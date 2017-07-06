Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «В нашего бойца стрелял полицейский, и его никто не наказал за это убийство». Как живет самая опасная фанатская группировка Европы

«В нашего бойца стрелял полицейский, и его никто не наказал за это убийство». Как живет самая опасная фанатская группировка Европы

Разбитые машины и драка со спецназом

Драки и разгромы с участием болельщиков «Сараево» начались в конце 1986 года, когда приезжие команды и их фанатов закидывали вообще всем, что местные проносили на матчи. Руководство боснийского клуба попыталось хоть как-то смягчить удар для гостей и отправило своих самых свирепых фанатов на Северную трибуну родного стадиона.

Именно тогда появилась группировка Horde Zla, что в переводе с боснийского означает «Злая Орда». За два года «злодеи» настолько разрослись в численности, что стали самой большой фанатской бригадой на всей территории Боснии. Секрет успеха был прост: организация боевых акций в поддержку радикальной националистической политики. Во время выездов и побоищ группировке важно было не только поколотить фанатов соперников, но и разрушить сам город. Битые витрины, магазины, камни в стекла жилых домов и перевернутые автомобили – такие погромы стали характерным знаком Horde Zla.

Далее пошли столкновения из-за этнических разногласий. В 1989 году «злодеи» не ограничились только футболом и сходили на баскетбольный матч местной «Босны», избив приезжих сербов из саппорта белградского «Партизана». Через несколько лет сараевские хулиганы отличились уже на выезде в Белграде, схлестнувшись с группировкой футбольного клуба «Партизан» Grobari. На этот раз не обошлось уже без летальных исходов. Боснийцы дрались с ножами и зарезали двоих фанатов белградцев.

Не менее громкая история с участием сараевских ультрас случилась в 2009 году. Принципиальное соперничество на местном уровне между «Широки Бриег» и «Сараево» началось еще до матча. При подъезде к стадиону гостей из Horde Zla закидали камнями. В ответ сараевские фанаты разгромили город. Они поджигали автомобили, крушили магазины и витрины, били стекла, нападали на простых прохожих и полицейских. На помощь был вызван спецназ, а центральная улица города Широки Бриег стала похожа на базу военных действий. Дошло даже до огнестрельного оружия, в результате чего четверо фанатов из Сараево оказались в больнице с тяжелыми ранениями, а пятый – по имени Ведран Пулич − скончался.

41 час на автобусах и футболки, которые нельзя купить

В Кишиневе к приезду Horde Zla на матчи Лиги Европы «Заря» − «Сараево» готовились заранее. Местная полиция знала, что из Боснии и Герцеговины приедут два автобуса с представителями одной из самых воинственных фанатских группировок, и ей на помощь был дислоцирован местный ОМОН.

Но к началу матчу специально окруженный сектор для боснийских болельщиков оказался абсолютно пуст. Гости задержались в пути и опоздали с входом на стадион минут на 10. Это оказалось к лучшему. Молдавская «Заря» забила гол уже же на 6-й минуте и сараевские фанаты не увидели, как в ворота их любимцев влетел быстрый гол. «Мы ехали на автобусах 41 час! Днем температура воздуха была 38 градусов! Маршрут получился очень сложным: Босния и Герцеговина – Сербия – Венгрия – Румыния – Молдова. По дороге автобусы ломались несколько раз, поэтому пришлось делать незапланированные остановки. Хорошо, что опоздали только на 10 минут!», − рассказывает фанат «Сараево» по имени Самир.

Гости организованно размещаются на своем секторе и вывешивают банеры: флаг города Сараево, рядом – полотно с эмблемой родного футбольного клуба, такое же − со знаком дрезденского «Динамо», и, разумеется, огромная вывеска с надписью Horde Zla. «Дрезденский клуб – единственный, с фанатами которого мы в дружеских отношениях! Баннер этой команде вы можете увидеть на нашем секторе в каждом матче. Все остальные клубы – наши враги!» − продолжает свой рассказ Самир.

К 20-й минуте, пройдя через двойной кордон и тщательные обыски, фанатский сектор «Сараево» заполнился полностью. Большинство болельщиков одеты не в клубные майки, а в именные футболки с надписью Horde Zla: «Купить или найти такую футболку невозможно! Они раздаются только тем, кто вхож в нашу группировку! Другие люди не имею право носить такую вещь», − горячо отвечает Самир на просьбу подарить свою футболку после матча.

Некоторая часть болельщиков одета в траурные футболки с изображением Ведрана Пулича. Это имя того самого фаната, который был убит выстрелом из пистолета в 2009 году в Широки Бриег. На 24-й минуте боснийцы начинают на весь стадион громко кричать его имя. Местные зрители не могут понять, что происходит, ведь в составе «Сараево» на матч и близко нет игрока со схожими инициалами: «Ведрану было 24 года, когда его застрелили. Поэтому на каждом нашем матче мы вспоминаем о нем на 24-й минуте», – разъясняет Самир.

Horde Zla упорно гонит «Сараево» вперед, но у боснийского клуба игра явно не идет. А на исходе получаса игры хозяева дают хороший повод боснийцам выразить свою злость. Аргентинский легионер «Зари» Рубен Гомес заметил, что вратарь гостей вышел далеко из ворот и забил ему прямым ударом с центра поля.

Кто убил Ведрана Пулича?

После первого тайма «Заря» уходит с преимуществом в два мяча, но Horde Zla ведет себя добродушно и спокойно.

«Молдова – прекрасная страна, нас хорошо приняли, поэтому мы не станем здесь творить беспорядки и крушить Кишинев. Мы всегда готовы к бою с любым соперником, но сейчас их у нас нет. У «Зари» в фан-клубе большинство детей и подростков. Не станем же мы поднимать на них руку! Местная полиция ведет себя с нами тоже вежливо и корректно. Они попросили не ломать кресла и не буянить и мы дали слово, что будем только поддерживать нашу команду. Запомни, мы никогда не нападаем и не атакуем первыми, если нас не трогают или не провоцируют! Но если хотите иметь с нами проблемы – мы всегда готовы принять вызов!» − объясняет член Horde Zla по прозвищу Джон.

«Последний раз мы дрались в еврокубках с поляками, когда «Сараево» попало на «Лех». Вот там был жесткий замес с польскими хулиганами! В самой Боснии у нас два основных врага. Это «Широки Бриег» и «Железничар». Первые – поддерживают фашизм и нацизм, они как гитлеровцы! А вторые – с нашего города, поэтому для нас противостояние с ними – это локальное дерби», − говорит друг Джона Луис Дега.

«Кто убил Ведрана Пулича?» − не мог не спросить я. «В нашей стране проживает 50 процентов боснийцев, 30 процентов хорватов и 20 процентов сербов. Мы – мусульмане, хорваты – католики, а сербы – ортодоксы. Поэтому конфликтов из-за политических и религиозных взглядов было очень много. Но Ведрана убила полиция! Это было на наших глазах. Там была спланированная политическая провокация! Я был в двадцати метрах от того места, и видел, как в него стрелял полицейский! Да, мы ненавидим фанатов «Широки Бриег», но если бы убийцей был кто-то из них, его бы давно арестовали. А так, того, кто стрелял, до сих пор не нашли и никто даже не понес никакого наказания», − откровенничает Джон.

Поговорив со мной, Джон и Луис Дега подошли к полю и громко выразили свое недовольство разминающимся запасным. В начале второго тайма это уже делал весь боснийский сектор. Под неумолкаемый шум своих фанатов «Сараево» все же переломил игру, и в конце Михоевич затолкал в ворота поигравшего когда-то в «Алании» Сергея Пащенко такой необходимый выездной гол.

А после матча он подарил свою футболку довольному Луису Дега: «Хоть мы и проиграли 1:2, но ничего еще не потеряно. В Сараево соберется 12-15 тысяч болельщиков, и мы покажем, как надо поддерживать свою команду! В этом году у Horde Zla – юбилей. В августе нашей группировке исполняется 30 лет! Хочется, чтобы к этой юбилейной дате мы еще выступали в еврокубках».

Лига Европы Европа Бельцы Сараево
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Asbjorn
1499239178
с чего вы взяли ,что эта самая опасная?бред
Ответить
DUMOH
1499239611
"Больные ублюдки"!!! Нет,ну действительно,громить город,нападать на прохожих-да это конченные отморозки...Таких надо лишать возможности посещать спортивные мероприятия вобще!!!
Ответить
Pourport
1499244347
Битые витрины, магазины, камни в стекла жилых домов и перевернутые автомобили – погромы стали визитной карточкой Horde Zla. И почему же в них стреляет полиция,действительно!)))
Ответить
Виталий1
1499247719
А КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ЭТА БАНДА ИМЕЕТ К ФУТБОЛУ? Почему о них пишет спортивное издание? По ним надо просто из огнемёта пройтись, чтобы следа не осталось.
Ответить
Максим80
1499247835
ну и нафиг эта статья сдесь публикуется!!! что хотел сказать автор??написать о быдле????
Ответить
Футболозавр Рекс
1499257752
Твари. Ненавижу фанатьё независимо от их национальности и политических взглядов. Сажать каждого погромщика и хулигана.
Ответить
Футболозавр Рекс
1499257969
" Мы – мусульмане, хорваты – католики, а сербы – ортодоксы." Господин переводчик, "ортодоксы" тут имеется в виду "православные", иначе можно спутать с "ортодоксальными иудеями".
Ответить
jet andy
1499280813
Пусть лучше о хулиганах пишут, чем всяких шалав ботексно-силиконовых пиарят :)
Ответить
Drapik
1499290620
А чем занимались эти ребята с 1989 по 2009? Из текста пропало 20 лет истории. "Ультрасы" в условиях политического кризиса легко подключаются к общему беспределу и массовым убийствам гражданских. В Боснии в начале 90-х этой орде было чем заняться.
Ответить
Drapik
1499290865
"а сербы – ортодоксы" - автор, не тупи с транслитом, переводи нормально. Сербы - православные!
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
3
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+