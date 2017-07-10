«Приходи на тренировку − я тебе нос сломаю». Самые крутые сюжеты нового сезона ФНЛ

«Приходи на тренировку, нос сломаю!». Что происходит в «Факеле»

− Александр, возможно, стоит уступить место в воротах конкуренту, находящемуся в лучшей форме?

− Приходи к нам на тренировку − я тебе нос сломаю!

По рассказам воронежских фанатов, такой диалог болельщика «Факела» с вратарем Александром Саутиным − обычная норма для клуба прошлой весной. «Факел» возобновлял чемпионат на пятом месте и имел все шансы зацепиться за стыковые матчи. В мае воронежцы второй раз за сезон обыграли «Динамо», но практически все остальные матчи проиграли и провалились на десятую строчку.

Бывший голкипер «Факела» Александр Саутин.

Второй чемпионат подряд «Факел» реально мог попасть в топ-4. И снова команда будто нарочно тормозит и проигрывает несколько матчей подряд. «Я бы хотел, чтобы в моей команде были настоящие мужчины, а не футболисты-шабашники», − заявил президент «Факела» Евгений Севергин. И тут нервы вновь не выдержали у Александра Саутина. «Заявление президента стало для меня последней каплей. В клубе творится настоящий беспредел, нас постоянно кормят обещаниями погасить долги и не выполняют их. Игрокам должны 26 премиальных, некоторым должны миллионы», − заявил голкипер и ушел в курский «Авангард».

Слова Саутина подтверждает это межсезонье. «Факел» покинули все ключевые игроки, а взамен им приобретались футболисты из ПФЛ и нижней части ФНЛ. Кроме того, власть Воронежа отказывается ремонтировать стадион «Центральный», на котором фанаты регулярно выламывают стулья. Новые никто вставлять не думает, зато билеты на сломанные места по-прежнему находятся в свободной продаже. Болельщики «Факела» волнуются: с таким отношением руководства ни о каком выходе в РФПЛ говорить не приходится.

«Мы предлагали ему самую красивую переводчицу». «Крылья Советов» без Паскуато, но с Тихоновым

«Перед нашей командой стоят большие задачи. Со временем Самара должна стать одной из футбольных столиц России, − с такими словами обратился к футболистам и тренерскому штабу губернатор Самарской области Николай Меркушкин. – Задача одна, она максимально конкретна – занять первое место». Под эту цель в Самару теперь уже как тренер возвращается Андрей Тихонов. В прошлом году он шокировал весь Красноярск, который благодаря его работе чуть не попал в Премьер-лигу. Но тогда немаловажную роль играл фактор раскрепощенности, ведь изначально «Енисей» хотел просто не упасть в ПФЛ. В Самаре на Тихонова ложится гораздо более серьезная ответственность.

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По составу «Крылья Советов» − абсолютно сильнейшая команда ФНЛ. Из «Енисея» Тихонов взял с собой Сергея Самодина, Азера Алиева и своего сына Михаила. «Я вижу в нем потенциал, иначе я бы не стал этого делать», − пояснил трансфер Тихонова-младшего главный тренер. Из «Шинника» был взят надежный центральный защитник Кирилл Гоцук, из «Тюмени» − лучший распасовщик прошлого сезона Данил Кленкин, а вратарскую позицию призван укрепить надежный голкипер «Мордовии» Артем Леонов.

Под свои амбиции «Крылья» пытались оставить в команде знаменитых легионеров, но не получилось. «Мы уговаривали остаться Кристиана Паскуато: устраивали кастинг среди переводчиц, подобрали ему самую красивую. Но воспитанник «Ювентуса» считает, что ему больше подходят «Спартак» или «Зенит», − признался селекционер «Крыльев» Максим Ляпин. Защитника Жозе Надсона не удалось удержать по другим причинам. Последние два месяца стали для бразильца настоящим адом. Сразу после вылета «Крыльев» в ФНЛ у него на родине умерла мама. Из-за депрессии Надсон долго не выходил на связь с клубом, из-за чего с ним вскоре закончили контракт.

«Страшно подумать, что с нами сделают фавориты». «Томь» может рухнуть еще ниже

В прошлом сезоне история «Томи» была с оттенком героизма: молодые пацаны бились за родной клуб в матчах со звездами РФПЛ. Болельщики понимали ситуацию и спокойно восприняли вылет в ФНЛ. Но и в турнире рангом ниже «Томь» рискует вляпаться в разборки за выживание. Руководство «Томи» этим летом пока не делает ничего, чтобы вернуть клубу приличный вид.

После разгрома в товарищеской игре от аутсайдера ФНЛ «Сибири» (0:4) не выдержал и Валерий Петраков: «Да, люди приезжают к нам на просмотр, но у подавляющего большинства нет ни мастерства, ни самоотдачи, ни дисциплины. Особенно бездарно мы играем в обороне. Нас размазал аутсайдер ФНЛ, и мне страшно подумать, что с этим составом сделают фавориты». Из приобретений «Томи» выделить можно разве что настырного форварда Анзора Санаю, вернувшегося из «Оренбурга». Все остальные – молодежь, выходцы из ФНЛ и даже из второй лиги.

«В следующем сезоне хотим полностью заполненный стадион». Губернатор тащит «Енисей» в РФПЛ

«Ростов» погубило равнодушие муниципальной власти, зато губернатор Красноярского края загорелся футболом в своем регионе по-настоящему. «Как только я пришел в «Енисей», я сразу же заметил, какое большое внимание оказывает местному клубу губернатор Виктор Толоконский», – признался старший тренер Егор Титов. Третье место, добытое Андреем Тихоновым в прошлом сезоне, дало настоящий толчок в развитии красноярского футбола. На последних матчах стадион «Центральный» заполнялся на 70-80%.

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«В следующем сезоне мы хотим видеть полностью заполненный стадион. Перед нами была поставлена задача выйти в Премьер-лигу, и мы будем изо всех сил стараться ее выполнить», – заявил Дмитрий Аленичев. Новый главный тренер «Енисея» прекрасно знает, как выходить из ФНЛ: в 2014 году он делал это с тульским «Арсеналом». В Красноярске у него собрался не менее звездный состав: здесь и отлично знакомый Аленичеву форвард Александр Кутьин, и хорошо сыгравшие прошлый сезон Гарбуз и Исаев. Аленичев даже оторвал с лавки ЦСКА Сергея Чепчугова. Новички должны достойно заменить ушедших Опарина, Чичерина, Алиева и Самодина. Стиль игры «Енисея» с приходом Аленичева не поменяется – футбол они с Тихоновым видят одинаково. Если красноярцы справятся с давлением второго сезона, они станут претендентами на прямой выход в РФПЛ.

Четыре фаворита ФНЛ по версии «Бомбардира»:

«Крылья Советов». Прогноз: 1-2 место

Самарцы решат задачу, если справятся со сверхнастроем соперников, а Тихонов – с повышенной ответственностью.

«Енисей». Прогноз: 1-3 место

Внимание губернатора – важный фактор в русском футболе. А еще ФНЛ – это та лига, где у Аленичева не бывает провалов.

«Оренбург». Прогноз: 2-4 место

В межсезонье «Оренбург» пошел на кардинальные перемены: вместо Роберта Евдокимова главным тренером стал Темури Кецбая, который впервые столкнется с ФНЛ. Несмотря на это, опыт грузинского специалиста и сбалансированный состав должны помочь «Оренбургу» бороться за возвращение в РФПЛ.

«Балтика». Прогноз: 3-5 место

То, что сотворил в конце прошлого сезона Игорь Черевченко – возможно, главное чудо в истории ФНЛ. Тренер спас абсолютно безнадежную команду, и теперь он рвется к следующей цели. Судя по масштабности селекционной работы (14 новичков) «Балтика» точно целится в стыковые матчи.

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