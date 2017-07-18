На какие русские рок-группы похожи клубы РФПЛ

«Ленинград» – «Зенит»

Город Санкт-Петербург здесь вообще ни при чем.

Шнур до недавнего времени находился в статусе маргинальной шутки для любителей ругаться матом, выходил на сцену вместе со Стасом Борецким и активно поддерживал образ алкоголика. Группа «Ленинград» на самом деле развивалась, переходила от ска-панка к гитарному року, периодически выдавала хиты и, в общем, была успешной.

Но успех нулевых ничтожен в сравнении с тем, каким стал «Ленинград» после выхода клипа на песню «Экспонат», который недавно пробил цифру в 110 миллионов просмотров на ютубе. Сейчас «Ленинград» может собрать любой российский стадион, признается фанатами рока, поп-музыки, шансона и даже рэпа и одновременно троллит всех этих фанатов то постами в инстаграме, то эфирами на «Первом».

«Зенит» − даже при том, что ЦСКА и «Краснодар» открыли в прошлом сезоне стадионы, «Спартак» выиграл чемпионат, а «Ростов» рубился с МЮ в еврокубках − остается главным футбольным ньюсмейкером страны. Потому что у него много денег. И потому что «Зенит» со своим газпромовским спонсорством и петербургской пропиской связывает вообще всю систему российского футбола. В «Зените» начинал Виталий Мутко, а президент клуба владеет главным (и единственным в федеральной сетке) спортивным каналом страны.

«Ленинград» − квинтэссенция того, что происходит в мире русского рока с его тяготением к массовой культуре и отсутствием деления на внятные жанры. «Зенит» – квинтэссенция российского футбола с его зависимостью от чиновников и госкорпораций, раздутых зарплат и протекающих крыш на стадионах.

«Ляпис Трубецкой» − ЦСКА

«Ляпис», конечно, не российская группа, но играла она в первую очередь для российской аудитории. Тем более что в Белоруссии ее концерты до сих пор запрещены.

В начале 2010-х «Ляпис Трубецкой» были главными панками в индустрии − резкие тексты, европейский звук, агрессивная подача. В 2014 году группа раскололась на 2 команды: Trubetskoy и Brutto. Обе за 3 года выпустили альбомы и сформировали фанатскую базу. Обе делают хорошую музыку, но до уровня прошлых лет и до статуса топовой группы еще слишком далеко.

Казалось бы, при чем тут ЦСКА? В то же время, когда Ляписы громили систему, армейский клуб стал тренировать Леонид Слуцкий. Именно Слуцкий сделал ЦСКА главной российской командой начала 2010-х. ЦСКА вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов, дважды подряд выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок. Все разрушилось, когда Слуцкий провалился со сборной.

Тот ЦСКА распался, команда пошла в одну сторону, Слуцкий – в другую. С Гончаренко клуб провел неудачный сезон, особенно неудачный на фоне чемпионства «Спартака». Слуцкий влез в скандал с российскими судьями, уехал в Англию, комментировал на «Матч ТВ», а потом стал тренером «Халла».

ЦСКА, так же как и «Ляпис», распался на части, но по отдельности эти части не дотягивают до прошлого уровня славы и статуса. Хотя надежда есть.

«Порнофильмы» – «Краснодар»

Русский рок принято ругать не меньше, чем российский футбол. И почти всегда это оправданно и по делу. Но есть уникальные исключения, которые избегают пошлости современной системы. В этом смысле «Краснодар» и группа «Порнофильмы» очень близки.

Клуб Галицкого – это тот российский футбол, который мы хотим видеть всегда и везде. Это молодежная академия, крутой стадион, частное финансирование, мощные болельщики и действительно красивая игра. «Краснодар» хочется ставить в пример, гордиться им и болеть за него.

«Порнофильмы» − одна из немногих групп русского рока, которая сохраняет преданность своим идеалам вне зависимости от конъюнктуры крупных фестивалей и давления сверху. Группа верна классическому панк-року. Тому, который про максимализм, протест и веру в высокие идеалы, а не про алкоголиков, засыпающих на скамейке во дворе под «Мою Оборону».

«Би 2» – «Локомотив»

Когда русский рок окончательно отрекся от социально-политической ориентации, на пик популярности вышли группы с простыми текстами и незамысловатым звучанием, ориентированные на широкую аудиторию слушателей. Самой популярной была группа «Би-2».

«Би-2» до сих пор регулярно делает хиты для «Нашего радио», собирает «Крокус» и выступает хэдлайнером на российских оупен-эйрах. Но ничего нового группа не создает уже давно. И, видимо, больше не создаст.

«Локомотив» тоже был крутым и популярным в начале нулевых. Когда главным тренером там работал Юрий Семин, «Локо» дважды выигрывал чемпионат, четыре раза – кубок. Его игра тоже была простой и незамысловатой, но в те годы удивительно хорошо работала и давала результат.

Впрочем, с тех пор «Локомотив» ничего нового не придумал. Команда превратилась в российский топ-клуб, который при всей свой топовости и финансировании РЖД давно не претендует на чемпионство. Возвращение Юрия Семина – попытка восстановить тот уровень почти двадцатилетней давности. Наверное, в современных реалиях, это сложновыполнимо. Но начали бодро – с победы в Кубке.

«Ария» – «Спартак»

Вообще все фанатское движение в футболе держится на преданности болельщиков, но у «Спартака» это особая тема. В первую очередь, потому что спартаковских болельщиков очень много. Во-вторых, потому что у «Спартака» много принципиальных соперников: внутримосковские дерби с ЦСКА и «Динамо», принципиальное для российской культуры противостояние Москвы и Питера.

Фанаты группы «Ария» тоже очень болезненно относятся к вопросу преданности. По сути, «Ария» – единственная крупная группа, играющая в стиле классического хэви-метала. Это сложно, красиво и мало похоже на всю остальную музыку, которую создает русский рок. Отсюда и претензии поклонников из-за любого отклонения от настоящего тру-звука.

Еще один схожий момент – стилистика. «Спартак», особенно после открытия нового стадиона, все активнее продвигает свой гладиаторский бренд и пафосный образ футболистов – античных воинов, сражающихся за ромбик, как гладиаторы за свободу.

Античный и вообще исторический пафос – громадная часть арийского образа. Отсылки к язычеству, рыцарям, военным переворотам и тому же Спартаку встречаются у группы в каждом альбоме. В черновой версии одной из песен группы была даже строчка «Вперед, колонны Спартака», которая стала бы отличным гимном клуба. Но именно по этой причине от текста отказались. На самом деле песня была совсем не про футбол.

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