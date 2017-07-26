Дзагоев – все? Россия теряет главную надежду на ЧМ-2018

Дерби с «Локомотивом» Дзагоев заканчивал, попросив замену, а в моей голове стучало: «Что, опять?». После игры Гончаренко взял на себя роль валерьянки: Алан не набрал нужную форму и пока не готов пахать весь матч. Сам пострадавший заверил, что у него просто свело ногу. Все же словами не замести твердого факта: в последнее время Дзагоев ломается с запредельной частотой.
Если бы в прошлом сезоне при каждом повреждении Дзагоев делал зарубки на стене, то в ней бы образовалась дыра. Чиниться осетину приходилось чаще, чем играть – в утиль уже давно идут многие важные зарубы в Лиге чемпионов и чемпионате России. При этом статистика Алана выглядит гораздо симпатичнее стараний многих бедолаг-футболистов. Три гола и шесть результативных передач – и это за 15 матчей РФПЛ.
Будем честными: Алан Дзагоев – то, за что в русском футболе не стыдно. Без лишних понтов, улыбчивый и открытый, заведенный трудяга, точно заяц из рекламы батареек Energizer, только с кавказским характером. Но вот беда: последние два крупных международных турнира (Евро-2016 и Кубок конфедераций-2017), где Дзагоев был позарез нужен, сборная провела без него. В твиттере по этому поводу уже открыто стебутся: Дзагоев сломается, даже когда будет делать предложение девушке, встав на колено (хотя Алан уже давно женат).
Кстати, если вы помните, где-то в Европе играет (читай – лечится) еще одна надежда сборной Денис Черышев. Угадайте, чем сейчас занимается игрок «Вильярреала»? Когда-то за рубежом сверкнуть талантом пытался Марат Измайлов, но, захлебнувшись в потоке травм, он оставил скомканное впечатление. Дзагоев пока не в Европе, зато с теми же проблемами. Увы, все идет к тому, что скоро мы уберем его в сервант – кажется, именно там принято хранить хрусталь.
Пока до этого не дошло, но вот что мы можем потерять:
1) Потенциально нашего парня в Европе. В июне Дзагоеву исполнилось 27 лет, а он все еще в ЦСКА. Чем ближе тридцатник, тем глубже зарываются надежды все-таки махнуть в радиус жизни топ-клубов. При этом если верить слухам, выбирать Алану есть из чего: «Фиорентина», «Вест Хэм», «Эвертон», «Саутгемптон», дортмундская «Боруссия», «Рома».
2) Лидера сборной России к домашнему чемпионату мира. Вы же помните, как он хоронил чехов на Евро-2012, как пытался облегчить бразильские страдания на ЧМ-2014 выходами на замену, как тащил сборную на европейский праздник во Франции (не для нас) спустя два года? А ЧМ-2018 уже следующим летом.
Проблему нужно срочно решать. И вот ключевой вопрос: в чем причина этих бесконечных катаклизмов с травмами? Особая подверженность повреждениям или просчеты врачей и тренерского штаба, которые рискуют и выпускают Дзагоева на поле еще до полного восстановления? Если последнее, то можно скинуться всей страной на персонального топ-доктора, который сделает так, чтобы Алан весь сезон работал без сбоев.
Обвинять лично Дзагоева тоже неправильно – со здоровьем бывает по-всякому. Но его проблемы могут стать нашими проблемами, и при своих болельщиках сборная России на чемпионате мира рискует предстать серой размазней без яркого лидера. Авторитета масштаба Аршавина в сборной давно нет. Тянущийся к этому званию Акинфеев косячит в самые ответственные моменты, Березуцкие и Игнашевич тихо ушли на пенсию, а уже созревший Кокорин тянет только на то, чтобы демонстрировать усы в инстаграме. Так кому, как не заводному Дзагоеву, стать той силой, что потянет за собой остальных?
«Мы знаем, что у нас проблемы». Как ЦСКА неудачно меняется для чемпионства