У Катара заберут ЧМ-2022? Что нужно знать о ситуации

Что случилось?

В конце мая на сайте Информационного агентства Катара (QNA) появился текст выступления главы страны Тамима бин Хамада Аль Тани. Он содержал несколько спорных заявлений: в частности, эмир назвал исламистскую группировку ХАМАС «законным представителем палестинского народа» и поставил под сомнение враждебное отношение США к Ирану. С другой стороны, Тамим бин Хамад Аль Тани отметил, что в отношениях между Катаром и США существует «напряженность».

«Было бы немудро иметь напряженные отношения с Ираном – сильной державой и гарантом стабильности в регионе».

Из текста, опубликованного на сайте QNA

Аль Тани принадлежит контрольный пакет акций «ПСЖ» (фото с матча французского чемпионата).

Как отреагировали другие страны?

Десять стран – Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия, Мальдивы, Коморские острова, Маврикий и Мавритания – разорвали дипломатические отношения с Катаром. В Дохе, напротив, утверждают, что сайт, где были опубликованы спорные заявления Аль Тани, взломали хакеры.

Позавчера огня добавил президент США Дональд Трамп, назвавший Катар «историческим спонсором терроризма». Собственно, уверенность в том, что эмират поддерживает террористов, и послужила поводом к разрыву отношений между вышеперечисленной десяткой и Дохой.

«Принято решение о закрытии воздушных, морских и наземных пограничных терминалов, а также о запрете на транзит, авиасообщение и использование территориальных вод королевства Катаром».

Из заявления МИД Саудовской Аравии

При чем тут футбол?

Например, в Саудовской Аравии запретили носить майки «Барселоны», штраф – 135 тысяч евро и 15 лет тюрьмы. Все дело в «Qatar Airways» – бывшем титульном спонсоре каталонского клуба. С нового сезона у «Барсы» будет новый спонсор, но футболки с названием катарских авиалиний широко растиражированы во всем мире. Надев такую в Эр-Рияде, у вас точно будут проблемы – поэтому не рискуйте.

Впрочем, футболки «Барселоны» – это еще мелочь. В Катаре должен состояться ЧМ-2022, и западные СМИ уже начали продвигать идею, что проводить турнир в этой стране – безумие, которое нужно предотвратить. Вот что сказал президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель:

«Мировая футбольная общественность согласна с тем, что ведущие турниры не должны проходить в странах, которые активно поддерживают терроризм».

Стоит напомнить, что избрание Катара местом проведения ЧМ изначально выглядело странно. Из-за сорокаградусной жары, которая устанавливается в этом государстве летом, турнир было решено перенести на зиму; это, в свою очередь, повлекло за собой разговоры: что будет с национальными чемпионатами в Европе? Если зимний чемпионат мира в Катаре все-таки состоится, то ключевым европейским первенствам (АПЛ, Примера, Бундеслига) придется ломать устоявшийся десятилетиями календарь.

В ФИФА пока отказались комментировать ситуацию: «ФИФА находится в постоянном контакте с организационным комитетом «Катар-2022» и Верховным комитетом по снабжению и наследию чемпионата мира 2022 года. Мы не будем давать дополнительных комментариев на эту тему», – говорится в сообщении, полученном ТАСС в пресс-службе организации.

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