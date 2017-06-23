«Пусть будет кто угодно, только не этот президент». Почему фанаты «Сандерленда» хотят купить собственный клуб

Элис Шорт – американский миллиардер, сделавший состояние на строительстве и продаже недвижимости в Восточной Европе, ирландец по происхождению и большой любитель футбола. В 2009 году он стал единоличным владельцем футбольного клуба «Сандерленд».

«Это фантастическая новость для «Сандерленда», начало новой эпохи», − не скрывал своей радости президент клуба Найл Куинн. Через полтора года Шорт отстранит Куинна от должности, отправит его заниматься «имиджем клуба за рубежом», а статус президента заберет себе.

Новый владелец и большие инвестиции не дали ожидаемого результата. Клуб по-прежнему возился в середине таблицы, периодически падал до зоны вылета, но упорно боролся за свое имя и статус одного из старейших в Англии.

Болельщики невзлюбили Шорта с самого начала. Он редко общался с прессой, почти никогда − с фанатами, ожидаемых громких трансферов не было, а хорошей игры − тем более. Шорту припомнили и ирландские корни, и американский паспорт, а главным мемом стало выражение лица этого парня на фото:

Но пока фанаты ругались, Шорт проворачивал самую прибыльную сделку в истории клуба. В 2012 году владельцы английских клубов часто собирались вместе и обсуждали условия финансового фэйр-плей для АПЛ. Шорт активно участвовал в дискуссии, а в кулуарах договаривался с середняками вроде «Вест Хэма» «Стока» и «Суонси». Вместе они образовали блок и противостояли топам вроде «Арсенала» и МЮ, которые лоббировали жесткие ограничения и суровый регламент.

В итоге Шорт добился того, что ограничения фэйр-плей никак не затрагивали спонсорское финансирование. В 2013 году он договорился с нефтегазовым гигантом Tullow Oil на контракт в 20 миллионов фунтов. «Сандерленд» вошел в десятку самых высокофинансируемых клубов мира.

А результатов все равно не было. И серьезных покупок тоже.

Клуб деградировал от сезона к сезону: 14-е, 16-е, 17-е место. В этом году «Сандерленд» выиграл всего 6 матчей и закончил последним.

Шорта продолжали ненавидеть, а вместе с уровнем команды падала и мотивация владельца. Уже осенью прошлого года британская пресса часто писала, что «Сандерлендом» заинтересовались китайцы. Но это, скорее всего, были либо фантазии газеты The Sun, либо любопытство китайских инвесторов, которое сейчас распространяется практически на все топовые спортивные лиги.

К концу сезона осталось два реальных претендента на клуб. Первый – крупная компания из Германии, название которой Sky Sports, первоисточник этой информации, так и не сообщил. Второй вариант – многонациональный консорциум болельщиков клуба.

В консорциум входят известные в Англии кинопродюсеры Лео Перлман и братья Тернеры. Перлман известен своей любовью к спорту. В прошлом году он продюсировал документальный фильм об Усэйне Болте, в 2014-м занимался картиной о жизни Райана Гиггза.

Шорт просит за свой клуб, вылетевший теперь в Чемпионшип, 90-100 миллионов фунтов. По неподтвержденной информации (и вообще по логике ведения бизнеса) шансов на покупку больше у немецкой компании. Простые болельщики, конечно, больше поддерживают вариант с консорциумом. «Но вообще-то мне все равно», − пишет в фейсбуке фанат клуба Питер Хупер, − пусть будет кто угодно, только не Элис Шоу».