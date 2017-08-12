Селихов: «К себе есть претензии»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов поделился мнением о матче против ЦСКА (1:2). В этой встрече вратарь пропустил два мяча в концовке второго тайма. Селихов отметил, что чувствует собственную вину в моменте с решающим голом.

«В концовке подсели, отдали инициативу. Первый гол был прострел, защитник замкнул передачу. Ребята говорят, что не было офсайда.

В моменте со вторым голом Витиньо пробил из-под игрока, я не успел сложиться. К себе есть претензии», – передает слова Селихова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

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