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    Дзагоев – все? Россия теряет главную надежду на ЧМ-2018


    3.2
    Голосов: 16
    26.07.2017 13:35
    Бесперебойные травмы Алана Дзагоева уже всерьез пугают. Николай Живоглядов фиксирует, как гаснет потенциал главного российского таланта десятилетия.

    Дерби с «Локомотивом» Дзагоев заканчивал, попросив замену, а в моей голове стучало: «Что, опять?». После игры Гончаренко взял на себя роль валерьянки: Алан не набрал нужную форму и пока не готов пахать весь матч. Сам пострадавший заверил, что у него просто свело ногу. Все же словами не замести твердого факта: в последнее время Дзагоев ломается с запредельной частотой.

    Если бы в прошлом сезоне при каждом повреждении Дзагоев делал зарубки на стене, то в ней бы образовалась дыра. Чиниться осетину приходилось чаще, чем играть – в утиль уже давно идут многие важные зарубы в Лиге чемпионов и чемпионате России. При этом статистика Алана выглядит гораздо симпатичнее стараний многих бедолаг-футболистов. Три гола и шесть результативных передач – и это за 15 матчей РФПЛ.

    Будем честными: Алан Дзагоев – то, за что в русском футболе не стыдно. Без лишних понтов, улыбчивый и открытый, заведенный трудяга, точно заяц из рекламы батареек Energizer, только с кавказским характером. Но вот беда: последние два крупных международных турнира (Евро-2016 и Кубок конфедераций-2017), где Дзагоев был позарез нужен, сборная провела без него. В твиттере по этому поводу уже открыто стебутся: Дзагоев сломается, даже когда будет делать предложение девушке, встав на колено (хотя Алан уже давно женат).

    Кстати, если вы помните, где-то в Европе играет (читай – лечится) еще одна надежда сборной Денис Черышев. Угадайте, чем сейчас занимается игрок «Вильярреала»? Когда-то за рубежом сверкнуть талантом пытался Марат Измайлов, но, захлебнувшись в потоке травм, он оставил скомканное впечатление. Дзагоев пока не в Европе, зато с теми же проблемами. Увы, все идет к тому, что скоро мы уберем его в сервант – кажется, именно там принято хранить хрусталь.

    Пока до этого не дошло, но вот что мы можем потерять:

    1) Потенциально нашего парня в Европе. В июне Дзагоеву исполнилось 27 лет, а он все еще в ЦСКА. Чем ближе тридцатник, тем глубже зарываются надежды все-таки махнуть в радиус жизни топ-клубов. При этом если верить слухам, выбирать Алану есть из чего: «Фиорентина», «Вест Хэм», «Эвертон», «Саутгемптон», дортмундская «Боруссия», «Рома».

    2) Лидера сборной России к домашнему чемпионату мира. Вы же помните, как он хоронил чехов на Евро-2012, как пытался облегчить бразильские страдания на ЧМ-2014 выходами на замену, как тащил сборную на европейский праздник во Франции (не для нас) спустя два года? А ЧМ-2018 уже следующим летом.

    Проблему нужно срочно решать. И вот ключевой вопрос: в чем причина этих бесконечных катаклизмов с травмами? Особая подверженность повреждениям или просчеты врачей и тренерского штаба, которые рискуют и выпускают Дзагоева на поле еще до полного восстановления? Если последнее, то можно скинуться всей страной на персонального топ-доктора, который сделает так, чтобы Алан весь сезон работал без сбоев.

    Обвинять лично Дзагоева тоже неправильно – со здоровьем бывает по-всякому. Но его проблемы могут стать нашими проблемами, и при своих болельщиках сборная России на чемпионате мира рискует предстать серой размазней без яркого лидера. Авторитета масштаба Аршавина в сборной давно нет. Тянущийся к этому званию Акинфеев косячит в самые ответственные моменты, Березуцкие и Игнашевич тихо ушли на пенсию, а уже созревший Кокорин тянет только на то, чтобы демонстрировать усы в инстаграме. Так кому, как не заводному Дзагоеву, стать той силой, что потянет за собой остальных?

    «Мы знаем, что у нас проблемы». Как ЦСКА неудачно меняется для чемпионства

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 16
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    Комментарии38
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    • ...
      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 31 июля 2017, 10:44

      Вот все можно понять...но "звезда десятилетия"...это слишком...Здоровья ему как человеку и футболисту конечно, но и про характер пишут слишком хорошо... Видимо все забыли какие у него были истерики и как он в истерике кричал "Зенитушка соси", когда они чемпионат выиграли... Далеко ему до настоящего кавказского МУЖСКОГО характера...Но это мое мнение...

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 26 июля 2017, 19:16

      зачем делать звезду из ничего

      0
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 26 июля 2017, 18:05

      Алану Дзагоеву стоит иметь персонального доктора массажиста, травмы не бывают случайными, возможно специалиста по психотелесной терапии. Травмы перед знаковыми событиями не бывают случайными.

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 26 июля 2017, 15:12

      Это не смешно!
      Пожелаем удачи Алану! Пусть едет на операцию в Германию, там хорошее оборудование и опыт!
      Надеюсь Алан вернётся и будет ещё лучше, чем раньше! Здоровья!

      2
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 26 июля 2017, 15:05

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      Читаешь и начинают непроизвольно слёзы капать. А может всё дело проще. Наш самый коррумпированный клуб ЦСКА стал и притоном наркоманов.До сих пор никто не знает почему скоропостижно смотал удочки хитрый еврей С луцкий.

      -6
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      ...
      Рейтинг: +393

      Егор Велунов > Spiridonovich 26 июля 2017, 18:03

      О несчастный, единственный пойманный наркоман в ЦСКА игрок сборной Финляндии Еремёнко, случайно не после дозы пишешь?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +290

      Pablo845 26 июля 2017, 15:05

      Хрусталь баккара.....это самый дорогой хрусталь

      -1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 июля 2017, 10:07

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      да и небыл дзагоев главной звездой, просто как и все наши подающим надежды, а дальше лимит

      -8
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      Рейтинг: +979

      TUMS 26 июля 2017, 00:15

      Будет очень жаль потерять такого игрока.

      2
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      Рейтинг: +840

      vovan55 25 июля 2017, 23:51

      нужен индивидуальный подход ко всем игрокам...разработать план тренировок и восстановления после травм...

      2
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      Рейтинг: +527

      трениришко 25 июля 2017, 17:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      команду нужно менять

      -4
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