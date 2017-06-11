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У Катара заберут ЧМ-2022? Что нужно знать о ситуации

Что случилось?

В конце мая на сайте Информационного агентства Катара (QNA) появился текст выступления главы страны Тамима бин Хамада Аль Тани. Он содержал несколько спорных заявлений: в частности, эмир назвал исламистскую группировку ХАМАС «законным представителем палестинского народа» и поставил под сомнение враждебное отношение США к Ирану. С другой стороны, Тамим бин Хамад Аль Тани отметил, что в отношениях между Катаром и США существует «напряженность».

«Было бы немудро иметь напряженные отношения с Ираном – сильной державой и гарантом стабильности в регионе».

Из текста, опубликованного на сайте QNA

Аль Тани принадлежит контрольный пакет акций «ПСЖ» (фото с матча французского чемпионата).

Как отреагировали другие страны?

Десять стран – Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия, Мальдивы, Коморские острова, Маврикий и Мавритания – разорвали дипломатические отношения с Катаром. В Дохе, напротив, утверждают, что сайт, где были опубликованы спорные заявления Аль Тани, взломали хакеры.

Позавчера огня добавил президент США Дональд Трамп, назвавший Катар «историческим спонсором терроризма». Собственно, уверенность в том, что эмират поддерживает террористов, и послужила поводом к разрыву отношений между вышеперечисленной десяткой и Дохой.

«Принято решение о закрытии воздушных, морских и наземных пограничных терминалов, а также о запрете на транзит, авиасообщение и использование территориальных вод королевства Катаром».

Из заявления МИД Саудовской Аравии

При чем тут футбол?

Например, в Саудовской Аравии запретили носить майки «Барселоны», штраф – 135 тысяч евро и 15 лет тюрьмы. Все дело в «Qatar Airways» – бывшем титульном спонсоре каталонского клуба. С нового сезона у «Барсы» будет новый спонсор, но футболки с названием катарских авиалиний широко растиражированы во всем мире. Надев такую в Эр-Рияде, у вас точно будут проблемы – поэтому не рискуйте.

Впрочем, футболки «Барселоны» – это еще мелочь. В Катаре должен состояться ЧМ-2022, и западные СМИ уже начали продвигать идею, что проводить турнир в этой стране – безумие, которое нужно предотвратить. Вот что сказал президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель:

«Мировая футбольная общественность согласна с тем, что ведущие турниры не должны проходить в странах, которые активно поддерживают терроризм».

Стоит напомнить, что избрание Катара местом проведения ЧМ изначально выглядело странно. Из-за сорокаградусной жары, которая устанавливается в этом государстве летом, турнир было решено перенести на зиму; это, в свою очередь, повлекло за собой разговоры: что будет с национальными чемпионатами в Европе? Если зимний чемпионат мира в Катаре все-таки состоится, то ключевым европейским первенствам (АПЛ, Примера, Бундеслига) придется ломать устоявшийся десятилетиями календарь.

В ФИФА пока отказались комментировать ситуацию: «ФИФА находится в постоянном контакте с организационным комитетом «Катар-2022» и Верховным комитетом по снабжению и наследию чемпионата мира 2022 года. Мы не будем давать дополнительных комментариев на эту тему», – говорится в сообщении, полученном ТАСС в пресс-службе организации.

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Комментарии (19)
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сапёр75
1497179536
сша рассадник террора
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diadushka
1497180712
Конечно отберут ЧМ! И у России бы отобрали, желание было, но Россия может всерьез залу#иться! А у Катара нет козырей)
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mihail1980
1497182989
эта политика уже задолбала
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ELDA
1497185677
на фотке где саркози. Вместе с бывшим президентом Франции вообще то сиди не Тамим бин Хамад Аль Тани, а Нассер Ганим Аль-Хелаифи. Это разные люди. Тому кто делал статью надо быть повнимательнее.
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Decorhome
1497188888
У России забрать не получилось, может получится забрать у Катара
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bset
1497202055
Ну так глупая затея дать Катару. Ладно Россия, где футбол любят, футбол развивают (хоть и не так, как нам хочется, но все же), а в Катаре все-таки нестабильная ситуация постоянно. Плюс кому там футбол нужен? Там свои игры разнообразные есть.
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ufos73
1497217991
Заберут, сначала все свалят на русских хакеров, а потом поставят как победу над Путиным )))
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tank219
1497235016
Спорт это инструмент политики для отвлечения народа от реальных проблем общества.
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RUSARM
1497265710
Изначально, ЧМ в Катаре выглядит,как утопия!!! Но кто то же это продвинул??? А теперь,деньги за это получили,можно и отменить!!!
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Victor1961
1497330213
Чепионат зимой - это конечно оригинально. Чтобы игрокам не было жарко в Катаре, а потом прийдётся играть домашние первенства летом, примерно в таких же условиях! Кто ж такое придумал и за сколько?
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