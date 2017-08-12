Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Селихов: «К себе есть претензии»

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов поделился мнением о матче против ЦСКА (1:2). В этой встрече вратарь пропустил два мяча в концовке второго тайма. Селихов отметил, что чувствует собственную вину в моменте с решающим голом.

    «В концовке подсели, отдали инициативу. Первый гол был прострел, защитник замкнул передачу. Ребята говорят, что не было офсайда.

    В моменте со вторым голом Витиньо пробил из-под игрока, я не успел сложиться. К себе есть претензии», – передает слова Селихова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    «Нашего максимума больше не хватает». Почему в проблемном дерби проиграли все

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.08.2017 20:30
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 13 августа 2017, 08:18

      Ничего, ты еще сто раз выручишь и в сборную попадешь.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 13 августа 2017, 08:13

      Держись, парень. Как говорится, у кого из нас мост не падал

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 12 августа 2017, 23:39

      Это кто тебе внушил?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 августа 2017, 21:51

      Удар был из-под игрока, достаточно сильный и точный, да ещё и с отскоком... Не думаю, что Селихову нужно себя винить. Не выручил? Да. Но и никакая это не "пенка". А вот с выходом один раз во втором тайме ошибся, когда Березуцкий головой просто в ворота не попал.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      ТЕКСТИЛЬ 12 августа 2017, 21:46

      ДЕРЖИСЬ САНЯ ВСЁ БУДЕТ НОРМАЛЬНО НЕ ОПУСКАЙ РУКИ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 12 августа 2017, 21:06

      Парень, ведь ты был лучший на первом приближении..., ты чего там сидишь на скамейке? Тебе надо играть, - вали от туда..., пока еще не поздно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +460

      зенит ничто 12 августа 2017, 20:56

      КОРОЧЕ РЕБРОВ2!ЧТО ЕЩЕ?

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 12 августа 2017, 20:56

      Дело не в Селихове,просто надо было дожимать после 1-0 и второй мяч забивать,а не к своим воротам пятиться. Так вам и надо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +460

      зенит ничто 12 августа 2017, 20:50

      ВСЕ ЖЕ С ПЕРВЫМ ГОЛОМ ОФСАЙД ТО БЫЛ!А ТАК ПРОИГРАЛИ ПО ДЕЛУ!ТАК ИГРАТЬ НЕЛЬЗЯ !И СЕЛЕКЦИИ НИКАКОЙ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 августа 2017, 20:50

      Да уж, бабочку словил.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11