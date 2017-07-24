Карпин ушел с «Матч ТВ». Что случилось?

Валерий Карпин покинул телеканал «Матч ТВ». «Бомбардир» рассказывает, как и почему это произошло.

Почему это важно?

В последние месяцы Валерий Карпин все чаще мелькал на экране. Он участвовал в проекте «Кто хочет стать легионером?», вел программу «Тотальный разбор» и часто выступал в роли обычного эксперта. Карпин уже стал медийным лицом, а о его тренерском прошлом многие хотели только вспоминать. В феврале нынешнего года его назначили редактором футбольных трансляций. Дикция, внешность – канал делал с помощью Карпина рекламу самому себе. Экспертов такого уровня на российском телевидении мало.

«Р-Спорт» утверждает, что уход Карпина стал большой неожиданностью для всех. Есть вероятность, что закроется «Тотальный разбор». Возможно, что на место Карпина попробуют найти нового ведущего.

text Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin) Июн 21 2017 в 7:34 PDT

Что говорит Карпин?

Валерий Карпин заскучал по футболу. Теперь он планирует снова работать тренером. Телевизионная карьера – не то, что по-настоящему завлекло Карпина.

«Огромное спасибо телеканалу «Матч ТВ» за предоставленную возможность попробовать себя в роли главного редактора футбольных трансляций. Я рад, что мне удалось попробовать себя на новом поприще, но в последнее время я стал скучать по большому футболу. Я никогда не говорил, что планирую строить телевизионную карьеру. В первую очередь я тренер. Еще я хотел бы добавить, что благодаря работе на Матч ТВ я имел возможность анализировать абсолютно все матчи чемпионата, что не всегда удается главному тренеру команды. Полученный опыт наверняка поможет мне в будущем», – заявил Валерий Карпин.

Какова позиция телеканала?

«Матч ТВ» пытается сгладить ситуацию и даже благодарит Карпина за профессионализм. Большой радости в этом заявлении не видно.

«Мы с самого начала понимали, что Карпин рано или поздно вернется в футбол. Он большой специалист, и неоднократно доказывал свой профессионализм как игрок, тренер и главный редактор футбольных трансляций. По-прежнему планируем его привлекать в качестве эксперта, и, надеюсь, тренера одной из команд. Карпин – многогранная личность, и к каждой задаче на телеканале он подходил с полной ответственностью и никогда не подводил коллег», – высказал генеральный директор «ГПМ Матч» Дмитрий Гранов.

text Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin) Май 22 2017 в 9:39 PDT

Что происходит на «Матч ТВ»

Редакция сайта почти полностью поменялась, о чем мы рассказывали в нашем материале. Ходят слухи, что многих комментаторов планируют вывести за штат. Геннадий Орлов говорил в скандальном видео, что у холдинга большие проблемы с деньгами. По тому же Карпину утверждалось, что сама Тина Канделаки проталкивала его возвращение к тренерской работе.

Сколько получал Карпин?

«Life» представлял информацию, что зарплата Карпина на «Матч ТВ» с весны этого года – 2 миллиона рублей в месяц. По информации «Бомбардира», эта цифра верна. Платежка теперь разгрузится, хотя потеря Карпина для «Матча» выглядит серьезной.

Версия Sports.ru

Sports.ru и «Матч» давно выступают друг против друга с взаимными претензиями. Противники «Матча» владеют инсайдерской информацией, что решение Карпина не связано с его желаниями. Источник утверждает, что сегодняшний выпуск программы «Тотальный разбор» сняли с эфира, а причины Карпину не объяснили. Это подтолкнуло его к уходу с телеканала.

Тренерское прошлое Карпина

В карьере Карпина-тренера пока всего три клуба. Со «Спартаком» он дважды становился серебряным призером чемпионата России. «Мальорка» при нем продала в «Реал» Марко Асенсио, а армавирское «Торпед» ничего не добилось. Мир по-прежнему помнит Карпина классным игроком. Работать тренером у него пока получалось хуже.