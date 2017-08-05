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  • Роналду из-за налогов посадят в тюрьму на пять лет? Что нужно знать о ситуации

Роналду из-за налогов посадят в тюрьму на пять лет? Что нужно знать о ситуации

В чем обвиняют Роналду?

В неуплате налогов на сумму около 15 млн евро в период с 2011 по 2013 год и частично в 2014-м. В таком случае обвиняемому грозит срок до пяти лет тюремного заключения, впрочем, Роналду мог получить не более двух лет, если бы признал свою вину и погасил заявленные долги.

Так признал ли Криштиану свою вину?

Нет. В суде испанского города Посуэло-де-Аларкон (провинция Мадрид), перед которым Криштиану предстал 31 июля, он заявил о своей невиновности. Четырехкратный обладатель «Золотого мяча» более полутора часов отвечал на вопросы судьи. Роналду отметил, что причиной обвинений стала его личность. «Если бы меня не звали Криштиану Роналду, я бы не сидел здесь», – сказал игрок.

Кроме того, Криштиану намекнул на возможный уход из «Реала» как раз по причине проблем с налоговиками, с которыми он столкнулся в Испании:

«В Англии у меня никогда не было подобных проблем. Вот почему я хочу туда вернуться. Я всегда платил налоги, всегда. И в Англии, в Испании. Всегда платил. Как вы знаете, я бы ничего не смог утаить. С моей стороны это было бы глупо. Я как открытая книга. Вам даже делать ничего не нужно. Просто наберите мое имя в Google, и вам вылезет все о Криштиану. Например, Forbes перечислил все мои источники дохода».

Кого еще обвиняли в неуплате налогов?

Подобные истории очень характерны для Испании, но самое громкое дело коснулось главного соперника Криштиану – Лионеля Месси. Лидер «Барселоны» также обвинялся в неуплате налогов, но пошел по другому пути: признал свою вину и выплатил назначенную судом сумму. В итоге Месси был приговорен к 21 месяцу условно.

Произошло это благодаря испанскому законодательству, где четко прописано: в случае первого нарушения закона и чистосердечного признания обвиняемый, приговоренный к 24 месяцам либо меньше, автоматически получает условный срок. Впоследствии срок Месси сократили до 15 месяцев, а потом и вовсе заменили его на ничтожный штраф – 250 тысяч евро.

Как именно Роналду укрывает деньги?

Все очень просто: еще в 2010 году, когда игрок выступал в Англии, им была создана «бизнес-структура» для управления медиаправами. По версии испанского суда, Роналду сознательно использовал эту «бизнес-структуру», чтобы скрыть свой доход от властей. Речь идет о доходе, полученном за использование медиаправ.

Вот что говорит португальский агент Паулу Барбоза:

«Все началось с того, что благодаря онлайн-платформе Football Leaks стала известна финансовая информация о счетах футболистов. И мы увидели, что деньги за реализацию имиджевых прав проходят мимо налоговых органов Испании, поскольку зарегистрированы в других странах. По законодательству Испании резидент страны, регистрирующий имиджевый контракт, допустим, в Японии, все равно должен платить налоги в Испании».

Что будет дальше?

Второе заседание суда в Посуэло-де-Аларкон и дальнейшее разбирательство. В то, что Роналду реально может угодить за решетку, верится с трудом. С другой стороны, эта судебная волокита, возможно, принудит его покинуть «Реал», если поступит стоящее предложение из Англии. Например, от его бывшего клуба.

«Месси действует как настоящий глава мафии». Почему в Испании футболистов так часто судят за налоги

Испания Реал Роналду Криштиану
Комментарии (23)
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dolf666
1501932752
уж не Перес-ли всё устроил, чтоб вынудить его уйти. а чё, 32 года, отступные пока высокие, почему бы и нет, ещё и не оказывает ни малейшей поддержки
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GSKA1974
1501937031
Я не понимаю!!!!Такие бабки получать и уклоняться от налогов????Чего с жиру то беситься?На покупку острова не хватает? Тут иногда последний х........без хлеба доедаешь
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VGreen
1501937320
блин, не хорошая мысль, но всё же интересно было бы, если Роналду проиграл дело и сел в тюрьму))) Роналду в тюрьме, ахахаха
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Asbjorn
1501938043
да не сядет,баблишка отвалит сколько скажут и все
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El_Chori
1501941423
А теперь представьте эту ситуацию в России. Свадьба дочери судьи, ага
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leonleon
1501945156
Мне кажется переход обратно в МЮ не самый подходящий вариант. КР стал символом Реала и будет обидно, если он его покинет из-за таких проблем.
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mihail200606
1501952276
ныть уже начала кристина - в англии лучше было... с трудом верится , что посадят конечно...
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insider_retro
1501953203
Надолго Роналду остынет к Реалу и Испании... "Самое сильное чувство — разочарование. Не обида, не ревность и даже не ненависть… после них остается хоть что-то в душе, после разочарования — пустота..." (Эрих Мария Ремарк)
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udavMike
1501953666
Раньше сядешь,раньше выйдешь... Да и хто ж его посадит ,а если и посадят,то организует там клуб на зоне и с ним лигу чемпионов выиграет
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Pablo845
1502004977
таких не сажают
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