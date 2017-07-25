Селфи с Зиданом, киевский иммигрант, попкорн на трибунах. Как европейские топ-клубы проводят матчи в Америке

(Не)настоящий Кубок Чемпионов

Европейские топ-клубы уже несколько лет проводят лето, гастролируя по США. Американские организаторы заманивают брендовые команды для раскрутки вида спорта в стране и предлагают им короткий турнир с ностальгическим названием Международный Кубок Чемпионов.

«Такое название не случайно. До того, как появилась Лига Чемпионов, сильнейшие клубы Европы играли в Кубке Чемпионов. Классно было. Рубились только сильнейшие команды − чемпионы своих стран. Мы возродили этот легендарный турнир. Хоть он и товарищеский, но люди приходят, смотрят, следят, обсуждают – значит, им нравится, а мы на правильном пути», − рассказывает один из работников пресс-службы Международного Кубка Чемпионов Юджен Брэдди.

Брэдди немного ошибается. В Кубке Чемпионов, который был предшественником Лиги Чемпионов, действительно играли только победители чемпионатов своих стран. Но дальше никакой связи с американским турниром тут нет. Потому что здесь в компанию к чемпионам попадают, например, итальянские «Интер» и «Милан», которые заняли в прошлом сезоне Серии А 6-е и 7-е места. Из этих рамок также выбивает шестая команда Англии «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы в прошлом сезоне выиграли Лигу Европы, но в Кубке Чемпионов не позволялось играть победителям Кубка УЕФА и Кубка Кубков. Такой же вопрос по лондонскому «Арсеналу» (пятое место в АПЛ). Кроме того, почему нет чемпиона Франции «Монако», зато участвует четвертый клуб Лиги 1 «Лион»?

Пока Международный Кубок Чемпионов больше похож на клон скандально-известной организации G-14 и ее продолжения, которые уже давно мечтают отгрызть у УЕФА самые популярные клубы Европы и проводить между ними турнир закрытой Лиги по типу НБА или НХЛ. Но пока дальше товарищеских турниров дело не доходит. УЕФА прочно оберегает самые сытные куски своего пирога.

Поэтому даже матч «Реал» − «Манчестер Юнайтед» больше рассматривался не как игра Международного Кубка Чемпионов, а как генеральная репетиция Суперкубка Европы. Это породило и шумный ажиотаж среди болельщиков и журналистов. Уже за минут сорок до начала матча в пресс-ложе собираются работники ведущих европейских спортивных СМИ: Marca, La Gazzetta dello Sport, France Football, Kiker, Don Ballon.

Погба и плохие пенальти

Жозе Моуриньо в очередной раз злит журналистов и выставляет дублирующий состав. В запасе остаются все звезды «Юнайтед»: Давид Де Хеа, Поль Погба, Андер Эррера, Генрих Мхитарян, Антонио Валенсия и Ромело Лукаку. «Летишь через океан, чтобы посмотреть на игру Погба, но его не ставят в состав», − сокрушается коллега из France Football.

А вот у «Реала» состав получился даже близким к оптимальному. Нет только троих игроков: Криштиану Роналду (португалец пока еще отдыхает после поездки в Россию на Кубок конфедераций), Серхио Рамоса и Каземиро, вместо которого играет Иско.

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В первом тайме резервный состав красных выглядит лучше соперника и перед самым уходом на перерыв Джесси Лингард заслуженно и по игре выводит английский клуб вперед. На второй тайм уже Зидан выпускает даже не полурезерв, а самый настоящий дубль вперемешку с воспитанниками из кантерано. А вот Жозе Моуриньо бросает основу. Здесь вам и Де Хеа, и Мхитарян, и Эррера, новички Линделеф и Лукаку, а также долгожданный французским коллегой Погба: «В таком сочетании «Юнайтед» легко разберется и забьет еще 2-3 гола», − прогнозирует журналист из Франции. Но ситуация резко меняется. Теперь уже дублеры «Реала» хорошенько возят основу «МЮ», доминируют на поле и зарабатывают пенальти, который забивает Каземиро.

Основное время матча завершается вничью 1:1, но у американцев обязательно должен быть только один победитель. По регламенту турнира он выявляется в серии пенальти, за победу в которой дают два очка. Но обе команды решают провести для американских зрителей «мастер-класс, как нельзя бить одиннадцатиметровые». На двоих футболисты «Реала» и «Манчестер Юнайтед» не забивают 7 пенальти из 10 ударов. Игроки мадридского клуба не попадают с точки четыре раза и забивают лишь однажды, а манкунианцы не точны трижды, но два раза бьют точно. Этого им хватает для победы в репетиции Суперкубка УЕФА, за которой наблюдают 65 тысяч зрителей в не совсем привычной для европейцев атмосфере.

Куриные ножки и тоска по Украине

Почти все люди на трибунах сидят с кока-колой и попкорном. Есть и такие, кто запасся корзинами с куриными ножками и гамбургерами. Они не прыгают, не вскакивают, не машут шарфами, и не жгут файеры. Создается впечатление, что зрители смотрят не футбольный матч на стадионе, а какой-то голливудский блокбастер в кинотеатре.

«А что вы хотели? У нас нет такой культуры фанатской, как у вас. Американцы приходят на такие мероприятия семьями, кушают, смотрят на звезд мирового футбола и уходят домой, набравшись положительных эмоций. У них нет такого, чтобы набить кому-то морду за то, что он болеет за другую команду, − рассказывает иммигрант из Киева Александр. – Мне самому не хватает атмосферы больших футбольных матчей. Я всю жизнь болею за киевское «Динамо», ходил на их матчи в чемпионатах СССР и Украины. Переехал с семьей в штаты в начале 2000-х годов. МЛС я не люблю, еврокубков тут нет. Вот и приходится ходить хоть на такие турниры, чтобы раз в год посмотреть на лучшие европейские клубы. Понимаю, что они играют в полсилы и особой мотивации у того же «Реала» нет. Но на безрыбье и рачок пойдет».

Так чем же отличается в США поход на футбол от кинотеатра? Ответ на этот вопрос получаешь только после матча, когда сотни зрителей, как марафонцы, бегут к выходу из микст-зоны, чтобы сделать фото со звездами. «Когда идешь в кино, там невозможно сделать селфи с актерами. А на футболе это все реально сразу после матча», – радуется парень по имени Клиф, который приехал в Калифорнию из Юты специально на этот матч.

Но Клифа и многих других людей из толпы интересуют больше не участники матча, а руководящий состав «Реала». Зидан, Рауль и даже Флорентино Перес вызывают у толпы бурную реакцию восторга и, словно машина времени, отбрасывают тебя лет на 15 назад. Фанаты создают давку. Они понимают, что сфотографироваться со звездами повезет далеко не всем. Через пару минут счастливчики показывают друг другу свои айфоны.

Есть и плачущие: «Из-за толпы не смог сфотографироваться ни с Зизу, ни с Раулем Гонсалесом», – жалуется мексиканский подросток в футболке своей национальной сборной. Но вряд ли даже такая серьезная неудача испортит его впечатление от легенд, увиденных вживую на родном континенте.

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