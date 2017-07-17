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  • «Спартак» разместил 12 логотипов на своей форме. Это вообще нормально?

«Спартак» разместил 12 логотипов на своей форме. Это вообще нормально?

Бренд мобильной электроники BQ и «Спартак» заключили соглашение о сотрудничестве. В новом сезоне спартаковцы будут выходить на поле с логотипом BQ в матчах РФПЛ и Кубка страны.

Этот логотип стал уже двенадцатым на красно-белой форме. Теперь на лицевой стороне спартаковских футболок можно заметить рекламу «Лукойла», значок маркировки топлива на заправках «Лукойла» («Экто 100»), а также логотипы финансового холдинга «ИФД КапиталЪ», букмекерской конторы Winline и производителя смартфонов BQ.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

На спине − еще два логотипа (автомобили Nissan и пиво «Трехгорное»). Рукава − банк «Открытие» и лукойловское масло Genesis. Шорты − бытовая техника Gorenje, еще один «Лукойл» (на этот раз − канистра) и Тушино-2018. Итого − 12 рекламных знаков, не считая лого РФПЛ и повторки «Экто 100» на шортах.

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Россия. Премьер-лига Россия Спартак
Комментарии (57)
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Евгений Агеев
1500307097
Да пофигу сколько там логотипов! Главное, чтобы играли хорошо и игроков новых покупали!)
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Футболозавр Рекс
1500309565
Это капитализм. Кто-то 12 логотипов размещает, а кому-то одного Газпрома достаточно...
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bset
1500309782
Вот это наглость. Лучше бы за счет бюджета Московской области жили. А то ищут каких-то спонсоров. Может они еще заботятся о посещаемости на стадионе? Больные люди...
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Atom2020
1500312509
Все равно ничего не видно во время игры на общем плане. А крупные планы показывают в основном, когда игра приостановлена. Так что хоть 70 логотипов пусть размещают. Все во благо клуба. Могут зарабатывать надписями на трусах, значит пусть пишут надписи на трусах!
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slavа0508
1500314105
Да лучше много логотипов,,,чем тащить деньги из госказны,,,
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red-white-power
1500314566
А вам, спрашивается, какое дело? Можно также спросить про ваш сайт, что в основном размещаете желтуху, либо провокационную информацию, как например, эта статья, смысла ноль, лишь бы болелы зашли и начали сраться. Это вообще нормально, БОМБАРДИР?
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ufos73
1500318012
Что бы попасть на футболку надо отстегнуть не хилые деньги, так что, пусть хоть 100, лишь бы платили! Это вам не сухарики у бомжей )))
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vitvik
1500322143
Лишь бы для ромбика место осталось. Для полосы уже не хватает.
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АртурZaСМ
1500349653
О чём вообще разговор??? Это же хорошо , что у клуба столько спонсоров... Я более чем уверен каждый клуб РФПЛ просто мечтает , что на их футболках было такое же количество спонсоров... Не надо поднимать шум там где его нет
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ИванЯ
1500367931
Когда клуб зарабатывает это нормально, хоть 135 логотипов, ненормально, когда государство оплачивает нехилые контракты проф. футболистов.
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