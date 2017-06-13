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  • Криштиану Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен мира. На чем он зарабатывает?

Криштиану Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен мира. На чем он зарабатывает?

Сколько получает Криштиану?

Общий доход Роналду – 93 миллиона долларов. 58 миллионов из этой суммы ему отстегивает «Реал». Еще 35 миллионов Роналду достаются с рекламных доходов. В первой тройке списка Forbes оказались баскетболист Леброн Джеймс и нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Аргентинец в 2017 году заработал 80 миллионов долларов. Он проигрывает Криштиану по обоим показателям дохода.

Роналду – самый популярный спортсмен мира. В его Instagram уже 275 миллионов подписчиков. Это привлекает рекламные компании и спонсоров. Tag Heuer, Herbalife, Abbott Labs – их Forbes приводит в числе спонсорских соглашений Криштиану. Еще у него есть пожизненный контракт с Nike на сумму больше одного миллиарда долларов. Бренд Криштиану CR7 дошел даже до сети отелей.

По итогам 2016 года доходы Криштиану оценивались в 88 миллионов долларов. С того времени на три миллиона выросли рекламные доходы футболиста, а на два – зарплата в «Реале». Криштиану на улучшенных условиях продил контракт с клубом до 2021 года.

Что за соглашение с Nike?

Пожизненный контракт с Nike уже давно имеют баскетболисты Леброн Джеймс и Майкл Джордан. В ноябре 2016 года к ним присоединился футболист Криштиану Роналду. Сумма соглашения – почти миллиард долларов. 22,5 миллиона долларов Роналду получает от Nike ежегодно. По подсчетам Sunday Times, чтобы сумма достигла миллиарда, Роналду нужно дожить примерно до 73 лет. На деле придется накинуть еще пару лет.

Недавно Роналду насмешил мир в Twitter, пытаясь угодить Nike. Футболист выложил исправленную фотошопом детскую фотографию, где он в футболке Adidas. Бдительные поклонники заметили прикол.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Бренд CR7

Коллекция нижнего белья, обувь и одежда – это тоже приносит доход Криштиану Роналду. На счет футболиста капает 13% от каждой проданного предмета под его брендом. Выпускаются даже пледы, а по соглашению с компанией Pestana Hotels продолжают открываться отели. Доходы Роналду от его бренда постоянно растут. Зарабатывает с этого он не меньше шести миллионов в год.

Известность Криштиану сейчас достигла таких масштабов, что даже в FiFA предпочли сделать его лицом следующей части футбольного симулятора.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Другие доходы

Cоглашение с Castrol приносит Криштиану по шесть миллионов евро каждый год, с Armani – по миллиону. Он засветился даже в покере. Игра PokerStars дает португальцу около четырех миллионов. И это только те контракты, где раскрыты реальные цифры. Криштиану Роналду активно продвигает самого себя, толкая компании на заключение рекламных соглашений. Только в 2017 году в его честь назвали аэропорт и нарисовали скульптуру, над которой смеялся весь мир. Все это приносит Роналду известность и денежную привлекательность.

Налоговые проблемы

В 2015 году Роналду провернул удивительную сделку, продав 60% прав на свой образ сингапурскому миллиардеру Питеру Лиму. Лим засветился в «Валенсии», которую развалил до кандидата на вылет, а у Роналду по ходу этого сезона возникли проблемы с налогами. Та сделка попала под подозрение лишь косвенно, потому что Лим дружит с агентом Жорже Мендешем. Именно Мендеш, по сообщениям СМИ, придумал для Роналду схему сокрытия налогов. В основном на португальца давили по его деятельности с 2011 по 2013 год. Криштиану не захотел суда и добровольно отдал шесть миллионов евро. Если разбирательство продолжится, ему придется заплатить 16.

«Люди ошибаются, когда называют меня преступником». Роналду пытается избежать тюрьмы

Почему он этого достоин?

В 2017 году Криштиану Роналду во второй раз подряд выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов. Он забивал в трех финалах Лиги чемпионов, став первым игроком, которому это покорилось. Футболист уже забил 600-й гол в карьере, а к четырем «Золотым мячам» скоро добавится еще один. Роналду успешен на футбольном поле, а привлекательная внешность делает игрока важным и за его пределами. То, как Роналду празднует титулы, понравится даже далеким от футбола людям.

Испания. Примера Испания Реал Роналду Криштиану
Комментарии (10)
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MU-fanatic
1496931811
все просто)КриРо лучший футболист на земле!!!
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Evklid
1496935133
Его скоро грохнут завистники,нельзя быть таким успешным))
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DUMOH
1496936938
Не,он действительно молодчина,как и Месси и другие достойные футболисты...Но один фиг,они получают через чур...Вобще мир сошел с ума,так что о чем это я
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Эд1970
1496937259
"Бомбардир"не красиво считать деньги в чужом кормане))
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абжора
1496942171
Красаво,только серёжки не надевай у нас.Ну не то Криш пойми.Переведите ученые журфака.))
Ответить
Adob
1496945819
удачи ему!!!
Ответить
Almazovich
1496956717
Молодец! Успехов Рональдо!
Ответить
ivanuha_1987
1497288708
Хороший пример того, как нужно проживать жизнь!
Ответить
mihail1980
1497365905
на всем он зарабатывает и молодец.пока жизнь дает надо брать
Ответить
insider_retro
1497375632
Куёт железо пока горячо.... Нравится кому-то, не нравится, но дело он своё знает... Грамотно организовался, на всякую хрень мелкоутробную не разменивается.... И люди его окружения толково продвигают его проект... Удачи...
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