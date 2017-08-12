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Селихов: «К себе есть претензии»

12 августа 2017, 20:30
11

Голкипер «Спартака» Александр Селихов поделился мнением о матче против ЦСКА (1:2). В этой встрече вратарь пропустил два мяча в концовке второго тайма. Селихов отметил, что чувствует собственную вину в моменте с решающим голом.

«В концовке подсели, отдали инициативу. Первый гол был прострел, защитник замкнул передачу. Ребята говорят, что не было офсайда.

В моменте со вторым голом Витиньо пробил из-под игрока, я не успел сложиться. К себе есть претензии», – передает слова Селихова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Селихов Александр
Комментарии (11)
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за ЦСКА с 1980г
1502560197
Ну и хорошо,что к себе,а то вон другие видят причины во всём,только не в себе..
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зенит ничто
1502560252
ВСЕ ЖЕ С ПЕРВЫМ ГОЛОМ ОФСАЙД ТО БЫЛ!А ТАК ПРОИГРАЛИ ПО ДЕЛУ!ТАК ИГРАТЬ НЕЛЬЗЯ !И СЕЛЕКЦИИ НИКАКОЙ!
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DZHEK_VOROBEY1987
1502560561
Дело не в Селихове,просто надо было дожимать после 1-0 и второй мяч забивать,а не к своим воротам пятиться. Так вам и надо.
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зенит ничто
1502560615
КОРОЧЕ РЕБРОВ2!ЧТО ЕЩЕ?
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BarStep
1502561187
Парень, ведь ты был лучший на первом приближении..., ты чего там сидишь на скамейке? Тебе надо играть, - вали от туда..., пока еще не поздно...
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ТЕКСТИЛЬ
1502563568
ДЕРЖИСЬ САНЯ ВСЁ БУДЕТ НОРМАЛЬНО НЕ ОПУСКАЙ РУКИ
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cska-62
1502563879
Удар был из-под игрока, достаточно сильный и точный, да ещё и с отскоком... Не думаю, что Селихову нужно себя винить. Не выручил? Да. Но и никакая это не "пенка". А вот с выходом один раз во втором тайме ошибся, когда Березуцкий головой просто в ворота не попал.
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Небесная
1502570360
Это кто тебе внушил?
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Сибирь за Спартак
1502601238
Держись, парень. Как говорится, у кого из нас мост не падал
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СШГЭС
1502601535
Ничего, ты еще сто раз выручишь и в сборную попадешь.
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