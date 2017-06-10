В Саудовской Аравии запретили носить майки «Барселоны», штраф – 135 тысяч и 15 лет тюрьмы

Несколько дней назад Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен и Бахрейн прекратили дипломатические отношения с Катаром, упрекая страну в связях с ИГИЛ (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации). Власти Саудовской Аравии приняли закон, запрещающий носить футболки «Барселоны», так как надпись «Qatar Airways» расценивается в качестве пропаганды. Наказанием за появление в экипировке каталонцев в общественном месте является штраф в 135 тысяч евро и 15 лет тюрьмы.

Данная фраза присутствует на экипировке клуба образца сезонов-2011/12 – 2016/17. Со следующего сезона титульным спонсором сине-гранатовых будет компания Rakuten.