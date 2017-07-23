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    «Здравствуй, Арсен Венгер». Кто спасет ЦСКА от провала


    2.6
    Голосов: 7
    23.07.2017 22:15
    ЦСКА интересуется кенийским форвардом Майклом Олунгой. «Бомбардир» рассказывает, как этот и другие возможные трансферы могут помочь армейской команде справиться с кризисом.

    Что случилось?

    ЦСКА никого не покупает в летнее трансферное окно. Московскому клубу приписывали интерес ко многим игрокам, но пока видно лишь бездействие. На старте сезона ЦСКА натужно обыграл «Анжи» и уступил «Локомотиву». У команды большие проблемы в атаке, где выделяется лишь бразилец Витиньо. Плохо все и у собственных ворот – команда пропустила четыре мяча в двух встречах. Эксперты считают, что ЦСКА нужен нападающий. Виктор Гончаренко пытается разобраться с проблемами в обороне. Впереди встречи в Лиге чемпионов и продолжение чемпионата России. ЦСКА ищет решение.

    Какие есть варианты?

    Некоторых игроков ЦСКА упустил, варианты с возвращением Мусы и Думбия уже невозможны. По-настоящему реальных футболистов, которые готовы при определенных условиях поехать в ЦСКА, осталось всего два. 20-летний защитник «Коринтианса» Гильерме Арана мог бы стать вторым Марио Фернандесом. Клуб не горит желанием продавать бразильца, а сам футболист тоже не хочет менять место игры. ЦСКА пытается решить вопрос деньгами. Говорят, армейцы уже предложили «Коринтиансу» 14 миллионов евро. Бразильский клуб смотрит на законы рынка и требует повысить цену до 20 миллионов.

    Пока переговоры с Араной продолжаются, неожиданно всплыл и другой вариант усиления игры. ЦСКА снова заинтересовался кенийским нападающим Майклом Олунгой, выступающим за «Гуйчжоу Чжичэн». Однажды разговоры с Олунгой уже велись, когда форвард выступал в шведской лиге. Его агент рассказывал, что китайцы предложили футболисту выгодные условия. ЦСКА перекрыть их предложение не смог, а шведский «Юргорден» продал Олунгу с максимальной выгодой для себя. Сейчас армейцы продолжают следить за игроком и готовы подписать его уже в летнее трансферное окно.

    Какой еще Майкл Олунга?

    Фанаты называют Олунгу инженером из-за его специальности вне футбола. Ему всего 23 года, но за это время Майкл сменил уже пять клубов. «Юргорден» откопал забивного нападающего в Кении, где тот забивал много даже для местного чемпионата. В Швеции Олунга продолжил колотить, но больше всего его прославило видеообращение к лондонскому «Арсеналу».

    «Здравствуй, Арсен Венгер. Я – страстный поклонник «Арсенала» и мечтаю играть за этот клуб. Я лучший кенийский игрок. Надеюсь, ты рассмотришь мое прошение. Обещаю, что не подведу», – утверждал Олунга. Венгеру приглянулись другие форварды, а Майкл теперь зарабатывает деньги в Китае.

    Олунга обладает грузным телосложением. В Китае его мощь пока воплотилась всего в два мяча в девяти играх нового сезона. Печальный опыт с арендой мощного Ласина Траоре армейский клуб мало чему научил. Говорят, именно в Олунге ЦСКА видит усиление атаки. Сложно сказать, сильнее ли этот парень своих будущих конкурентов, но разнообразить армейское нападение он точно сможет. Его агент пока все опровергает. Но так сначала было и в прошлый раз.

    «Мы знаем, что у нас проблемы». Как ЦСКА неудачно меняется для чемпионства

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Goal
    Рейтинг: 2.6 Голосов: 7
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    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 24 июля 2017, 20:27

      Собрали все доступные сплетни, слепили в один текст, получилась статья.
      Прямо-таки, "стиль" у Бомбардира появился - "погуглил, скопипейстил, готов материал".

      Осталось еще один абзац добавить, и материал будет завершен:

      "Патрик Морк, представитель нападающего «Гуйчжоу» Майкла Олунги (он же агент Расмуса Эльма) , сообщил, что ЦСКА не собирается покупать его клиента."

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 24 июля 2017, 12:06

      14 миллионов евро? 20 миллионов евро? Это точно не про ЦСКА и Гинера. Такими деньгами они не разбрасывались даже в самые лучшие времена.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > BRO_football 24 июля 2017, 20:29

      Ага, забавнейшая тема, которую бездумно распространяют. Не будет ЦСКА игрока ни за 14, ни за 10, ни за 5 млн. брать. Просто агент с клубом решили парнишку попиарить и попробовать продать подороже. Не в ЦСКА, естественно...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +57

      Алек_Ага 24 июля 2017, 10:46

      Основная проблема армейцев - это околофутбольные функционеры. Слишком много у них борзоты, которая хочет либо кого - то срочно продать, либо кого - то срочно купить. Похоже с данной публикой Ганчаренко справиться не в состоянии.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > Алек_Ага 24 июля 2017, 20:30

      А почему это проблема армейцев?
      Собаки лают, караван идет.
      И всегда так было...

      0
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      ...
      Рейтинг: +57

      Алек_Ага > GM 25 июля 2017, 04:43

      Ошибаетесь, так было не всегда, были времена, когда понятия "Верность клубу" и "Честь клуба" значили очень много, особенно для ЦСКА. А после того, как вышвырнули Тошича, а Рахимич заявляет, что Головину нужно срочно в Европу, армейцы и подсели.

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM > Алек_Ага 25 июля 2017, 22:56

      Какие глупости написаны. Тошич по зарплате не договорился, точно также, как сейчас Глушаков со СпаМом. Да и плохо он вписывался в схему игры, которую проповедует Гончаренко. Платить два слишним миллиона человеку, который будет выходить в основном на замены. Ну, и возраст никто не отменял, увы...

      И увязывать это с поражением от Локо (а с чем еще можно увязать заявление, что "армейцы подсели"?) - чушь полнейшая.

      Ну, и хотелось бы знать, каким образом вся эта журналистская муть с Олунгу связана с "околофутбольными функционерами". Тема не раскрыта ;)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +211

      GSKA1974 24 июля 2017, 10:03

      Еще только начало чемпионата а уже начались склоки против Армейцев! Посмотрим как покажут себя в ЛЧ.Пройдем мы этот АЕК!!!Может и с натугой ,но пройдем!Если Игорь пропустит-опять начнется....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 24 июля 2017, 09:03

      Думаю АЕК, ЦСКА спасет,чтобы ЛЧ больше не играл и уделял все время РФПЛ....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 24 июля 2017, 08:56

      С ЦСКА вообще как-то всё тихо.... Либо концепция такая, либо денег нет, либо выкатят покупки под занавес трансферного окна.... Пока грустно... Есть уже габаритный Оланаре, пока проблесков нет, а брали с надеждой....

      3
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    • ...
      Рейтинг: +28

      Орловский рысак 24 июля 2017, 08:45

      4 забитых мяча в 2х играх - это проблемы в атаке??? Аффтар убейсебяобстену!!!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +82

      RScat > Орловский рысак 24 июля 2017, 13:30

      3 из 4 забитых,было забито никакому Анжи,локо дак вообще по делу влетели

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 24 июля 2017, 08:38

      надо же о чем то писать..

      1
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 24 июля 2017, 07:48

      Стоит ОДИН раз проиграть и все,привет кризис...Да вы о чем??
      А то что взять пару новых игроков надо,дак это да,под ЛЧ не помешало бы ни капли,а то и РФПЛ и ЛЧ и Кубок(ну тут молодые могут играть)одним составом будет сложно!

      1
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 24 июля 2017, 07:08

      Время покажет...

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