Дзагоев – все? Россия теряет главную надежду на ЧМ-2018

Дерби с «Локомотивом» Дзагоев заканчивал, попросив замену, а в моей голове стучало: «Что, опять?». После игры Гончаренко взял на себя роль валерьянки: Алан не набрал нужную форму и пока не готов пахать весь матч. Сам пострадавший заверил, что у него просто свело ногу. Все же словами не замести твердого факта: в последнее время Дзагоев ломается с запредельной частотой.

Если бы в прошлом сезоне при каждом повреждении Дзагоев делал зарубки на стене, то в ней бы образовалась дыра. Чиниться осетину приходилось чаще, чем играть – в утиль уже давно идут многие важные зарубы в Лиге чемпионов и чемпионате России. При этом статистика Алана выглядит гораздо симпатичнее стараний многих бедолаг-футболистов. Три гола и шесть результативных передач – и это за 15 матчей РФПЛ.

Будем честными: Алан Дзагоев – то, за что в русском футболе не стыдно. Без лишних понтов, улыбчивый и открытый, заведенный трудяга, точно заяц из рекламы батареек Energizer, только с кавказским характером. Но вот беда: последние два крупных международных турнира (Евро-2016 и Кубок конфедераций-2017), где Дзагоев был позарез нужен, сборная провела без него. В твиттере по этому поводу уже открыто стебутся: Дзагоев сломается, даже когда будет делать предложение девушке, встав на колено (хотя Алан уже давно женат).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Кстати, если вы помните, где-то в Европе играет (читай – лечится) еще одна надежда сборной Денис Черышев. Угадайте, чем сейчас занимается игрок «Вильярреала»? Когда-то за рубежом сверкнуть талантом пытался Марат Измайлов, но, захлебнувшись в потоке травм, он оставил скомканное впечатление. Дзагоев пока не в Европе, зато с теми же проблемами. Увы, все идет к тому, что скоро мы уберем его в сервант – кажется, именно там принято хранить хрусталь.

Пока до этого не дошло, но вот что мы можем потерять:

1) Потенциально нашего парня в Европе. В июне Дзагоеву исполнилось 27 лет, а он все еще в ЦСКА. Чем ближе тридцатник, тем глубже зарываются надежды все-таки махнуть в радиус жизни топ-клубов. При этом если верить слухам, выбирать Алану есть из чего: «Фиорентина», «Вест Хэм», «Эвертон», «Саутгемптон», дортмундская «Боруссия», «Рома».

2) Лидера сборной России к домашнему чемпионату мира. Вы же помните, как он хоронил чехов на Евро-2012, как пытался облегчить бразильские страдания на ЧМ-2014 выходами на замену, как тащил сборную на европейский праздник во Франции (не для нас) спустя два года? А ЧМ-2018 уже следующим летом.

Проблему нужно срочно решать. И вот ключевой вопрос: в чем причина этих бесконечных катаклизмов с травмами? Особая подверженность повреждениям или просчеты врачей и тренерского штаба, которые рискуют и выпускают Дзагоева на поле еще до полного восстановления? Если последнее, то можно скинуться всей страной на персонального топ-доктора, который сделает так, чтобы Алан весь сезон работал без сбоев.

Обвинять лично Дзагоева тоже неправильно – со здоровьем бывает по-всякому. Но его проблемы могут стать нашими проблемами, и при своих болельщиках сборная России на чемпионате мира рискует предстать серой размазней без яркого лидера. Авторитета масштаба Аршавина в сборной давно нет. Тянущийся к этому званию Акинфеев косячит в самые ответственные моменты, Березуцкие и Игнашевич тихо ушли на пенсию, а уже созревший Кокорин тянет только на то, чтобы демонстрировать усы в инстаграме. Так кому, как не заводному Дзагоеву, стать той силой, что потянет за собой остальных?

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