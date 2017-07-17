Почему новый сезон РФПЛ напоминает «Игру престолов»

Семь королевств больше не могут существовать вместе. Борьба за главный трон разгорается снова. Футбольное межсезонье тоже закончилось. Клубы усиливаются на рынке, переманивая к себе лучшие кадры. Пусть до решающих ударов еще есть время, но первые схватки начинаются уже сейчас.

«Зенит» оставался без Лиги чемпионов два года подряд. Команда боролась, меняла тактики и людей, но натыкалась на слаженный отпор со стороны московских клубов. Сейчас клуб из Санкт-Петербурга набирает силу и такую мощь, которую тяжело будет остановить разрозненным командам в кризисе. Футбольная зима уже пришла, хотя другие клубы еще этого не осознают.

Роберто Манчини – Король Ночи. Он собрал армию из людей, ранее выходивших на поле в составе соперника. Вождь поднял павших игроков, поставив их под свое начало. У Короля Ночи есть многотысячный отряд, который сносит все на пути. У Роберто Манчини – состав многомиллионной стоимости, способный справиться с любым оппонентом. Его еще нужно наиграть и проверить, но уже сейчас это грозная сила. Все ее боятся, пусть и пытаются скрыть опасения.

«Спартак» – действующий глава всего российского футбольного мира. Коллектив Карреры – это Ланнистеры. «Ланнистеры всегда платят долги», – девиз, идеально подходящий к спартаковскому футболу. «Спартак» долго терпел перед завоеванием чемпионства. Через 16 лет он отомстил ЦСКА за все унижения от болельщиков и футболистов. «Спартак» победил ЦСКА в московской футбольной войне. Каррера выиграл чемпионство и удержал трон, сев на него с первых туров. Но впереди ждут новые сражения.

Защитники из Ночного Дозора бьются постоянно. Многие проводят на посту всю жизнь, обороняя мир от неприятностей. Дозорных становится все меньше, но поражает их стойкость. Все в точности как у обороны ЦСКА. Братья Березуцкие и Сергей Игнашевич – вечная основа защиты армейского клуба. Игорь Акинфеев – футбольный Джон Сноу. Он резко ворвался в основу ЦСКА и с самого молодого возраста все время командует оборонительной линией. Армейский дозор критикуют, отправляют на покой, но из сезона в сезон ЦСКА в числе лидеров по надежности игры у своих ворот.

Где-то там за пределами Москвы и Санкт-Петербурга набирает силу казанский «Рубин». Курбан Бердыев вернулся, чтобы возродить династию Таргариенов. С собой Бердыев взял в Казань игроков, готовых идти за ним всю карьеру. Джанаев, Кудряшов, Азмун, Гранат – все они прошли через «Ростов» Бердыева и стали его футбольными детьми. Нечто подобное происходит и с Дейнерис. На ее пути встречаются испытания, проигрываются битвы, но вместе с растущими драконами она рвется к восхождению на ранее принадлежавший ее роду трон.

Куски от общего успеха пытаются оторвать и остальные. «Локомотив» Семина проводит внутренние революции и пытается быть Грейджоями. «Краснодар» похож на войско Станниса Баратеона. У каждого здесь своя борьба и собственные локальные успехи, но главная цель одна – первое место. Клубы поменьше таких грандиозных задач не ставят, но отбирают очки у серьезных коллективов. Вспомните «Красную свадьбу» в доме у Фреев, где северяне потеряли всех своих лидеров. Подобные вещи происходят в футболе регулярно, даже если и заканчиваются не столь трагично.

В мире «Игры престолов» намечается главная битва. Король Ночи готовится нанести неожиданный и мощный удар. Дейнерис берет армию и драконов, вступая в большую игру. Ланнистеры обороняют трон, а все остальные пытаются урвать кусок и выжить в этой непростой ситуации.

С этого дня мы следим за новыми сезонами сразу в двух вселенных, которые так похожи между собой.

Чем герои «Твин Пикса» похожи на людей из чемпионата России