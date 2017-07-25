Виртуальная реальность пришла в футбол. Как это выглядит?

Bearef – виртуальное учебное пособие для судей. Выглядит оно как навороченная беговая дорожка, способная менять направление. На глазах у судьи – очки, с помощью которых он видит виртуальный футбольный матч. Bearef предлагает арбитру отработать виртуальную игру так же, как бы он отработал реальную: бегать, свистеть, показывать желтые и красные карточки. В конце тренировки судья получит отчет, содержащий данные о его сильных/слабых сторонах.

Bearef был разработан в Израиле и будет использоваться израильской Премьер-лигой в следующем сезоне.

Вот как выглядит виртуальная тренировка:

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