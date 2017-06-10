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    В Саудовской Аравии запретили носить майки «Барселоны», штраф – 135 тысяч и 15 лет тюрьмы

    Несколько дней назад Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен и Бахрейн прекратили дипломатические отношения с Катаром, упрекая страну в связях с ИГИЛ (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации). Власти Саудовской Аравии приняли закон, запрещающий носить футболки «Барселоны», так как надпись «Qatar Airways» расценивается в качестве пропаганды. Наказанием за появление в экипировке каталонцев в общественном месте является штраф в 135 тысяч евро и 15 лет тюрьмы.

    Данная фраза присутствует на экипировке клуба образца сезонов-2011/12 – 2016/17. Со следующего сезона титульным спонсором сине-гранатовых будет компания Rakuten.

    Источник: Skysports

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    10.06.2017 00:26
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 10 июня 2017, 21:38

      Бред. 15 лет за футболку... Тогда за мелкую кражу выходит надо давать 20?

      0
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      Рейтинг: +151

      rerih 10 июня 2017, 10:35

      да уж политикосы с ума сходят...уже весь спорт засрали...

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 июня 2017, 10:16

      Опять политику со спортом мешают !

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 10 июня 2017, 10:05

      "- Это безумие!..
      - ЭТО Спа.... тьфу, ЭТО ПОЛИТИКА!!."
      (хуяк ногой и в яму)

      0
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      Рейтинг: +10025

      Как все! 10 июня 2017, 09:36

      Далеко пошли...

      1
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 10 июня 2017, 08:52

      пипец какой-то

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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 10 июня 2017, 08:50

      еще и ЧМ у них отберите)))

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      Рейтинг: +82

      STALKER27 10 июня 2017, 05:59

      Маразм крепчал...

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 10 июня 2017, 03:37

      Запретить Катар верхних дыхательных путей.
      Кто заболеет - убей.

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      Рейтинг: +2389

      serglider 10 июня 2017, 01:55

      Насколько я понял, дело не в футболках, а в рекламной надписи на их: «Qatar Airways», которые саудиты приравнивают к пропаганде Катара в стране, по идеи если надписи на футболке не будет, то и никаких санкций не последует? Сообщение из разряда сплетен бабок на лавочке у подъезда!

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