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    «Золото магнитом не притягивается». Почему «Спартак» победил


    3.3
    Голосов: 3
    01.08.2017 10:00
    Корреспондент «Бомбардира» сходил на матч «Спартака» и «Краснодара» и увидел три хороших новости для хозяев и одну плохую − для гостей.

    Всю неделю до этого матча бушевали разговоры, что чемпионство ударило по «Спартаку» и он, кажется, теперь не готов для нового сезона. Ситуацию на старте сезона можно было объяснить и без паники – команда устала после 120 минут в Суперкубке, поэтому упустила победу в матче с «Динамо», а после этого, в матче в Уфе, в котором «Спартак» владел значительным преимуществом, немного не повезло с реализацией.

    Тем не менее, ситуация с неудачными переговорами по контракту Глушакова (в Уфе начал матч на скамейке), ошибки Ещенко и Кутепова с «Динамо», и ряд увольнений, которые провел захватывающий все больше власти Каррера в межсезонье (от начальника команды и администратора до терапевтов и диетолога), заставляли болельщиков «красно-белых» немножко волноваться.

    Но после победы над «Краснодаром» все эти настроения сразу затухнут. «Спартак» успокоил волнение. И вот почему у него в этот понедельник все получилось.

    Домашнее поле по-прежнему − уникальная сила «Спартака»

    В прошлом сезоне «красно-белые» стали по-настоящему домашней командой: в 15 играх на своем стадионе «Спартак» выиграл 14 раз и пропустил лишь 6 голов. Вот и в этой игре, «красно-белые» показали, что какая бы российская команда ни приехала на «Открытие Арену», фаворитом будет «Спартак».

    Повышенные меры безопасности, которые внедрили в новом сезоне или просто оставили после Кубка Конфедераций, вызвали большие очереди при заходе на трибуны – из-за этого болельщики подтягивались на свои места по ходу всего первого тайма.

    Тем не менее, несмотря на рабочий день, матч посетили 34 208 человек – это больше, чем суммарно собрали в этом туре у себя дома «Локомотив» (7 603), ЦСКА (8 500), а также «Зенит» на своей «выездной» игре в Санкт-Петербурге (12 555).

    Роман Пилипчук продолжает работу

    Одним из творцов прошлогодней победы «красно-белых», помимо Массимо Карреры и игроков, часто называли тренера «Спартака» Романа Пилипчука, который выполнял важнейшую роль в штабе команды, отвечая за аналитику и разбор будущих соперников.

    На прошлой неделе в семье Пилипчука случилось горе – погибла его 23-летняя дочь. Из-за этого он некоторое время он полностью отсутствовал в команде. Ничейная игра против «Уфы» − первая, к которой материалы по сопернику готовил не он, а сам Каррера.

    «Красно-белые» очень красиво поддержали одного из важнейших людей для этого «Спартака». На фанатской трибуне был вывешен баннер «Роман Михалович, наши сердца с Вами», а остальные зрители зажгли фонарики смартфонов.

    Победу своему коллеге посвятил и Массимо Каррера, поблагодарив его на пресс-конференции за то, что Пилипчук вернулся к команде в такой сложный жизненный момент.

    Каррера − главная звезда команды

    Громче всех при объявлении стартовых составов стадион скандировал фамилию Карреры. Теперь это полностью его команда, а не макет Аленичева, доработанный уже после старта чемпионата. Большинство свежих кадровых перестановок в команде (не только игроки, но и врач и даже водитель автобуса) были инициированы как раз им.

    Роль личности Карреры в команде и формировании ее стиля все возрастает. К чему это приведет – поймем позже, но пока ставка руководства «красно-белых» на итальянца себя оправдывает.

    Проблемы «Краснодара» с составом и лимитом

    Травмы Смолова, Мамаева, Лаборде и Подберезкина поставили Игоря Шалимова в непростое положение. При этом отсутствие игроков сказывалось не только на качестве игры, но и на гибкости выбора состава – из-за лимита на легионеров на скамейке запасных оказался Рамирес, а место правого защитника занял молодой Грицаенко.

    На фланге защиты номинальный центральный защитник «Краснодара» смотрелся неуверенно – оставлял одного Промеса, опасно фолил и очень редко подключался в атаку, в результате чего уже на 56-й минуте Шалимову пришлось делать двойную замену. Грицаенко переместился в центр защиты, где играл уверенно, а Мартыновича сменил Рамирес, очень активно подключавшийся вперед.

    Вместо Жоаозиньо вышел восстановившийся от повреждения Павел Мамаев. «Мамаев может и должен играть лучше, но надо набирать форму через игры», − оценил игру кандидата в сборную сам Шалимов.

    Болельщики «Спартака», несмотря на то, что игра команды строилась за счет игры вторым номером и контратак, получали удовольствия от матча. Фанатская же трибуна подшучивала над названием сети магазинов президента «Краснодара» Сергея Галицкого, вывесив баннер о том, что «Золото магнитом не притягивается».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко, ФК «Спартак»
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 3
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    Комментарии24
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    • ...
      Рейтинг: +57

      Алек_Ага 2 августа 2017, 07:05

      Спартак играл суперагрессивно. С таким подходом они переломают и себя и всех, с кем встретятся к 10 туру, если, конечно, судьи и дальше будут сопельки пожевывать.

      0
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      Рейтинг: +3

      Евгений Трошин 1 августа 2017, 19:05

      Я вам вежливо сообщаю: спартак - ГО... НО !

      -3
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      ...
      Рейтинг: +97

      Максим80 > Евгений Трошин 1 августа 2017, 21:56

      ты сам то чьих будешь? судя по изречению просто ноль!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +157

      pik54 1 августа 2017, 17:48

      Везёт сильнейшему.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +71

      senador 1 августа 2017, 12:56

      Хитро-мудрый календарь - вот главная хорошая "новость" для хозяев! Всё прочее - "старости" прошлого сезона, а не новости.... И особенно - судейство!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 1 августа 2017, 11:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вообще пенальти был левый, если по чесноку!) я смотрел повтор, видел что было движение ногой, но именно касания не произошло! Зе луиш сам завалился! Так что, если б пенальти не было неизвестно чем бы всё закончилось!

      -7
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      ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax > silver29 1 августа 2017, 13:22

      Я бы посмотрел, как ты отреагировал на этот пенальти, если бы он был в ваши ворота! кипятком бы ссали долго

      -1
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      ...
      Рейтинг: +237

      Евгений Лесников > KalterJax 1 августа 2017, 14:01

      Не надо быть" святее папы Римского"...Сам ГТ Краснодара Шалимов признал,что пенальти был чистый...

      3
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      ...
      Рейтинг: +97

      Максим80 > Гореболелам 1 августа 2017, 21:58

      ну согласись что Шалимов тянет краснодар на дно!!

      0
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 1 августа 2017, 10:55

      Фанаты - красавцы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6655

      maior-60 1 августа 2017, 10:23

      Молодцы! Желаю столь же успешной игры с Зенитом!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 1 августа 2017, 10:04

      Для Спартака удачно сложилась игра и когда стало возможным он прибавил и додавил!.... Хотя, надо отдать должное справедливости, попади Вандерсон в створ в 1-ом тайме при равном счёте - сложно предположить дальнейший ход матча...
      А так, усилия первого тайма превратились для Спартака в солидное преимущество, что позволило серьёзно доминировать до конца встречи!...

      2
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 1 августа 2017, 09:51

      Будет и в Краснодаре матч. Там и посмотрим, кто реально сильнее.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +665

      Snerg 1 августа 2017, 09:03

      конечно не притянешь!
      -----------------------------------------------
      Тем не менее, несмотря на рабочий день, матч посетили 34 208 человек – это больше, чем суммарно собрали в этом туре у себя дома «Локомотив» (7 603), ЦСКА (8 500), а также «Зенит» на своей «выездной» игре в Санкт-Петербурге (12 555).
      -----------------------------------
      где там *самый популярный клуб* зенит? притом что он играл в питере ?))

      4
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      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Snerg 1 августа 2017, 14:30

      Ага, и ЦСКА вроде тоже претендует на это звание, но статистика упрямо из года в год тычет их дерьмо

      1
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      ...
      Рейтинг: +5888

      Павелий > filosof sparty 1 августа 2017, 23:05

      У Зенита в этом году наконец-то открыли их горе-стадион. Думаю, что они на 3-е место выйдут по домашней посещаемости. Но во многом благодаря нашим мясным питерцам, которых несколько сотен тысяч!

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