а они нет. Люди не ходят на наши футбольные стадионы не из-за таких людей, как бывший футболист Александр Панов, а опасаясь горе-болельщиков, по любому поводу проявляющих агрессию. Так случилось с моей женой, которая, однажды побывав на футбольном матче с дракой и вырванными креслами, больше не хочет туда ходить.

      -2
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      Рейтинг: +313

      38 попугаев 15 августа 2017, 18:40

      Панов такой же человек как и все, за кого хочет, за того и болеет.
      Правда чувства питерцев тоже можно понять, я представляю если бы так про Зенит Титов сказал.
      Но как на видео вести себя нельзя!

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 15 августа 2017, 18:07

      обиделся на зеньку но зря думает что ему в спартаке что то обломится там своих не куда девать

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 15 августа 2017, 17:28

      Молодец, Сашок, свое пристрастие не надо прятать и не идти на поводу. Тем более такого быдла; 10 слов 8- матерных!

      0
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      Рейтинг: +628

      somn 15 августа 2017, 17:14

      Раздобрел Панов. Теперь он скорее не "колпинская ракета", а "московская котлета".

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 15 августа 2017, 17:04

      спартак это как любимая женщина на ночь

      -1
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      Рейтинг: +96

      Билли Бонс. 15 августа 2017, 16:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А кто это назначил Пищевик и Бомжевик главными клупами России???Я можЫт считаю главными клубами России-Арсенал и Амкар,а можЫт дажЫ Таганрогскую Птицефабрику.(Там Рома Адамов играет).

      -7
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Билли Бонс. 15 августа 2017, 17:05

      да хоть томь главное что бы ее лукойл и газпром держали а потом на матч тв облизывали журналюхи генич шнобель шмурнов орлов и прочая тварь

      0
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