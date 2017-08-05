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    Роналду из-за налогов посадят в тюрьму на пять лет? Что нужно знать о ситуации


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    Голосов: 5
    05.08.2017 14:20
    Разбираемся в том, реально ли лучший футболист мира может угодить за решетку.

    В чем обвиняют Роналду?

    В неуплате налогов на сумму около 15 млн евро в период с 2011 по 2013 год и частично в 2014-м. В таком случае обвиняемому грозит срок до пяти лет тюремного заключения, впрочем, Роналду мог получить не более двух лет, если бы признал свою вину и погасил заявленные долги.

    Так признал ли Криштиану свою вину?

    Нет. В суде испанского города Посуэло-де-Аларкон (провинция Мадрид), перед которым Криштиану предстал 31 июля, он заявил о своей невиновности. Четырехкратный обладатель «Золотого мяча» более полутора часов отвечал на вопросы судьи. Роналду отметил, что причиной обвинений стала его личность. «Если бы меня не звали Криштиану Роналду, я бы не сидел здесь», – сказал игрок.

    Кроме того, Криштиану намекнул на возможный уход из «Реала» как раз по причине проблем с налоговиками, с которыми он столкнулся в Испании:

    «В Англии у меня никогда не было подобных проблем. Вот почему я хочу туда вернуться. Я всегда платил налоги, всегда. И в Англии, в Испании. Всегда платил. Как вы знаете, я бы ничего не смог утаить. С моей стороны это было бы глупо. Я как открытая книга. Вам даже делать ничего не нужно. Просто наберите мое имя в Google, и вам вылезет все о Криштиану. Например, Forbes перечислил все мои источники дохода».

    Кого еще обвиняли в неуплате налогов?

    Подобные истории очень характерны для Испании, но самое громкое дело коснулось главного соперника Криштиану – Лионеля Месси. Лидер «Барселоны» также обвинялся в неуплате налогов, но пошел по другому пути: признал свою вину и выплатил назначенную судом сумму. В итоге Месси был приговорен к 21 месяцу условно.

    Произошло это благодаря испанскому законодательству, где четко прописано: в случае первого нарушения закона и чистосердечного признания обвиняемый, приговоренный к 24 месяцам либо меньше, автоматически получает условный срок. Впоследствии срок Месси сократили до 15 месяцев, а потом и вовсе заменили его на ничтожный штраф – 250 тысяч евро.

    Как именно Роналду укрывает деньги?

    Все очень просто: еще в 2010 году, когда игрок выступал в Англии, им была создана «бизнес-структура» для управления медиаправами. По версии испанского суда, Роналду сознательно использовал эту «бизнес-структуру», чтобы скрыть свой доход от властей. Речь идет о доходе, полученном за использование медиаправ.

    Вот что говорит португальский агент Паулу Барбоза:

    «Все началось с того, что благодаря онлайн-платформе Football Leaks стала известна финансовая информация о счетах футболистов. И мы увидели, что деньги за реализацию имиджевых прав проходят мимо налоговых органов Испании, поскольку зарегистрированы в других странах. По законодательству Испании резидент страны, регистрирующий имиджевый контракт, допустим, в Японии, все равно должен платить налоги в Испании».

    Что будет дальше?

    Второе заседание суда в Посуэло-де-Аларкон и дальнейшее разбирательство. В то, что Роналду реально может угодить за решетку, верится с трудом. С другой стороны, эта судебная волокита, возможно, принудит его покинуть «Реал», если поступит стоящее предложение из Англии. Например, от его бывшего клуба.

    «Месси действует как настоящий глава мафии». Почему в Испании футболистов так часто судят за налоги

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 5
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko 6 августа 2017, 19:49

      Главный Трансфер лета)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 6 августа 2017, 10:36

      таких не сажают

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      qw3rty33 6 августа 2017, 10:35

      отвертиться

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 6 августа 2017, 07:36

      сесть всегда успеет )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +97

      Максим80 5 августа 2017, 21:07

      а он ведь вроде заплатил уже 16 лямов!?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +147

      udavMike 5 августа 2017, 20:21

      Раньше сядешь,раньше выйдешь...
      Да и хто ж его посадит ,а если и посадят,то организует там клуб на зоне и с ним лигу чемпионов выиграет

      0
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 5 августа 2017, 20:13

      Надолго Роналду остынет к Реалу и Испании...
      "Самое сильное чувство — разочарование. Не обида, не ревность и даже не ненависть… после них остается хоть что-то в душе, после разочарования — пустота..." (Эрих Мария Ремарк)

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 5 августа 2017, 19:57

      ныть уже начала кристина - в англии лучше было...
      с трудом верится , что посадят конечно...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +34

      leonleon 5 августа 2017, 17:59

      Мне кажется переход обратно в МЮ не самый подходящий вариант. КР стал символом Реала и будет обидно, если он его покинет из-за таких проблем.

      0
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      ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > leonleon 6 августа 2017, 02:54

      А толку? Помнишь как реал поступает со своими символами? Далеко ходить не нужно. Рауль и касильяс.

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Михаил_Боярский 6 августа 2017, 07:29

      да но кас уже косячил и конкуренты были сильнее Диего Лопес и Навас тут уже игровой план или на банку или в другой клуб а Рауль конечно мог и в реале закончить тут уже обидно

      1
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 5 августа 2017, 16:57

      А теперь представьте эту ситуацию в России. Свадьба дочери судьи, ага

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