«Я уже не перспективный». Почему прогрессировал Миранчук

Алексей Миранчук выступает в «Локомотиве» с 2011 года. За это время он выпустился из молодежной команды, пробился в основу и полюбился болельщикам. Его брат Антон в «Локомотиве» так хорошо не котировался. Второму Миранчуку пришлось уезжать в Эстонию и доказывать, что от него тоже есть толк. Сейчас оба Миранчука играют в «Локомотиве». Алексей и вовсе стал лидером команды, хотя еще зимой приобрел себе репутацию скандалиста.

«Геркус три раза нас обманул. Больше не вижу смысла встречаться с ним и разговаривать по поводу Алексея», – утверждал агент Миранчука. На зимних сборах отношения Миранчука и любимого клуба только ухудшались. Семин все равно ставил Алексея в состав и строил командный футбол вокруг него. Болельщики ждали развязки, и в итоге все кончилось тем, что футболист забрал поданное ранее заявление об уходе и остался в клубе.

Гол и две голевые передачи значились в статистике Миранчука в первой половине сезона РФПЛ. Это при том, что Юрий Семин разочаровался в нападающих и наигрывал Алексея на позиции форварда. Весной случился результативный прорыв. Миранчук забил еще дважды и пять раз ассистировал партнерам. «Алексей всегда профессионально относился к делу. На него всякие ситуации и разговоры никак не влияют», – рассуждал Семин. Теперь Миранчук – лидер этого «Локомотива».

На Алексея повлияли не только перемены в голове. Пусть они и тоже сыграли роль. В клубе появился умеющий забивать форвард Ари. «Локомотив» заиграл по-другому, а Миранчука освободили от обязанностей прессинга и дали свободу. Новый Миранчук – креативщик. Именно он отдает решающую передачу и готовит главный удар «Локомотива» в атаке. «Крылья Советов», «Уфа», «Амкар» и «Арсенал» – в этих играх второго круга Премьер-лиги Миранчук отмечался результативными действиями. За эти четыре встречи «Локомотив» набрал десять очков.

Миранчук изменился внутренне. «Мне 22 года. Спрашивайте по полной. Я уже не перспективный», – говорит футболист, которого несколько лет называли подающим надежды. Раньше он только спорил и ничего не мог забить. Сейчас Алексей – главный игрок «Локомотива» и основной футболист сборной. В матче против Бельгии он вышел на замену и сразу забил гол. Изначально Черчесов тоже видел Миранчука на позиции форварда, но сейчас поменялось и его мировоззрение. Переделки Алексея результата не приносили. Он сам пришел к прогрессу.

«Локомотив» мог заработать на нем деньги. «Для клуба было выгодно, если бы Миранчук перешел в «Зенит» или «Краснодар». Их предложения лучше, чем у «Рубина», – говорил Геркус о возможной продаже Алексея. Сейчас Миранчук остался и выиграл с командой Кубок России. В финале Алексей забил гол в добавленное время. «Я просто сконцентрировался и исполнил», – прокомментировал Миранчук забитый мяч. В своей новой жизни Алексей Миранчук не может поступать по-другому.

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