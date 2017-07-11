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«Он − наше золото». Бразилец, которого хочет «Зенит»

Конец 1990-х. Где-то в провинции Драсена счастливое детство проводит Родриго Кайо. Днем он вместе со сверстниками играет в футбол, а вечером – садится за телевизор, чтобы посмотреть матч любимой команды. «Мой папа – настоящий фанат «Сан-Паулу». Он не пропускал ни одной игры нашего клуба и всегда старался, чтобы мы смотрели матчи вместе. Мне очень нравилось проводить с ним время, я до сих пор вспоминаю наши вечера», − рассказывал позднее Родриго.

Привычный распорядок жизни изменился в 12 лет. В провинцию Драсена на один из турниров прибыли скауты «Сан-Паулу». Для маленького Кайо это был шанс всей жизни, и он им блистательно воспользовался: «Сан-Паулу» взял меня и еще четырех мальчишек, но с одним условием: все мы должны были переехать в провинцию Котия». Если отец ради их общей с сыном мечты готов был к разлуке, то мама категорично сопротивлялась: «Моя мама по профессии – учитель, и она очень хотела, чтобы я пошел в науку». Ее запрет не помог. В 2005 году Родриго Кайо стал игроком юношеского «Сан-Паулу».

Повзрослев, Кайо понял, насколько тяжело родителям было обеспечивать ему счастливое детство. И в 15 лет он сделал такое заявление: «Как только я подпишу профессиональный контракт, мама бросит школу, а отец больше не будет заниматься каторжным трудом на рынке». Мечта сына реализовалась лишь частично. Папа больше не разгружает машины, но мама по-прежнему работает школьным учителем в одной из бразильских школ.

В том же году Кайо в одном из матчей порвал связки правого колена и выбыл на десять месяцев. Врачам потребовалось немало усилий, чтобы привести Родриго в прежнюю форму, но, по информации бразильских СМИ, до конца колено залечить так и не удалось. В 2014 году в матче с «Крисиумой» Кайо вновь порвал «кресты», из-за которых потерял целый сезон.

Пройдя долгую реабилитацию, Родриго вернулся на прежний уровень и заинтересовал «Валенсию». Испанцы готовы были заплатить 12 млн евро, а самому игроку оставалось лишь пройти медобследование. Оно в итоге все испортило: врачи «Валенсии» нашли серьезные проблемы в коленном суставе Кайо, и сделка была отменена. Интерес «Барселоны» также прошел. Родриго остался в «Сан-Паулу».

Защитник не унывал: «Я стараюсь забыть обо всех последних неудачах. Теперь цель для меня − Олимпиада-2016, на которой я очень хочу взять золото». На турнире Кайо был лидером обороны сборной Бразилии. Его команда пропустила один гол и легко прошла всю сетку плей-офф. «После турнира меня стали узнавать во всех бразильских магазинах. Ко мне подходят, хлопают по плечу, желают удачи. Это дает чувство невероятного полета».

Свалившаяся на Кайо слава, похоже, вообще не повлияла на его характер. Многие отмечают: Родриго – не просто классный защитник, но и хороший человек. В апреле этого года в матче «Коринтианс» − «Сан-Паулу» произошел скандальный эпизод. В борьбе с Жо, Кайо наступил на своего вратаря, который получил серьезную травму. Судья посчитал, что нападающий «Коринтианса» толкнул Родриго и дал ему желтую карточку. Но Кайо подошел к судье и признался, что никакого толчка со стороны Жо не было.

«Я неоднократно брал у него интервью и могу уверенно сказать: Кайо – честнейший человек! Своим поведением он может изменить весь бразильский футбол, где порой так много грязи и симуляций», − считает журналист SporTV Карлос Серето. Но не все были согласны с поступком Кайо. Сразу по окончании матча с ним хотел столкнуться тренер «Сан-Паулу» Рожерио Сени. Как вспоминают очевидцы, раздевалка трещала по швам от ругани тренера в адрес Кайо. «Я сделал то, что должен был», − хладнокровно говорил в ответ футболист.

«Кайо – наше золото. Мы не хотим с ним расставаться, но «Зенит» уже сейчас готов заплатить необходимые 18 млн евро. Если это произойдет, нам останется только рыдать», − признался президент «Сан-Паулу» Карлос Баррос. Сам Родриго будет зарабатывать в Санкт-Петербурге 2,4 млн евро в год. Сумма очень серьезная, но, кажется, даже она не повлияет на его характер.

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Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Бразилия
Комментарии (5)
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RedGreenHooligan
1499757600
Но Кайо подошел к судье и признался, что никакого толчка со стороны Жо не было.---- трудно же ему придется в Зените, когда все решается в кабинетах...
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dyema
1499757601
Рискованно брать с двумя крестами в наследство.......
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Zorro28
1499763840
Даже не верится что Зенит подписал такого игрока. Если рецидив старой травмы не даст о себе знать, то через пару лет этот парень будет одним из лучших ЦЗ в мире и 18 миллионов за него покажутся бесплатным приобретением.
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paracetamol
1499764315
Травма..., гм. Это серьезно, особенно для цз.
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WhiteEgon
1499792657
Хрустальный.. Две травмы колена в таком возрасте. Хотя в рфпл, с ее скоростями, может раскрыться. А так, ему дорога в Арсенал :)
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