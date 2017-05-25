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    Бердыев возглавит «Рубин». «Урал» хочет перевоспитать Кокорина и Шатова. Дайджест событий дня


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    Голосов: 4
    25.05.2017 22:00
    «Енисей» выиграл у «Арсенала» первый переходной матч. Жулиано может перейти в «Вильярреал». Тотти объявил, что покинет «Рому». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Бердыев станет главным тренером «Рубина»

    Руководство «Рубина», подводя итоги минувшего сезона, осталось недовольно работой главного тренера Хави Грасии. Напомним, что под руководством специалиста казанский клуб занял девятое место в турнирной таблице РФПЛ. Сообщается, что контракт с испанцем будет расторгнут в ближайшее время. Новым наставником команды станет тренер и вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев. О его назначении будет объявлено в ближайшую субботу. Напомним, что Бердыев уже работал в «Рубине» с 2001 по 2013 год. За этот период клуб из Татарстана дважды выигрывал чемпионат России.

    Уокер, которым интересуются «Барселона», «Бавария» и топ-клубы АПЛ, попрощался с болельщиками «Тоттенхэма»

    Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер поблагодарил болельщиков лондонского клуба за поддержку в минувшем сезоне. Ожидается, что 26-летний англичанин покинет команду из-за конфликта с главным тренером Маурисио Покеттино. «Огромное спасибо всем болельщикам «Тоттенхэма» поддерживающих нас как дома, так и по всему миру. Мы рады, что смогли подарить вам улыбки!» – подписал Уокер каждую из шести фотографий, образующих большое изображение футболист с надписью «Thank you».

    Жулиано может перейти из «Зенита» в «Вильярреал» за 14 миллионов

    Полузащитник «Зенита» Жулиано может продолжить карьеру в «Вильярреале». По информации источника, испанский клуб пока не делал конкретных предложений о переходе 26-летнего бразильца, однако активно собирал информацию о нем. Сообщается, что сумма возможного трансфера оценивается в 14 миллионов евро. Действующий контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне Жулиано провел за «Зенит» в РФПЛ 28 матчей, в которых записал на свой счет восемь голов и семь результативных передач.

    Иванов готов взять Кокорина и Шатова в «Урал» на перевоспитание

    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что готов взять игроков «Зенита» Олега Шатова и Александра Кокорина в екатеринбургскую команду. По словам Иванова, в клубе смогут перевоспитать футболистов, после чего они вернутся в сборную России. «Пригласить Александра Кокорина, чтобы он вернулся в сборную? Тогда и Олега Шатова надо вернуть. Хорошая компания получится. На самом деле Шатов уже перерос уровень «Урала», и я считаю, что Олег должен играть в сборной», — сказал Иванов. В нынешнем сезоне РФПЛ Кокорин забил пять голов в 27 матчах. На счету Шатова – два забитых мяча и шесть результативных передач в 18 играх.

    Тотти объявил об уходе из «Ромы»

    Нападающий «Ромы» Франческо Тотти выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что покинет римский клуб после матча 38-го тура чемпионата Италии с «Дженоа». Напомним, ранее появилась информация о том, что 40-летний футболист по окончании сезона займет пост технического директора «Ромы». «Рома» – «Дженоа», 28 мая. Последний раз, когда я смогу надеть майку «Ромы». Не могу сказать в нескольких словах, что для меня значат эти цвета. Чувствую, что всегда буду питать особую страсть к футболу. Я готов к новому вызову», – сообщил Тотти.

    Источник: стоимость нового газона стадиона «Санкт-Петербург» составит 21 миллион

    Стоимость нового газона «Санкт-Петербург» составит 21 миллион рублей. Ранее сообщалось, что за укладку нового травяного покрытия будет заплачено до 3 миллионов. Отметим, что на стадионе будет уложен газон от той же компании, что предоставляла его для арены «Турбостроитель», которая станет тренировочной базой на Кубке конфедераций-2017. Напомним, турнир пройдет в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

    Мората дал согласие на переход в «Милан»

    Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората близок к возвращению в Италию, где он выступал с 2014 по 2016 год за «Ювентус», сообщает La Gazzetta dello Sport. 24-летний игрок согласился на переход в «Милан». Известно, что трансфер обойдется россонери в 60 миллионов евро. Морато должен будет заменить в команде Карлоса Бакку, который летом будет продан. Зарплата испанца составит 7,5 миллионов за сезон. Напомним, что «Реал» в 2014 году продал Морату в «Ювентус» за 20 миллионов евро. В 2016 году мадридцы выкупили футболиста за 30 миллионов.

    Стыковые матчи за место в РФПЛ. «Енисей» в добавленное время вырвал победу над «Арсеналом»

    В первом стыковом матче за место в РФПЛ «Енисей» на своем поле вырвал победу над тульским «Арсеналом» – 2:1. Решающий гол в составе клуба из Красноярска забил Артур Малоян. Напомним, ответная встреча пройдет 28 мая в Туле и начнется в 18:00 по московскому времени. В другом матче «СКА-Хабаровск» и «Оренбург» голов друг другу не забили.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 26 мая 2017, 08:44

      Удачи Тихонову!Хочется увидеть его команду на другом уровне.

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 26 мая 2017, 07:18

      Уокер был хорош в этом сезоне, если бы не травма, то провел бы больше всех матчей за Тоттенхэм. Но там еще есть 20-летний Уокер-Петерс.

      -1
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      Рейтинг: +677

      vodomut 26 мая 2017, 07:04

      У Бердыева отлично получилось в Ростове,зачем скакать туда сюда!А Кокорина на урал пусть по горам гоняет-гоньщик,пьёт уральский шампусик омч.

      0
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > vodomut 27 мая 2017, 11:21

      ...он не скачет,он домой возвращается!!! Добро Пожаловать уважаемый Курбан Бикеевич!!!

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 26 мая 2017, 04:08

      Команды в мире нет сильней,чем Красноярский Енисей!Мужики чуток остался,и город-герой Красноярск готов встретить грандов))) Российского футбола!!!

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 26 мая 2017, 02:55

      Всё, теперь моя команда "Рубин", я блуждаю по командам вслед за Бердыевым, если честно, то не очень-то мне этого выбора хотелось...(остается надежда, что это очередная "утка")...

      1
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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов 25 мая 2017, 23:34

      опять утку пустили...

      0
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      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > Алекс Таранов 26 мая 2017, 02:52

      Уточните, по какому пункту?

      0
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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов > арейская 27 мая 2017, 00:39

      по поводу Бердыева... Шнобель любит утку пускать про Бердыева. В том году сватал его в Спартак,теперь в Рубин. Причём тут инвесторы Рубина,когда руководство Рубина обосрались, выпроводив его из клуба. Бердыев человек чести, поэтому он туда не вернётся,это первое, а второе чтобы распрощаться с нынешним тренером Рубина им нужно заплатить 10мил.евро отступных... оно им надо? БЕРДЫЕВ НИКУДА НЕ УЙДЁТ!!!

      -1
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Алекс Таранов 27 мая 2017, 03:53

      Полностью с вами согласна и хорошо, если это будет именно так

      0
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      Рейтинг: +21

      сергей 113 25 мая 2017, 22:56

      Или в какой нибудь любительской лиге

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      Рейтинг: +21

      сергей 113 25 мая 2017, 22:55


      Платите нашим игрокам зарплату по 30000 тысяч они тогда бегать начнут и будут знать как это работать а так они привыкли деньги получать не за что .а лимит на лигеонеров надо отминить чтоб у российских игроков был стимул пробиться в основу а не играть за дубль

      2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > сергей 113 26 мая 2017, 06:07

      как вы уже достали лимитчики ну уберут лимит и будут по полю одни обезьяны скакать и не будет новых чаловых зобненых головиных

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 мая 2017, 22:52

      Очень жаль, Ростов останется без хорошего тренера и ключевых игроков((

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > a-rakhmatov 26 мая 2017, 08:33

      Что Бекиич будет делать с командой без денег? Так что это правильное решение.

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