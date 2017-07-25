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Виртуальная реальность пришла в футбол. Как это выглядит?

Bearef – виртуальное учебное пособие для судей. Выглядит оно как навороченная беговая дорожка, способная менять направление. На глазах у судьи – очки, с помощью которых он видит виртуальный футбольный матч. Bearef предлагает арбитру отработать виртуальную игру так же, как бы он отработал реальную: бегать, свистеть, показывать желтые и красные карточки. В конце тренировки судья получит отчет, содержащий данные о его сильных/слабых сторонах.

Bearef был разработан в Израиле и будет использоваться израильской Премьер-лигой в следующем сезоне.

Вот как выглядит виртуальная тренировка:

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Комментарии (4)
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XaXatyn
1500983878
Интересно конечно, только он бежит как то очень странно
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mihail1980
1500998645
вот только тут сборная россии может стать чемпионом мира
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anri1703
1501072875
для футболистов наших бы что то подобное
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МСЭ
1501140450
людям делать нечего...
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