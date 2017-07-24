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    Карпин ушел с «Матч ТВ». Что случилось?


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    Голосов: 12
    24.07.2017 19:00
    Валерий Карпин покинул телеканал «Матч ТВ». «Бомбардир» рассказывает, как и почему это произошло.

    Почему это важно?

    В последние месяцы Валерий Карпин все чаще мелькал на экране. Он участвовал в проекте «Кто хочет стать легионером?», вел программу «Тотальный разбор» и часто выступал в роли обычного эксперта. Карпин уже стал медийным лицом, а о его тренерском прошлом многие хотели только вспоминать. В феврале нынешнего года его назначили редактором футбольных трансляций. Дикция, внешность – канал делал с помощью Карпина рекламу самому себе. Экспертов такого уровня на российском телевидении мало.

    «Р-Спорт» утверждает, что уход Карпина стал большой неожиданностью для всех. Есть вероятность, что закроется «Тотальный разбор». Возможно, что на место Карпина попробуют найти нового ведущего.

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    Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin)

    Что говорит Карпин?

    Валерий Карпин заскучал по футболу. Теперь он планирует снова работать тренером. Телевизионная карьера – не то, что по-настоящему завлекло Карпина.

    «Огромное спасибо телеканалу «Матч ТВ» за предоставленную возможность попробовать себя в роли главного редактора футбольных трансляций. Я рад, что мне удалось попробовать себя на новом поприще, но в последнее время я стал скучать по большому футболу. Я никогда не говорил, что планирую строить телевизионную карьеру. В первую очередь я тренер. Еще я хотел бы добавить, что благодаря работе на Матч ТВ я имел возможность анализировать абсолютно все матчи чемпионата, что не всегда удается главному тренеру команды. Полученный опыт наверняка поможет мне в будущем», – заявил Валерий Карпин.

    Какова позиция телеканала?

    «Матч ТВ» пытается сгладить ситуацию и даже благодарит Карпина за профессионализм. Большой радости в этом заявлении не видно.

    «Мы с самого начала понимали, что Карпин рано или поздно вернется в футбол. Он большой специалист, и неоднократно доказывал свой профессионализм как игрок, тренер и главный редактор футбольных трансляций. По-прежнему планируем его привлекать в качестве эксперта, и, надеюсь, тренера одной из команд. Карпин – многогранная личность, и к каждой задаче на телеканале он подходил с полной ответственностью и никогда не подводил коллег», – высказал генеральный директор «ГПМ Матч» Дмитрий Гранов.

    text

    Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin)

    Что происходит на «Матч ТВ»

    Редакция сайта почти полностью поменялась, о чем мы рассказывали в нашем материале. Ходят слухи, что многих комментаторов планируют вывести за штат. Геннадий Орлов говорил в скандальном видео, что у холдинга большие проблемы с деньгами. По тому же Карпину утверждалось, что сама Тина Канделаки проталкивала его возвращение к тренерской работе.

    Сколько получал Карпин?

    «Life» представлял информацию, что зарплата Карпина на «Матч ТВ» с весны этого года – 2 миллиона рублей в месяц. По информации «Бомбардира», эта цифра верна. Платежка теперь разгрузится, хотя потеря Карпина для «Матча» выглядит серьезной.

    Версия Sports.ru

    Sports.ru и «Матч» давно выступают друг против друга с взаимными претензиями. Противники «Матча» владеют инсайдерской информацией, что решение Карпина не связано с его желаниями. Источник утверждает, что сегодняшний выпуск программы «Тотальный разбор» сняли с эфира, а причины Карпину не объяснили. Это подтолкнуло его к уходу с телеканала.

    Тренерское прошлое Карпина

    В карьере Карпина-тренера пока всего три клуба. Со «Спартаком» он дважды становился серебряным призером чемпионата России. «Мальорка» при нем продала в «Реал» Марко Асенсио, а армавирское «Торпед» ничего не добилось. Мир по-прежнему помнит Карпина классным игроком. Работать тренером у него пока получалось хуже.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 3 Голосов: 12
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +423

      Drapik 30 июля 2017, 00:50

      Армавир - полезный опыт. Матч-ТВ- болезненный позор.

      0
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      Рейтинг: +423

      Drapik 30 июля 2017, 00:47

      Карпин - молодец. Осознал свою ошибку и ушел с говноканала.

      0
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      Рейтинг: +423

      Drapik 30 июля 2017, 00:45

      Да уж, согласен, Карпин - многогранная личность, в отличие от гендиректора Матч-ТВ Гранова. И прочих невидимых одногранных функционеров, у которых одна грань - бабло.

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 июля 2017, 14:09

      на матч тв с самого начала все не задалось, думаю виновато руководство канала

      0
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      Рейтинг: +57

      Алек_Ага 26 июля 2017, 08:55

      Карпин - это вечный любитель по жизни. Хорошо критиковать со стороны, изощряясь в остроумии и сослагательном наклонении, но как только предоставляется возможность на профессиональном уровне доказать свои претензии - тут же следует мгновенный облом.

      0
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      Рейтинг: +57

      Алек_Ага > sv1969 26 июля 2017, 20:14

      Говорит Федун Валерий Карпин за время своего пребывания в «Спартаке» израсходовал больше 250 миллионов долларов на покупки, продав, если не ошибаюсь на 87. Вот и все, понимаете? На 280 миллионов можно было купить трех Халков… Сбитый летчик может говорить все, но он сбитый летчик.[29]"

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 25 июля 2017, 18:09

      клювастую уберите и всё пойдёт нормально.а то собрала гламурных делеттантов и пиндосиков!

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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 25 июля 2017, 09:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А Где ответ, что он бездарность? Без Обид к Спартаку, но как тренер он ничего не показал.
      И как комментатор и аналитик тоже.
      Написано дикция? Вы смеетесь?
      Когда случился провал и прошли по центру, он отвечает: Ну это провал и они прошли по центру! Мистер Очевидность. Гений Разбора.
      Сколько не пытался смотреть с ним телепередач сплошное мямлянье .

      Не в коей мере не хочу приунизить заслуг как игрока. В этом ему в ту пору было мало равных.

      -6
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      Рейтинг: +264

      McDuff > lysenkoff 25 июля 2017, 12:36

      ну конечно, до геннадия орлова ему "далеко"

      1
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      Рейтинг: +264

      McDuff > McDuff 25 июля 2017, 16:23

      я ни к тому, что он такой слабый журналист, а наоборот

      0
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      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > lysenkoff 25 июля 2017, 17:42

      Орлов на матче открытии стадиона зенита с уралом. Вот это диктор и проанализировал он карточки и фолы тоже так нормально. И что тебе вообще нужно комментировать в таком случае "Когда случился провал и прошли по центру, он отвечает: Ну это провал и они прошли по центру" ? Мямлянье и Карпин такое словосочетание вижу вообще впервые.

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > lysenkoff 25 июля 2017, 21:22

      Ну почему не чего не показал,,у Карпина 2 серебра и бронза,,,и у него не было не Халков не Витселей,,,и состав реально был 3-5 по силе а он взял 2 серебра,,,,так что достойная работа тренера

      0
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff > McDuff 26 июля 2017, 11:02

      Ты видел где-то чтобы я защищал Орлова?
      Я был еще мелкий, когда с дедом футбол смотрел и тогда еще для него фамилии Бронкхорст, Ван Дер Варт, Ван Нистелрой были страшнейшим из кошмаров.

      0
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 25 июля 2017, 08:24

      канделаки уберите.разваливает всё.матч тв превращается не пойми во что

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      Рейтинг: +759

      sevsor 25 июля 2017, 07:31

      Лучше уж быть хорошим ведущим на "МатчТВ", чем неудачливым тренером.

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > sevsor 25 июля 2017, 21:25

      А ты считаешь что,что взять дважды серебро,далеко не с сильнейшим составом это неудача????????????????

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      Рейтинг: +23

      CyPOBbIiXaH > slavutiq70 26 июля 2017, 18:17

      эти серебро и бронза нах никому не сдались, запоминают только победителей

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > CyPOBbIiXaH 26 июля 2017, 18:27

      Ну сядь тогда на жигуль и сделай порш,раз такой умный

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 25 июля 2017, 05:48

      пусть идет в ФНЛ, там тренирует и набирается опыта как Аленичев с Тихоновым. Я был бы не против его прихода в "Сибирь", хуже все равно не станет, но болельщиков на стадионе может стать бьльше)

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