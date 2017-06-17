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  • Партнеры Роналду не верят, что он уйдет из «Реала». Пепе получил предложение от «Зенита». Дайджест событий дня

Партнеры Роналду не верят, что он уйдет из «Реала». Пепе получил предложение от «Зенита». Дайджест событий дня

Роналду имеет предложения от клубов из Англии, Франции и Китая

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду этим летом может мадридский покинуть клуб. Как сообщалось ранее, португальский форвард намерен уехать из Испании из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. По словам агента футболиста Жорже Мендеша, его клиент имеет предложения от команд из Англии, Франции и Китая.

Ранее появилась информация, что в услугах Роналду заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Монако», которые готовы предложить «Реалу» за четырехкратного обладателя «Золотого мяча» 180 миллионов евро.

Роналду уходит из «Реала». Бред или главная бомба лета?

Футболисты «Реала» считают, что Роналду словами об уходе хочет добиться более высокой зарплаты в клубе

Игроки «Реала» не верят в то, что нападающий Криштиану Роналду уйдет из мадридского клуба в летнее трансферное окно. Утверждается, что футболисты «Реала» обсудили ситуацию и пришли к мнению, что Роналду этим способом пытается добиться повышения заработной платы.

В Казани бесплатно раздают билеты на матчи Кубка конфедераций

Министерство спорта России разослало в города, принимающие матчи Кубка конфедераций, распоряжения, согласно которым местные бюджетные организации должны обеспечить посещаемость игр турнира за счет раздачи бесплатных билетов. К выполнению указа уже приступили в Казани, где будут сыграны матчи МексикаПортугалия, ГерманияЧили, Мексика – Россия и полуфинал.

История с такси за 50 тысяч нашла завершение в «признании» водителя

Таксист, довезший чилийского журналиста из аэропорта «Домодедово» до гостиницы за 50 тысяч рублей, обещал вернуть деньги пострадавшему и предоставить одну бесплатную поездку, сообщает E.N.O.T. Corp. Напомним, ранее водитель был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отделении, где он дал показания.

«Я сожалею о случившемся. Он наш гость. Я не хотел его оскорбить и думал, что он дал мне чаевые. Я верну все средства, которые мне дали, и готов прокатить пострадавшего по Москве бесплатно», – сказал обвиняемый.

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«Зенит» предложил Пепе двухлетний контракт с зарплатой 5 миллионов в год

Бывший защитник «Реала» Пепе может стать игроком «Зенита». По информации источника, петербургский клуб предложил 34-летнему португальцу двухлетний контракт с годовым окладом в 5 миллионов евро. В услугах игрока лично заинтересован новый главный тренер Роберто Манчини. Стороны уже контактировали на предмет перехода. На данный момент футболист находится в статусе свободного агента, так как его контракт с мадридской командой истек.

«Реал» может обменять Хамеса на Доннарумму

«Милан» и «Реал» могут совершить обмен игроками. Речь идет о голкипере Джанлуиджи Доннарумме и полузащитнике Хамесе Родригесе. Ранее стало известно, что 18-летний итальянец отказался продлевать контракт с миланским клубом, а колумбиец намерен покинуть Мадрид из-за недостаточного количества игрового времени.

В «Ювентусе» подтвердили интерес к Доннарумме

Реал Милан Зенит Пепе Роналду Криштиану Родригес Хамес Доннарумма Джанлуиджи
Комментарии (6)
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Alan_15
1497730268
"Футболисты «Реала» считают, что Роналду словами об уходе хочет добиться более высокой зарплаты в клубе " КТО КОНКРЕТНО ИЗ ИГРОКОВ РЕАЛА ТАК СЧИТАЕТ ??? ЧТО ЗА БРЕД !?
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igormaddog
1497762599
Таксист красавчик!!!!!А Зенит правда задолбал уже,да кипите вы уже всех и успокойтесь!!!!
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Karpathian
1497770543
жесть
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84aivengo
1497774468
криштина уже выше кадыка....!!! хули обсуждаете его часто?
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Alan_15
1497783328
Видать Криштиану вдул своим хейтерам так , что они никак не успокоятся !
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