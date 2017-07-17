«Спартак» разместил 12 логотипов на своей форме. Это вообще нормально?

Бренд мобильной электроники BQ и «Спартак» заключили соглашение о сотрудничестве. В новом сезоне спартаковцы будут выходить на поле с логотипом BQ в матчах РФПЛ и Кубка страны.

Этот логотип стал уже двенадцатым на красно-белой форме. Теперь на лицевой стороне спартаковских футболок можно заметить рекламу «Лукойла», значок маркировки топлива на заправках «Лукойла» («Экто 100»), а также логотипы финансового холдинга «ИФД КапиталЪ», букмекерской конторы Winline и производителя смартфонов BQ.

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На спине − еще два логотипа (автомобили Nissan и пиво «Трехгорное»). Рукава − банк «Открытие» и лукойловское масло Genesis. Шорты − бытовая техника Gorenje, еще один «Лукойл» (на этот раз − канистра) и Тушино-2018. Итого − 12 рекламных знаков, не считая лого РФПЛ и повторки «Экто 100» на шортах.

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