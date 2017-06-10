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  • В Саудовской Аравии запретили носить майки «Барселоны», штраф – 135 тысяч и 15 лет тюрьмы

В Саудовской Аравии запретили носить майки «Барселоны», штраф – 135 тысяч и 15 лет тюрьмы

10 июня 2017, 00:26
16

Несколько дней назад Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен и Бахрейн прекратили дипломатические отношения с Катаром, упрекая страну в связях с ИГИЛ (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации). Власти Саудовской Аравии приняли закон, запрещающий носить футболки «Барселоны», так как надпись «Qatar Airways» расценивается в качестве пропаганды. Наказанием за появление в экипировке каталонцев в общественном месте является штраф в 135 тысяч евро и 15 лет тюрьмы.

Данная фраза присутствует на экипировке клуба образца сезонов-2011/12 – 2016/17. Со следующего сезона титульным спонсором сине-гранатовых будет компания Rakuten.

Источник: Skysports
Испания. Примера Барселона Саудовская Аравия
Комментарии (16)
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Йогурт Мэн
1497043931
ЭТО - НЕ ФУТБОЛЬНАЯ НОВОСТЬ!
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the eternal knight
1497044538
Вот бы везде так запретили
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xColaz
1497045415
Видимо неверный перевод пруфа. Правильно звучит так - 135000 евро штрафа И (!) до 15 лет лишения свободы
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dzhanavar
1497047123
Жизнь собачья пошла... ((( Открываешь футбольный сайт,хочеться почитать о футболе,отдохнут... И тут или кто во что одет,у кого с ориентацией не так,или... политика...
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serglider
1497048922
Насколько я понял, дело не в футболках, а в рекламной надписи на их: «Qatar Airways», которые саудиты приравнивают к пропаганде Катара в стране, по идеи если надписи на футболке не будет, то и никаких санкций не последует? Сообщение из разряда сплетен бабок на лавочке у подъезда!
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subbotaspartak
1497055078
Запретить Катар верхних дыхательных путей. Кто заболеет - убей.
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STALKER27
1497063580
Маразм крепчал...
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Тони Монтана Б
1497073859
еще и ЧМ у них отберите)))
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andrej-lucevich
1497073977
пипец какой-то
Ответить
Как все!
1497076615
Далеко пошли...
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