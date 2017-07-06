«В нашего бойца стрелял полицейский, и его никто не наказал за это убийство». Как живет самая опасная фанатская группировка Европы

Разбитые машины и драка со спецназом

Драки и разгромы с участием болельщиков «Сараево» начались в конце 1986 года, когда приезжие команды и их фанатов закидывали вообще всем, что местные проносили на матчи. Руководство боснийского клуба попыталось хоть как-то смягчить удар для гостей и отправило своих самых свирепых фанатов на Северную трибуну родного стадиона.

Именно тогда появилась группировка Horde Zla, что в переводе с боснийского означает «Злая Орда». За два года «злодеи» настолько разрослись в численности, что стали самой большой фанатской бригадой на всей территории Боснии. Секрет успеха был прост: организация боевых акций в поддержку радикальной националистической политики. Во время выездов и побоищ группировке важно было не только поколотить фанатов соперников, но и разрушить сам город. Битые витрины, магазины, камни в стекла жилых домов и перевернутые автомобили – такие погромы стали характерным знаком Horde Zla.

Далее пошли столкновения из-за этнических разногласий. В 1989 году «злодеи» не ограничились только футболом и сходили на баскетбольный матч местной «Босны», избив приезжих сербов из саппорта белградского «Партизана». Через несколько лет сараевские хулиганы отличились уже на выезде в Белграде, схлестнувшись с группировкой футбольного клуба «Партизан» Grobari. На этот раз не обошлось уже без летальных исходов. Боснийцы дрались с ножами и зарезали двоих фанатов белградцев.

Не менее громкая история с участием сараевских ультрас случилась в 2009 году. Принципиальное соперничество на местном уровне между «Широки Бриег» и «Сараево» началось еще до матча. При подъезде к стадиону гостей из Horde Zla закидали камнями. В ответ сараевские фанаты разгромили город. Они поджигали автомобили, крушили магазины и витрины, били стекла, нападали на простых прохожих и полицейских. На помощь был вызван спецназ, а центральная улица города Широки Бриег стала похожа на базу военных действий. Дошло даже до огнестрельного оружия, в результате чего четверо фанатов из Сараево оказались в больнице с тяжелыми ранениями, а пятый – по имени Ведран Пулич − скончался.

41 час на автобусах и футболки, которые нельзя купить

В Кишиневе к приезду Horde Zla на матчи Лиги Европы «Заря» − «Сараево» готовились заранее. Местная полиция знала, что из Боснии и Герцеговины приедут два автобуса с представителями одной из самых воинственных фанатских группировок, и ей на помощь был дислоцирован местный ОМОН.

Но к началу матчу специально окруженный сектор для боснийских болельщиков оказался абсолютно пуст. Гости задержались в пути и опоздали с входом на стадион минут на 10. Это оказалось к лучшему. Молдавская «Заря» забила гол уже же на 6-й минуте и сараевские фанаты не увидели, как в ворота их любимцев влетел быстрый гол. «Мы ехали на автобусах 41 час! Днем температура воздуха была 38 градусов! Маршрут получился очень сложным: Босния и Герцеговина – Сербия – Венгрия – Румыния – Молдова. По дороге автобусы ломались несколько раз, поэтому пришлось делать незапланированные остановки. Хорошо, что опоздали только на 10 минут!», − рассказывает фанат «Сараево» по имени Самир.

Гости организованно размещаются на своем секторе и вывешивают банеры: флаг города Сараево, рядом – полотно с эмблемой родного футбольного клуба, такое же − со знаком дрезденского «Динамо», и, разумеется, огромная вывеска с надписью Horde Zla. «Дрезденский клуб – единственный, с фанатами которого мы в дружеских отношениях! Баннер этой команде вы можете увидеть на нашем секторе в каждом матче. Все остальные клубы – наши враги!» − продолжает свой рассказ Самир.

К 20-й минуте, пройдя через двойной кордон и тщательные обыски, фанатский сектор «Сараево» заполнился полностью. Большинство болельщиков одеты не в клубные майки, а в именные футболки с надписью Horde Zla: «Купить или найти такую футболку невозможно! Они раздаются только тем, кто вхож в нашу группировку! Другие люди не имею право носить такую вещь», − горячо отвечает Самир на просьбу подарить свою футболку после матча.

Некоторая часть болельщиков одета в траурные футболки с изображением Ведрана Пулича. Это имя того самого фаната, который был убит выстрелом из пистолета в 2009 году в Широки Бриег. На 24-й минуте боснийцы начинают на весь стадион громко кричать его имя. Местные зрители не могут понять, что происходит, ведь в составе «Сараево» на матч и близко нет игрока со схожими инициалами: «Ведрану было 24 года, когда его застрелили. Поэтому на каждом нашем матче мы вспоминаем о нем на 24-й минуте», – разъясняет Самир.

Horde Zla упорно гонит «Сараево» вперед, но у боснийского клуба игра явно не идет. А на исходе получаса игры хозяева дают хороший повод боснийцам выразить свою злость. Аргентинский легионер «Зари» Рубен Гомес заметил, что вратарь гостей вышел далеко из ворот и забил ему прямым ударом с центра поля.

Кто убил Ведрана Пулича?

После первого тайма «Заря» уходит с преимуществом в два мяча, но Horde Zla ведет себя добродушно и спокойно.

«Молдова – прекрасная страна, нас хорошо приняли, поэтому мы не станем здесь творить беспорядки и крушить Кишинев. Мы всегда готовы к бою с любым соперником, но сейчас их у нас нет. У «Зари» в фан-клубе большинство детей и подростков. Не станем же мы поднимать на них руку! Местная полиция ведет себя с нами тоже вежливо и корректно. Они попросили не ломать кресла и не буянить и мы дали слово, что будем только поддерживать нашу команду. Запомни, мы никогда не нападаем и не атакуем первыми, если нас не трогают или не провоцируют! Но если хотите иметь с нами проблемы – мы всегда готовы принять вызов!» − объясняет член Horde Zla по прозвищу Джон.

«Последний раз мы дрались в еврокубках с поляками, когда «Сараево» попало на «Лех». Вот там был жесткий замес с польскими хулиганами! В самой Боснии у нас два основных врага. Это «Широки Бриег» и «Железничар». Первые – поддерживают фашизм и нацизм, они как гитлеровцы! А вторые – с нашего города, поэтому для нас противостояние с ними – это локальное дерби», − говорит друг Джона Луис Дега.

«Кто убил Ведрана Пулича?» − не мог не спросить я. «В нашей стране проживает 50 процентов боснийцев, 30 процентов хорватов и 20 процентов сербов. Мы – мусульмане, хорваты – католики, а сербы – ортодоксы. Поэтому конфликтов из-за политических и религиозных взглядов было очень много. Но Ведрана убила полиция! Это было на наших глазах. Там была спланированная политическая провокация! Я был в двадцати метрах от того места, и видел, как в него стрелял полицейский! Да, мы ненавидим фанатов «Широки Бриег», но если бы убийцей был кто-то из них, его бы давно арестовали. А так, того, кто стрелял, до сих пор не нашли и никто даже не понес никакого наказания», − откровенничает Джон.

Поговорив со мной, Джон и Луис Дега подошли к полю и громко выразили свое недовольство разминающимся запасным. В начале второго тайма это уже делал весь боснийский сектор. Под неумолкаемый шум своих фанатов «Сараево» все же переломил игру, и в конце Михоевич затолкал в ворота поигравшего когда-то в «Алании» Сергея Пащенко такой необходимый выездной гол.

А после матча он подарил свою футболку довольному Луису Дега: «Хоть мы и проиграли 1:2, но ничего еще не потеряно. В Сараево соберется 12-15 тысяч болельщиков, и мы покажем, как надо поддерживать свою команду! В этом году у Horde Zla – юбилей. В августе нашей группировке исполняется 30 лет! Хочется, чтобы к этой юбилейной дате мы еще выступали в еврокубках».