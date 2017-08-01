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«Золото магнитом не притягивается». Почему «Спартак» победил

Всю неделю до этого матча бушевали разговоры, что чемпионство ударило по «Спартаку» и он, кажется, теперь не готов для нового сезона. Ситуацию на старте сезона можно было объяснить и без паники – команда устала после 120 минут в Суперкубке, поэтому упустила победу в матче с «Динамо», а после этого, в матче в Уфе, в котором «Спартак» владел значительным преимуществом, немного не повезло с реализацией.

Тем не менее, ситуация с неудачными переговорами по контракту Глушакова (в Уфе начал матч на скамейке), ошибки Ещенко и Кутепова с «Динамо», и ряд увольнений, которые провел захватывающий все больше власти Каррера в межсезонье (от начальника команды и администратора до терапевтов и диетолога), заставляли болельщиков «красно-белых» немножко волноваться.

Но после победы над «Краснодаром» все эти настроения сразу затухнут. «Спартак» успокоил волнение. И вот почему у него в этот понедельник все получилось.

Домашнее поле по-прежнему − уникальная сила «Спартака»

В прошлом сезоне «красно-белые» стали по-настоящему домашней командой: в 15 играх на своем стадионе «Спартак» выиграл 14 раз и пропустил лишь 6 голов. Вот и в этой игре, «красно-белые» показали, что какая бы российская команда ни приехала на «Открытие Арену», фаворитом будет «Спартак».

Повышенные меры безопасности, которые внедрили в новом сезоне или просто оставили после Кубка Конфедераций, вызвали большие очереди при заходе на трибуны – из-за этого болельщики подтягивались на свои места по ходу всего первого тайма.

Тем не менее, несмотря на рабочий день, матч посетили 34 208 человек – это больше, чем суммарно собрали в этом туре у себя дома «Локомотив» (7 603), ЦСКА (8 500), а также «Зенит» на своей «выездной» игре в Санкт-Петербурге (12 555).

Роман Пилипчук продолжает работу

Одним из творцов прошлогодней победы «красно-белых», помимо Массимо Карреры и игроков, часто называли тренера «Спартака» Романа Пилипчука, который выполнял важнейшую роль в штабе команды, отвечая за аналитику и разбор будущих соперников.

На прошлой неделе в семье Пилипчука случилось горе – погибла его 23-летняя дочь. Из-за этого он некоторое время он полностью отсутствовал в команде. Ничейная игра против «Уфы» − первая, к которой материалы по сопернику готовил не он, а сам Каррера.

«Красно-белые» очень красиво поддержали одного из важнейших людей для этого «Спартака». На фанатской трибуне был вывешен баннер «Роман Михалович, наши сердца с Вами», а остальные зрители зажгли фонарики смартфонов.

Победу своему коллеге посвятил и Массимо Каррера, поблагодарив его на пресс-конференции за то, что Пилипчук вернулся к команде в такой сложный жизненный момент.

Каррера − главная звезда команды

Громче всех при объявлении стартовых составов стадион скандировал фамилию Карреры. Теперь это полностью его команда, а не макет Аленичева, доработанный уже после старта чемпионата. Большинство свежих кадровых перестановок в команде (не только игроки, но и врач и даже водитель автобуса) были инициированы как раз им.

Роль личности Карреры в команде и формировании ее стиля все возрастает. К чему это приведет – поймем позже, но пока ставка руководства «красно-белых» на итальянца себя оправдывает.

Проблемы «Краснодара» с составом и лимитом

Травмы Смолова, Мамаева, Лаборде и Подберезкина поставили Игоря Шалимова в непростое положение. При этом отсутствие игроков сказывалось не только на качестве игры, но и на гибкости выбора состава – из-за лимита на легионеров на скамейке запасных оказался Рамирес, а место правого защитника занял молодой Грицаенко.

На фланге защиты номинальный центральный защитник «Краснодара» смотрелся неуверенно – оставлял одного Промеса, опасно фолил и очень редко подключался в атаку, в результате чего уже на 56-й минуте Шалимову пришлось делать двойную замену. Грицаенко переместился в центр защиты, где играл уверенно, а Мартыновича сменил Рамирес, очень активно подключавшийся вперед.

Вместо Жоаозиньо вышел восстановившийся от повреждения Павел Мамаев. «Мамаев может и должен играть лучше, но надо набирать форму через игры», − оценил игру кандидата в сборную сам Шалимов.

Болельщики «Спартака», несмотря на то, что игра команды строилась за счет игры вторым номером и контратак, получали удовольствия от матча. Фанатская же трибуна подшучивала над названием сети магазинов президента «Краснодара» Сергея Галицкого, вывесив баннер о том, что «Золото магнитом не притягивается».

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Краснодар
Комментарии (24)
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Диктор
1501558990
Как я и предсказывал-Спартак победил.С победой всех красно-белая братия.
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sir_Alex
1501559870
Кони собрали 8500 болел, абалдеть!)) Всех КБ – с первой победой в чемпе!!!
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Sanloko
1501563033
Бомбардир вступил в свино-ромбовую секту? Только о них и пишет, даже ленту прокручивать неинтересно
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Snerg
1501567381
конечно не притянешь! ----------------------------------------------- Тем не менее, несмотря на рабочий день, матч посетили 34 208 человек – это больше, чем суммарно собрали в этом туре у себя дома «Локомотив» (7 603), ЦСКА (8 500), а также «Зенит» на своей «выездной» игре в Санкт-Петербурге (12 555). ----------------------------------- где там *самый популярный клуб* зенит? притом что он играл в питере ?))
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insider_retro
1501571052
Для Спартака удачно сложилась игра и когда стало возможным он прибавил и додавил!.... Хотя, надо отдать должное справедливости, попади Вандерсон в створ в 1-ом тайме при равном счёте - сложно предположить дальнейший ход матча... А так, усилия первого тайма превратились для Спартака в солидное преимущество, что позволило серьёзно доминировать до конца встречи!...
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maior-60
1501572233
Молодцы! Желаю столь же успешной игры с Зенитом!
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GeorgeXIII
1501574138
Фанаты - красавцы!
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KalterJax
1501576180
Вообще пенальти был левый, если по чесноку!) я смотрел повтор, видел что было движение ногой, но именно касания не произошло! Зе луиш сам завалился! Так что, если б пенальти не было неизвестно чем бы всё закончилось!
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pik54
1501598931
Везёт сильнейшему.
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Евгений Трошин
1501603539
Я вам вежливо сообщаю: спартак - ГО... НО !
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