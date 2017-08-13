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Почему «Спартак» провалил начало сезона

Незавершенная перестройка

«Спартак» выиграл чемпионство за счет уже имевшегося подбора исполнителей. Для этого не пришлось набирать новую команду. Здесь просто сделали правильный коллектив из подходящих людей. Слова, что спартаковцы бьются за Карреру, выглядят смешно. Куда понятнее и важнее, что «Спартак» работает на его идеи. Именно Каррера сделал из Глушакова главного игрока в полузащите, а через Промеса раскрыл возможности других игроков.

С нового сезона многое пришлось переделывать. На одной тактике вечно выигрывать не получится. Каррере нужно было разнообразие на флангах защиты, куда пришел новичок Петкович. В полузащиту арендовали креативного Пашалича. Хорват отличился уже дважды, но пока в России только осваивается. Много очков «Спартак» потерял без него. Проблемы с началом атак и быстрым переходом между линиями Каррера еще решает. Продолжаются переговоры с Гараем и поиски нового нападающего, который сможет забивать чаще Зе Луиша.

«Спартак» точно станет лучше осенью, но там придется играть уже в двух важных турнирах.

Отсутствие Зобнина

Полузащитник Роман Зобнин провел в прошлом сезоне 29 матчей в Премьер-лиге. В среднем Зобнин играл в них по 85 минут. Сейчас этой опции у Карреры нет, хотя Зобнин в его построениях считался ключевым игроком. В предыдущем дерби с ЦСКА он помогал слева в обороне, в некоторых матчах играл в атаке, а номинально выходил в центре поля. Зобнин – самый полезный и универсальный игрок «Спартака» новых времен. При этом талантливому игроку всего 23 года.

«Буду помогать Зобнину, чтобы тот вернулся еще более сильным», – сказал Каррера, когда узнал о травме Романа. Врачи «Спартака» дают оптимистичный прогноз, что Зобнин поможет «Спартаку» в весенней части чемпионата. Сам он надеется вернуться раньше и зацепить игры в Лиге чемпионов. Пока же Зобнин поддерживает партнеров с трибун, а новичок Пашалич во многом повторяет его функции.

Календарь и подготовка

«Спартак» готовился к сезону планомерно, учитывая еще и наличие Лиги чемпионов. Сейчас понятно, что именно к осеннему отрезку команда подойдет на пике физических возможностей. В начале сезона сказались сильные нагрузки и неготовность играть по напряженному графику. 120 минут в Суперкубке России сказались во втором тайме матча с «Динамо». Там спартаковцы пропустили дважды, потеряв два очка после сильной первой половины.

Соперники по первым турам «Спартаку» тоже попались интересные. Гостевая ничья с «Уфой» добыта во многом по игре, победы над «Краснодаром» и «Арсеналом» – на классе. Выделяются в расписании тяжелые встречи с «Зенитом» и ЦСКА. «Спартак» проиграл эти матчи сейчас, но получил календарные опции в будущем. За такие поражения можно будет отыграться во втором круге. Пока же такие потери очков выглядят серьезными лишь на текущий момент.

Чемпионаты выигрываются не в матчах с конкурентами, а во встречах с аутсайдерами.

Непостоянный фарт

Зато чемпионская удача у «Спартака» пропала. И это выглядит куда большей проблемой, чем отсутствие набранных очков в играх с потенциальными конкурентами. В прошлом сезоне колотил в концовках матчей Денис Глушаков. «Спартак» одерживал волевые победы, дожимая соперника в концовках встреч. Теперь в концовках прижимают уже коллектив Карреры. Плюсом к этому сказывается моральная усталость после чемпионского сезона.

«Физическое состояние в порядке, но, может, я устал психологически», – рассказал все тот же Глушаков. У полузащитника идут тяжелые переговоры по контракту, а его персональное везение Каррера променял на талант Тимофеева. Парадоксально, но талантливый футболист получил тяжелую травму. Теперь Массимо снова вынужден ставить в состав Глушакова и надеяться, что тот снова начнет полезно феерить.

Вратарские неудачи

Девять пропущенных мячей в шести матчах – не тот результат, которому может радоваться команда с итальянским тренером. Пусть пять из них были пропущены в одном матче с «Зенитом», а всего «Спартак» пропускал лишь в трех матчах, радости в таких показателях мало. Вратари московского клуба подвели в самый неприятный и ненужный момент. Ребров убил свои перспективы в той самой игре с «Зенитом», Селихов неудачно сыграл в дерби.

Каррера понимает, что его вратари – тонкие натуры. «У нас, как и в любом клубе, есть два бьющихся за место в основе вратаря», – утверждает главный тренер «Спартака». Он не считает, что Селихов во встрече с ЦСКА показался неуверенным. Зато претензии к самому себе есть у голкипера. В моменте с голом Витиньо он чувствует собственную вину.

Пока вратари «Спартака» поддерживают друг друга. Как таковой вратарской проблемы у москвичей нет, но их личные неудачи точно не помогли «Спартаку» лучше войти в сезон.

Почему в дерби ЦСКА – «Спартак» проиграли все

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Россия. Премьер-лига Россия Спартак Ребров Артем Зобнин Роман Селихов Александр Пашалич Марио Каррера Массимо
Комментарии (45)
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Грыззь
1502602654
Ничего, раскачаются. Верю в Спартак.
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mihail1980
1502603283
булки расслабили после чемпионства
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juancarlo
1502607409
Спартак выиграл чемпионат, потому что Зенит и ЦСКА в прошлом сезоне были никакие! Не понимают этого, только глупые люди!
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19asmodey54
1502608446
в дерби копытные 1-й мяч из офсайда забили. ЗЕ потеряли, спасибо краснорожему братику.
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alex1951
1502609030
Тщательный анализ проделал журналист,но умнее от этого никто не стал. Все лежит на поверхности. Я за Динамо,поэтому сохраняю нейтралитет...Во-первых Мне сдается,что на Спартак ,в последнее время сильно давят,причем морально, А вот с психикой у них не очень,что и показала игра с армейцами, Во-вторых и это главное, на них давит сознание того,что скоро им себя демонстрировать в Лиге Че,где не только их фаны,а и все остальные ждут их приличного выступления, этот турнир скоротечный ,а посему ,считаю ,главнее, что касается Чемпа России,то там наверстать упущенное - времени до и больше! Вообщем удачи пацаны!
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OfaZavr
1502612427
Всё наладиться. Подождём и посмотрим.
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alp
1502616954
статейка писана болелой спартака в духе - да, просрали начало сезона, но ничего, мы еще им всем покажем", причем с прогнозом что осенью спам станет сильнее ????? ага, при игре в 2-х турнирах ))) это после дикой усталости в игре за суперкубок )) не логично и по спартаковски
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BRO_football
1502617852
Это не провал начала сезона. Спартак показал себя таким, каким он был и будет всегда. Прошлый сезон - недоразумение.
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батог
1502623897
Надоело зенитовское нытье, уже и Мирчи нет, а все спартаку кто-то помогает, Да никто не помогает, а у Федуна нет столько бобла как у Газпрома. Если бы все команды бы имели столько денег как Зенит(Газпром), думаю и Зенит не сидел бы на первом месте! А.....?
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Snek
1502625370
Да что мудрствовать лукаво, Спартак СРЕДНЯЯ команда, они ничего не провалили, они просто сыграли один год хорошо.
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