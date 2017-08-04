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    Какую одежду носят звезды РФПЛ. И сколько она стоит


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    Голосов: 13
    04.08.2017 19:00
    Фамилии, бренды, ценники − «Бомбардир» разбирает стиль лучших игроков чемпионата России.

    «Бомбардир» напоминает: игроки имеют право тратить свои деньги так, как им хочется, а возгласы в духе «Они зажрались!» − занудный атавизм. Но узнать о публичных звездах в том числе и то, что они носят вне поля − это еще одна возможность лучше понять футбол и окружающий мир.

    Федор Смолов

    В июле уличный бренд Supreme запустил в продажу коллаборацию с легендой модной индустрии Louis Vuitton. Все разлетелось за несколько часов. Среди русскоязычных покупателей коллекция распространилась максимально дико. На лучшем бомбардире РФПЛ-2016/17 это выглядит нормально.

    Футболка Supreme: 390 евро (26 440 рублей) (здесь и далее − по курсу 01.07.2017 ЦБ РФ)

    Куртка Supreme: 3500 евро (237 300 руб)

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    Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

    Квинси Промес

    На релизе Supreme x LV чемпион России урвал джинсовую куртку и такую же майку, как у Смолова. Перекупщики продают эти вещи до 15 раз дороже.

    Куртка Supreme: 1900 евро (128 820 руб)

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    Публикация от Quincy Promes (@qpromes)

    Игорь Акинфеев

    Ничто не объединяет футболистов РФПЛ так, как лимит на легионеров и любовь к бренду Philipp Plein. Одежду немца носят Дмитрий Тарасов, Георги Миланов, Артур Юсупов, Йоан Молло и другие.

    Возможно, российские игроки перенимают тренд из Европы – в вещах от PP ходит масса звезд, включая Криштиану Роналду и Димитри Пайета. С 2012 года дизайнер шьет костюмы для «Ромы». Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пришел в футболке от Пляйна на ежегодную встречу с болельщиками.

    Футболка Philipp Plein: 350 евро (23 730 руб)

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    Публикация от Игорь Акинфеев | ЦСКА (@akinfeevigor)

    Сердар Азмун

    Ранее серебряный призер РФПЛ-2015/16 был замечен только в экипировке «Ростова». На подписание контракта с новым клубом он приоделся в Armani и Gucci.

    Футболка Armani: 35 евро (2 370 руб)

    Кроссовки Gucci: 587 евро (39 800 руб)

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    Публикация от IAmSardar (@sardar_azmoun)

    Себастьян Дриусси

    Гуччи любит и аргентинский новичок питерцев. Девушка 21-летнего форварда разделяет его вкусы.

    Кроссовки Gucci на игроке: 587 евро (39 800 руб)

    Кроссовки Gucci на его девушке: 523 евро (35 460 руб)

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    Публикация от 11 ️Sebastian Driussi (@sebadriussi.11)

    Александр Сонг

    Полузащитник казанского клуба сам делает одежду. Три года назад – еще в качестве игрока «Барселоны» – конголезец основал Systeme Tchakap. Трудно сказать, нравилось ли одноклубникам творчество Алекса, но кепки и майки Сонга пропиарил весь основной состав сине-гранатовых.

    Футболист не притворяется большим дизайнером и продает вещи небольшими объемами, не отправляя ценник в космос.

    Рубашка Systeme Tchakap: 70 евро (4 750 руб)

    text

    Публикация от a.song17 (@17alexsong)

    Олег Шатов

    Хавбек лидеров чемпионата тоже любит футболки с надписями. 27-летний игрок сборной России показывает себя в повседневной одежде достаточно редко.

    Футболка Givenchy: 536 евро (36 340 руб)

    text

    Публикация от Oleg Shatov (@o_shatov)

    Алексей Миранчук

    Американский бренд Off-White был основан в 2012 году и быстро занял свою нишу в стритвир-сегменте. Главный дизайнер Вирджил Абло сделал себе имя на сотрудничестве с рэп-исполнителями Канье Уэстом и A$AP Rocky.

    Марку критикуют за цены и дизайн, но ее популярности это не угрожает. Линия представлена в крупнейших магазинах, где регулярно скупают каждую коллекцию. История и репутация бренда напоминают карьеру самого полузащитника «Локомотива».

    Футболка Off-White: 205 евро (13 900 руб)

    text

    Публикация от Alexey Miranchuk (@miranchuk)

    Александр Кокорин

    На фоне всех неприятностей 26-летний нападающий выкладывает в социальные сети только кадры с тренировок. Из последнего – Кокорин прокатился на велосипеде полностью в одежде спонсора. Ехал по своей полосе, готовясь к матчам сезона с надеждой на чемпионат мира.

    Кофта Nike: 110 евро (7 460 руб)

    Шорты Nike: 35 евро (2 375 руб)

    Кроссовки Nike: 170 евро (11 525 руб)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 3 Голосов: 13
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +28

      Tubba 6 августа 2017, 09:22

      Миранчук на ПТУшника похож.=) и машина наверно не его.))))

      1
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      Рейтинг: +9

      berkut94 5 августа 2017, 14:26

      у шатова отстой полный кофта дырявая эта

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 5 августа 2017, 13:50

      Футболка как у Миранчука на базаре 150рублей стоит, только не говорите ему.

      3
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 5 августа 2017, 10:40

      Я такие "куртки" как у Промеса и Смолова только на рыбалке не стесняюсь одевать, да и то, когда в кустах сижу....

      5
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > семёнычев 5 августа 2017, 22:26

      Это ты смелый,я и под одеялом такое не одену

      3
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 5 августа 2017, 04:41

      Это хрень, а не мода

      5
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 5 августа 2017, 04:24

      на фото смолов выглядит как ЧМО...

      0
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 5 августа 2017, 04:23

      если молло что-то носит, надо держаться от этого подальше....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 5 августа 2017, 00:40

      такая мода,что поделаешь!

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 4 августа 2017, 23:51

      на футболерах обтягивающие штанишки еще куда не шло,но ...реально п...ры специально стараются своими модными веяниями с мужиков баб сделать -маечки в горошек и цветочек , обтягивающие штанишки -чтобы бабам нормальным блевать хотелось от такого вида и им( п..рам) больше досталось в конце концов

      5
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    • ...
      Рейтинг: +4

      DAGGER227 4 августа 2017, 22:21

      Фигня голимое

      -1
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