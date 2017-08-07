Все о Неймаре, разный «Спартак», одежда звезд РФПЛ. Главные материалы недели на «Бомбардире»

Как самые популярные клубы России ведут соцсети. Исследование «Бомбардира»

У кого больше всего подписчиков, кто лучше предлагает своим фанатам купить билеты на матчи и у кого самый бодрый твиттер − Денис Беневольский изучает соцсети русских топ-клубов и находит много интересного. Кстати, уже после публикации этого материала случилось одно важное событие − у фейсбука «Зенита» впервые в истории чемпионата России появился миллион читателей.

«Золото магнитом не притягивается». Почему «Спартак» победил

«Спартак» победил лидировавший «Краснодар» в очень непростых условиях: вокруг шептались о начале кризиса, а у тренера Романа Пилипчука недавно погибла дочь, и это была его первая игра после трагедии. Валерий Малев сходил на матч и рассказал все главное.

«Зенит» уничтожил «Спартак». Это был сумасшедший матч!

А после этого «Спартак» абсолютно ужасно проиграл своему главному конкуренту. Сразу после матча мы собрали в одном месте все главные моменты, благодаря которым эта игра войдет в историю.

Почему Маммана в «Зените» − это очень здорово

Он рано потерял родителей, много пахал на тренировках в школе и рано стал получать респекты от самых уважаемых тренеров мира. Виталий Ошовский рассказывает историю Эмануэля Маммана и заодно объясняет, почему в Санкт-Петербург приехал очень классный футболист.

Как отец Неймара зарабатывает миллионы на своем сыне

Главная новость месяца − трансфер Неймара. Готовьтесь: ниже будет несколько важных текстов об этом. Первый − про отца самого дорогого игрока планеты. Когда-то Неймар-старший запорол собственную карьеру игрока и жил в бедности − но вовремя понял, что его сын − уникальный талант. И что на этом можно хорошо заработать.

Почему я рад уходу Неймара в Париж. И почему этот трансфер изменит футбол

Тимофей Яценко объясняет, почему этот трансфер − правильная история. В комментариях автора уничтожили за признание в нелюбви к «Барселоне», но вообще-то текст совсем не про это.

Самые дорогие трансферы в истории. Как теперь выглядит этот список

И еще важное по Неймару − обновленный список самых жирных ценников. Интересно, что в топ-15 всех времен и народов попали сразу три сделки из этого лета (которое, кстати, еще не кончилось).

Как живет клуб из Донецка, который играет в чужом городе и чей президент напоминает Галицкого. Репортаж «Бомбардира»

«Олимпик» когда-то был детской академией на пустыре, а в нынешнем сезоне представлял Украину в еврокубках. При этом в самой Украине у клуба есть большие проблемы. Главная − это необходимость играть не в родном Донецке, а в Киеве, где матчи чужой команды никому (кроме азартных коллекционеров программок) не нужны. Яркая история в репортаже Сергея Беседина.

Какую одежду носят звезды РФПЛ. И сколько она стоит

Куртка за 200 тысяч, кеды − за 30 тысяч и собственная коллекция. Разобрались, что носят Смолов, Промес, Кокорин и другие лидеры чемпионата России.

Роналду из-за налогов посадят в тюрьму на пять лет? Что нужно знать о ситуации

Пока Неймар отвлекал наше внимание, как-то фоном прошло, что Криштиану Роналду всю неделю мучается, давая показания в испанском суде. Его обвиняют в неуплате налогов за 2012-2014 года. Если докажут − будет тюремный срок.