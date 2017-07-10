Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Приходи на тренировку − я тебе нос сломаю». Самые крутые сюжеты нового сезона ФНЛ

«Приходи на тренировку − я тебе нос сломаю». Самые крутые сюжеты нового сезона ФНЛ

«Приходи на тренировку, нос сломаю!». Что происходит в «Факеле»

− Александр, возможно, стоит уступить место в воротах конкуренту, находящемуся в лучшей форме?

− Приходи к нам на тренировку − я тебе нос сломаю!

По рассказам воронежских фанатов, такой диалог болельщика «Факела» с вратарем Александром Саутиным − обычная норма для клуба прошлой весной. «Факел» возобновлял чемпионат на пятом месте и имел все шансы зацепиться за стыковые матчи. В мае воронежцы второй раз за сезон обыграли «Динамо», но практически все остальные матчи проиграли и провалились на десятую строчку.

Бывший голкипер «Факела» Александр Саутин.

Второй чемпионат подряд «Факел» реально мог попасть в топ-4. И снова команда будто нарочно тормозит и проигрывает несколько матчей подряд. «Я бы хотел, чтобы в моей команде были настоящие мужчины, а не футболисты-шабашники», − заявил президент «Факела» Евгений Севергин. И тут нервы вновь не выдержали у Александра Саутина. «Заявление президента стало для меня последней каплей. В клубе творится настоящий беспредел, нас постоянно кормят обещаниями погасить долги и не выполняют их. Игрокам должны 26 премиальных, некоторым должны миллионы», − заявил голкипер и ушел в курский «Авангард».

Слова Саутина подтверждает это межсезонье. «Факел» покинули все ключевые игроки, а взамен им приобретались футболисты из ПФЛ и нижней части ФНЛ. Кроме того, власть Воронежа отказывается ремонтировать стадион «Центральный», на котором фанаты регулярно выламывают стулья. Новые никто вставлять не думает, зато билеты на сломанные места по-прежнему находятся в свободной продаже. Болельщики «Факела» волнуются: с таким отношением руководства ни о каком выходе в РФПЛ говорить не приходится.

«Мы предлагали ему самую красивую переводчицу». «Крылья Советов» без Паскуато, но с Тихоновым

«Перед нашей командой стоят большие задачи. Со временем Самара должна стать одной из футбольных столиц России, − с такими словами обратился к футболистам и тренерскому штабу губернатор Самарской области Николай Меркушкин. – Задача одна, она максимально конкретна – занять первое место». Под эту цель в Самару теперь уже как тренер возвращается Андрей Тихонов. В прошлом году он шокировал весь Красноярск, который благодаря его работе чуть не попал в Премьер-лигу. Но тогда немаловажную роль играл фактор раскрепощенности, ведь изначально «Енисей» хотел просто не упасть в ПФЛ. В Самаре на Тихонова ложится гораздо более серьезная ответственность.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

По составу «Крылья Советов» − абсолютно сильнейшая команда ФНЛ. Из «Енисея» Тихонов взял с собой Сергея Самодина, Азера Алиева и своего сына Михаила. «Я вижу в нем потенциал, иначе я бы не стал этого делать», − пояснил трансфер Тихонова-младшего главный тренер. Из «Шинника» был взят надежный центральный защитник Кирилл Гоцук, из «Тюмени» − лучший распасовщик прошлого сезона Данил Кленкин, а вратарскую позицию призван укрепить надежный голкипер «Мордовии» Артем Леонов.

Под свои амбиции «Крылья» пытались оставить в команде знаменитых легионеров, но не получилось. «Мы уговаривали остаться Кристиана Паскуато: устраивали кастинг среди переводчиц, подобрали ему самую красивую. Но воспитанник «Ювентуса» считает, что ему больше подходят «Спартак» или «Зенит», − признался селекционер «Крыльев» Максим Ляпин. Защитника Жозе Надсона не удалось удержать по другим причинам. Последние два месяца стали для бразильца настоящим адом. Сразу после вылета «Крыльев» в ФНЛ у него на родине умерла мама. Из-за депрессии Надсон долго не выходил на связь с клубом, из-за чего с ним вскоре закончили контракт.

«Страшно подумать, что с нами сделают фавориты». «Томь» может рухнуть еще ниже

В прошлом сезоне история «Томи» была с оттенком героизма: молодые пацаны бились за родной клуб в матчах со звездами РФПЛ. Болельщики понимали ситуацию и спокойно восприняли вылет в ФНЛ. Но и в турнире рангом ниже «Томь» рискует вляпаться в разборки за выживание. Руководство «Томи» этим летом пока не делает ничего, чтобы вернуть клубу приличный вид.

После разгрома в товарищеской игре от аутсайдера ФНЛ «Сибири» (0:4) не выдержал и Валерий Петраков: «Да, люди приезжают к нам на просмотр, но у подавляющего большинства нет ни мастерства, ни самоотдачи, ни дисциплины. Особенно бездарно мы играем в обороне. Нас размазал аутсайдер ФНЛ, и мне страшно подумать, что с этим составом сделают фавориты». Из приобретений «Томи» выделить можно разве что настырного форварда Анзора Санаю, вернувшегося из «Оренбурга». Все остальные – молодежь, выходцы из ФНЛ и даже из второй лиги.

«В следующем сезоне хотим полностью заполненный стадион». Губернатор тащит «Енисей» в РФПЛ

«Ростов» погубило равнодушие муниципальной власти, зато губернатор Красноярского края загорелся футболом в своем регионе по-настоящему. «Как только я пришел в «Енисей», я сразу же заметил, какое большое внимание оказывает местному клубу губернатор Виктор Толоконский», – признался старший тренер Егор Титов. Третье место, добытое Андреем Тихоновым в прошлом сезоне, дало настоящий толчок в развитии красноярского футбола. На последних матчах стадион «Центральный» заполнялся на 70-80%.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«В следующем сезоне мы хотим видеть полностью заполненный стадион. Перед нами была поставлена задача выйти в Премьер-лигу, и мы будем изо всех сил стараться ее выполнить», – заявил Дмитрий Аленичев. Новый главный тренер «Енисея» прекрасно знает, как выходить из ФНЛ: в 2014 году он делал это с тульским «Арсеналом». В Красноярске у него собрался не менее звездный состав: здесь и отлично знакомый Аленичеву форвард Александр Кутьин, и хорошо сыгравшие прошлый сезон Гарбуз и Исаев. Аленичев даже оторвал с лавки ЦСКА Сергея Чепчугова. Новички должны достойно заменить ушедших Опарина, Чичерина, Алиева и Самодина. Стиль игры «Енисея» с приходом Аленичева не поменяется – футбол они с Тихоновым видят одинаково. Если красноярцы справятся с давлением второго сезона, они станут претендентами на прямой выход в РФПЛ.

Четыре фаворита ФНЛ по версии «Бомбардира»:

«Крылья Советов». Прогноз: 1-2 место

Самарцы решат задачу, если справятся со сверхнастроем соперников, а Тихонов – с повышенной ответственностью.

«Енисей». Прогноз: 1-3 место

Внимание губернатора – важный фактор в русском футболе. А еще ФНЛ – это та лига, где у Аленичева не бывает провалов.

«Оренбург». Прогноз: 2-4 место

В межсезонье «Оренбург» пошел на кардинальные перемены: вместо Роберта Евдокимова главным тренером стал Темури Кецбая, который впервые столкнется с ФНЛ. Несмотря на это, опыт грузинского специалиста и сбалансированный состав должны помочь «Оренбургу» бороться за возвращение в РФПЛ.

«Балтика». Прогноз: 3-5 место

То, что сотворил в конце прошлого сезона Игорь Черевченко – возможно, главное чудо в истории ФНЛ. Тренер спас абсолютно безнадежную команду, и теперь он рвется к следующей цели. Судя по масштабности селекционной работы (14 новичков) «Балтика» точно целится в стыковые матчи.

«За мои твиты прошлый директор клуба покрыл меня матом». Самый молодой пресс-атташе России, который стал звездой

Пройди опрос и помоги Бомбардиру стать лучше

Россия. ФНЛ ФНЛ
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
serega99
1499693012
Николай Меркушкин - это губернатор Самарской области, а не мэр Самары. Исправьте, пожалуйста.
Ответить
giluxa1963
1499695720
Балтика точно не пойдет в вышку они как всегда первый круг прут а затем делают все что бы не выйти в вышку
Ответить
Tostao
1499701827
"В прошлом году ему шокировал весь Красноярск..." "... ведь изначально перед «Енисей» хотел просто не упасть в ПФЛ." ------------------------ Это что за речевые обороты? ))))
Ответить
Тамхар
1499704692
Кастинг среди переводчиц - позорище! Максим Ляпин, тебе следует открыть у вас там, в Самаре, "веселый"дом, а не в претендующей на серьезность команде работать. Хотя деньги, конечно, не сопоставимые и тебя понять можно. Но тогда хоть за базаром следи, бедолага.
Ответить
D'achkov
1499855811
вы паскуато шлюх предлагали что ли?
Ответить
BRO_football
1500831529
"А еще ФНЛ – это та лига, где у Аленичева не бывает провалов" Про Торпедо Армавир забыли?
Ответить
serppion
1506824245
Новостей больше нет. И эта уже протухла, сменить пора.
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
3
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+