Почему Маммана в «Зените» − это очень здорово

Сирота и боец

«Журналисты часто просят меня описать те ощущения, но я всегда стараюсь сменить тему и не возвращаться в прошлое». В детстве Эмануэль не раз впадал в периоды глубокой депрессии. Уже в шесть лет фактически на его глазах умерла родная мама. Мальчик постоянно страдал из-за пережитого, но однажды он поступил в академию «Ривер Плейта», и жизнь стала налаживаться: «Я благодарен моим сверстникам, которые не давали мне отвлечься на трагедию и регулярно занимали меня, в том числе футболом». Среди тех мальчишек был и Себастьян Дриусси, с которым они неразлучны до сих пор. А теперь будут играть в одном клубе.

Маммана оказался невероятно талантливым, а тренеры сразу же увидели, что его лучшее место − опорная зона. Эмануэлю понравилось управлять всеми процессами: здесь разогнать атаку, здесь – чуть притормозить игру или перевести мяч на фланг. Тренеры юношеских сборных Аргентины обожали своего центрхава, слава о котором доходила до основной команды «Ривер Плейта».

Эмануэля приглашали на отдельные тренировки основы еще в 15 лет, и все вроде бы шло хорошо. Как вдруг его жизнь обрушила новая трагедия: на этот раз скончался отец. «Мне сложно передать словами все то состояние, что охватило меня в те месяцы. Я остался сиротой и никогда не окончил бы школу «Ривер Плейта», если бы не помощь родственников».

У парня остался только футбол. Желание развлекаться отпало полностью и надолго: даже в свободное время Эмануэль отрабатывал тот или иной футбольный элемент, пока сверстники взрослели на тусовках.

Комплименты от Клоппа и Симеоне

За свою силу воли Маммана был вознагражден спустя три года. В ту пору тренеры передвинули его на позицию центрального защитника, где он очень понравился Алехандро Сабелье. Тренер сборной Аргентины сенсационно вызвал Мамману на подготовку к чемпионату мира-2014 и даже выпустил в матче со сборной Словении. Защитник смотрелся хладнокровно, а его команда уверенно победила – 2:0.

Дебют во взрослом футболе состоялся в октябре 2014 года, а спустя еще несколько матчей о нем начали говорить по всей Европе. «В моих рядах подрастает самый настоящий «золотой мальчик». У него особое видение футбола, не такое, как у большинства типичных защитников. Очень скоро все увидят Маммана и полюбят его», − заявил главный тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо. Через полтора года на Эмануэля массово вышли представители европейских топ-клубов, хотя на тот момент ему было всего 19 лет.

Дальше всех пошел Юрген Клопп. Едва придя в «Ливерпуль», он заявил, что хочет видеть в своей команде этого одаренного аргентинца. «В своей жизни я видел достаточно защитников-универсалов, но Маммана – особенный. Он может стать лучшим центральным и правым защитником Европы», − не жалел эпитетов Клопп. Немец предложил за него 16 млн евро, но от перехода отказался сам Маммана. «Я не особо люблю АПЛ, потому что меня бесит, когда я вижу, как защитники бездумно верхом выносят мяч со своей половины поля», − утверждает аргентинец.

«Мне не удалось заполучить Матса Хуммельса, но теперь я не злюсь из-за этого. У меня на примете есть «новый Хуммельс», и это Маммана», − вслед за Клоппом респекты отвешивал и тренер «Атлетико» Диего Симеоне. Эмануэль был близок к тому, чтобы уехать в Мадрид, но в последний момент конкуренцию неожиданно выиграл «Лион».

Спокойствие и класс

В начале прошлого сезона Маммана боролся с травмами, но ближе к зиме Европа поняла, о чем в свое время так горячо рассказывали Гальярдо и его коллеги. Эмануэль – настоящий защитник-инноватор. Его хладнокровность поражает: он никогда не выносит мяч наобум при начале атак, делая только умные и расчетливые передачи на своих опорников. «Бывали случаи, когда мне пришлось не глядя выносить мяч, но это я делал после диких воплей паникующих тренеров», − иронизирует Маммана.

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В то, что Эмануэль будет играть в РФПЛ, до сих пор верится с трудом. Несмотря на невысокий рост, аргентинец почти не проигрывает борьбу, поскольку он максимально безошибочен в выборе позиции. Еще лучше дела у него обстоят с началом атак. В матчах Лиги 1 Маммана выходил из-под самых жесточайших прессингов за счет острых проникающих передач – настоящий «бокс-ту-бокс» в тылу. Кроме того, Эмануэль начисто лишен паники: на его лице всегда преобладает спокойствие, которое бы, кстати, не помешало вратарям «Зенита».

Если кто-то до сих пор сомневается, что «Зенит» Манчини претендует на что-то серьезное, просто покажите ему новость о переходе Маммана. Такие игроки не переходят в мертвые проекты.

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