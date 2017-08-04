Какую одежду носят звезды РФПЛ. И сколько она стоит

«Бомбардир» напоминает: игроки имеют право тратить свои деньги так, как им хочется, а возгласы в духе «Они зажрались!» − занудный атавизм. Но узнать о публичных звездах в том числе и то, что они носят вне поля − это еще одна возможность лучше понять футбол и окружающий мир.

Федор Смолов

В июле уличный бренд Supreme запустил в продажу коллаборацию с легендой модной индустрии Louis Vuitton. Все разлетелось за несколько часов. Среди русскоязычных покупателей коллекция распространилась максимально дико. На лучшем бомбардире РФПЛ-2016/17 это выглядит нормально.

Футболка Supreme: 390 евро (26 440 рублей) (здесь и далее − по курсу 01.07.2017 ЦБ РФ)

Куртка Supreme: 3500 евро (237 300 руб)

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Квинси Промес

На релизе Supreme x LV чемпион России урвал джинсовую куртку и такую же майку, как у Смолова. Перекупщики продают эти вещи до 15 раз дороже.

Куртка Supreme: 1900 евро (128 820 руб)

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Игорь Акинфеев

Ничто не объединяет футболистов РФПЛ так, как лимит на легионеров и любовь к бренду Philipp Plein. Одежду немца носят Дмитрий Тарасов, Георги Миланов, Артур Юсупов, Йоан Молло и другие.

Возможно, российские игроки перенимают тренд из Европы – в вещах от PP ходит масса звезд, включая Криштиану Роналду и Димитри Пайета. С 2012 года дизайнер шьет костюмы для «Ромы». Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пришел в футболке от Пляйна на ежегодную встречу с болельщиками.

Футболка Philipp Plein: 350 евро (23 730 руб)

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Сердар Азмун

Ранее серебряный призер РФПЛ-2015/16 был замечен только в экипировке «Ростова». На подписание контракта с новым клубом он приоделся в Armani и Gucci.

Футболка Armani: 35 евро (2 370 руб)

Кроссовки Gucci: 587 евро (39 800 руб)

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Себастьян Дриусси

Гуччи любит и аргентинский новичок питерцев. Девушка 21-летнего форварда разделяет его вкусы.

Кроссовки Gucci на игроке: 587 евро (39 800 руб)

Кроссовки Gucci на его девушке: 523 евро (35 460 руб)

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Александр Сонг

Полузащитник казанского клуба сам делает одежду. Три года назад – еще в качестве игрока «Барселоны» – конголезец основал Systeme Tchakap. Трудно сказать, нравилось ли одноклубникам творчество Алекса, но кепки и майки Сонга пропиарил весь основной состав сине-гранатовых.

Футболист не притворяется большим дизайнером и продает вещи небольшими объемами, не отправляя ценник в космос.

Рубашка Systeme Tchakap: 70 евро (4 750 руб)

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Олег Шатов

Хавбек лидеров чемпионата тоже любит футболки с надписями. 27-летний игрок сборной России показывает себя в повседневной одежде достаточно редко.

Футболка Givenchy: 536 евро (36 340 руб)

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Алексей Миранчук

Американский бренд Off-White был основан в 2012 году и быстро занял свою нишу в стритвир-сегменте. Главный дизайнер Вирджил Абло сделал себе имя на сотрудничестве с рэп-исполнителями Канье Уэстом и A$AP Rocky.

Марку критикуют за цены и дизайн, но ее популярности это не угрожает. Линия представлена в крупнейших магазинах, где регулярно скупают каждую коллекцию. История и репутация бренда напоминают карьеру самого полузащитника «Локомотива».

Футболка Off-White: 205 евро (13 900 руб)

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Александр Кокорин

На фоне всех неприятностей 26-летний нападающий выкладывает в социальные сети только кадры с тренировок. Из последнего – Кокорин прокатился на велосипеде полностью в одежде спонсора. Ехал по своей полосе, готовясь к матчам сезона с надеждой на чемпионат мира.

Кофта Nike: 110 евро (7 460 руб)

Шорты Nike: 35 евро (2 375 руб)

Кроссовки Nike: 170 евро (11 525 руб)