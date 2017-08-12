Селихов: «К себе есть претензии»

Ничего, ты еще сто раз выручишь и в сборную попадешь.
Голкипер «Спартака» Александр Селихов поделился мнением о матче против ЦСКА (1:2). В этой встрече вратарь пропустил два мяча в концовке второго тайма. Селихов отметил, что чувствует собственную вину в моменте с решающим голом.
«В концовке подсели, отдали инициативу. Первый гол был прострел, защитник замкнул передачу. Ребята говорят, что не было офсайда.
В моменте со вторым голом Витиньо пробил из-под игрока, я не успел сложиться. К себе есть претензии», – передает слова Селихова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.
ГЛ! @pfc_cska#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #ЦСКАСпартак 2:1 85' Витиньо @11vittinnho pic.twitter.com/aRFrUhAQ6O— РФПЛ(@rfpl) 12 августа 2017 г.
«Нашего максимума больше не хватает». Почему в проблемном дерби проиграли все