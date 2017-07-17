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Почему новый сезон РФПЛ напоминает «Игру престолов»

Семь королевств больше не могут существовать вместе. Борьба за главный трон разгорается снова. Футбольное межсезонье тоже закончилось. Клубы усиливаются на рынке, переманивая к себе лучшие кадры. Пусть до решающих ударов еще есть время, но первые схватки начинаются уже сейчас.

«Зенит» оставался без Лиги чемпионов два года подряд. Команда боролась, меняла тактики и людей, но натыкалась на слаженный отпор со стороны московских клубов. Сейчас клуб из Санкт-Петербурга набирает силу и такую мощь, которую тяжело будет остановить разрозненным командам в кризисе. Футбольная зима уже пришла, хотя другие клубы еще этого не осознают.

Роберто Манчини – Король Ночи. Он собрал армию из людей, ранее выходивших на поле в составе соперника. Вождь поднял павших игроков, поставив их под свое начало. У Короля Ночи есть многотысячный отряд, который сносит все на пути. У Роберто Манчини – состав многомиллионной стоимости, способный справиться с любым оппонентом. Его еще нужно наиграть и проверить, но уже сейчас это грозная сила. Все ее боятся, пусть и пытаются скрыть опасения.

«Спартак» – действующий глава всего российского футбольного мира. Коллектив Карреры – это Ланнистеры. «Ланнистеры всегда платят долги», – девиз, идеально подходящий к спартаковскому футболу. «Спартак» долго терпел перед завоеванием чемпионства. Через 16 лет он отомстил ЦСКА за все унижения от болельщиков и футболистов. «Спартак» победил ЦСКА в московской футбольной войне. Каррера выиграл чемпионство и удержал трон, сев на него с первых туров. Но впереди ждут новые сражения.

Защитники из Ночного Дозора бьются постоянно. Многие проводят на посту всю жизнь, обороняя мир от неприятностей. Дозорных становится все меньше, но поражает их стойкость. Все в точности как у обороны ЦСКА. Братья Березуцкие и Сергей Игнашевич – вечная основа защиты армейского клуба. Игорь Акинфеев – футбольный Джон Сноу. Он резко ворвался в основу ЦСКА и с самого молодого возраста все время командует оборонительной линией. Армейский дозор критикуют, отправляют на покой, но из сезона в сезон ЦСКА в числе лидеров по надежности игры у своих ворот.

Где-то там за пределами Москвы и Санкт-Петербурга набирает силу казанский «Рубин». Курбан Бердыев вернулся, чтобы возродить династию Таргариенов. С собой Бердыев взял в Казань игроков, готовых идти за ним всю карьеру. Джанаев, Кудряшов, Азмун, Гранат – все они прошли через «Ростов» Бердыева и стали его футбольными детьми. Нечто подобное происходит и с Дейнерис. На ее пути встречаются испытания, проигрываются битвы, но вместе с растущими драконами она рвется к восхождению на ранее принадлежавший ее роду трон.

Куски от общего успеха пытаются оторвать и остальные. «Локомотив» Семина проводит внутренние революции и пытается быть Грейджоями. «Краснодар» похож на войско Станниса Баратеона. У каждого здесь своя борьба и собственные локальные успехи, но главная цель одна – первое место. Клубы поменьше таких грандиозных задач не ставят, но отбирают очки у серьезных коллективов. Вспомните «Красную свадьбу» в доме у Фреев, где северяне потеряли всех своих лидеров. Подобные вещи происходят в футболе регулярно, даже если и заканчиваются не столь трагично.

В мире «Игры престолов» намечается главная битва. Король Ночи готовится нанести неожиданный и мощный удар. Дейнерис берет армию и драконов, вступая в большую игру. Ланнистеры обороняют трон, а все остальные пытаются урвать кусок и выжить в этой непростой ситуации.

С этого дня мы следим за новыми сезонами сразу в двух вселенных, которые так похожи между собой.

Чем герои «Твин Пикса» похожи на людей из чемпионата России

Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (25)
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_Kesh_Suntar_
1500280365
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Snek
1500281079
Не бывает у нас интриги в РФПЛ, ближе к 20-ому туру понятно, кто чемпион, в редких случаях только ЦСКА или Зенит будут бороться до последнего тура, остальные команды забивают и пытаются извлечь максимум(попадание в еврокубки) и приложить минимум усилий к этому, чтобы сэкономить на з\п, усилениях, премиях, обойтись без травм и т.д. У нас каждый год поются песни о том, что мы почти как АПЛ и в нашей лиге туева хуча возможных чемпионов, а по итогу к 20-ому туру их если будет 3(в прошлом году Спартак, в позапрошлом Ростов), то уже хорошо, а так их вообще 2, какая в задницу интрига, раз в 5 лет влезет кто-то третий на постаменте постоять и не всегда даже в ЛЧ пробивается.
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Danpos
1500281176
Гениально
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Bronholm
1500283814
Автор, скинь номер диллера))
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Бриг
1500284496
Нет слова "петербурЖская". См. учебник.
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lihindic
1500303031
просто чушь
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LIO1987
1500324332
Идиотизм!!! Как таким идиотам дают статьи писать???
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38 попугаев
1500353522
Эта статья попытка подмазаться к сериалу, внимание к которому сейчас очень высокое.Статью будут читать только из-за названия, дешевенький трюк и так себе статья.
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alexfilatov
1500463960
Креативно, актуально и оригинально! Только про Динамо забыли...
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Protosser
1500533915
Прикольно))
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