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  • «Я уже не перспективный». Почему прогрессировал Миранчук

«Я уже не перспективный». Почему прогрессировал Миранчук

Алексей Миранчук выступает в «Локомотиве» с 2011 года. За это время он выпустился из молодежной команды, пробился в основу и полюбился болельщикам. Его брат Антон в «Локомотиве» так хорошо не котировался. Второму Миранчуку пришлось уезжать в Эстонию и доказывать, что от него тоже есть толк. Сейчас оба Миранчука играют в «Локомотиве». Алексей и вовсе стал лидером команды, хотя еще зимой приобрел себе репутацию скандалиста.

«Геркус три раза нас обманул. Больше не вижу смысла встречаться с ним и разговаривать по поводу Алексея», – утверждал агент Миранчука. На зимних сборах отношения Миранчука и любимого клуба только ухудшались. Семин все равно ставил Алексея в состав и строил командный футбол вокруг него. Болельщики ждали развязки, и в итоге все кончилось тем, что футболист забрал поданное ранее заявление об уходе и остался в клубе.

Гол и две голевые передачи значились в статистике Миранчука в первой половине сезона РФПЛ. Это при том, что Юрий Семин разочаровался в нападающих и наигрывал Алексея на позиции форварда. Весной случился результативный прорыв. Миранчук забил еще дважды и пять раз ассистировал партнерам. «Алексей всегда профессионально относился к делу. На него всякие ситуации и разговоры никак не влияют», – рассуждал Семин. Теперь Миранчук – лидер этого «Локомотива».

На Алексея повлияли не только перемены в голове. Пусть они и тоже сыграли роль. В клубе появился умеющий забивать форвард Ари. «Локомотив» заиграл по-другому, а Миранчука освободили от обязанностей прессинга и дали свободу. Новый Миранчук – креативщик. Именно он отдает решающую передачу и готовит главный удар «Локомотива» в атаке. «Крылья Советов», «Уфа», «Амкар» и «Арсенал» – в этих играх второго круга Премьер-лиги Миранчук отмечался результативными действиями. За эти четыре встречи «Локомотив» набрал десять очков.

Миранчук изменился внутренне. «Мне 22 года. Спрашивайте по полной. Я уже не перспективный», – говорит футболист, которого несколько лет называли подающим надежды. Раньше он только спорил и ничего не мог забить. Сейчас Алексей – главный игрок «Локомотива» и основной футболист сборной. В матче против Бельгии он вышел на замену и сразу забил гол. Изначально Черчесов тоже видел Миранчука на позиции форварда, но сейчас поменялось и его мировоззрение. Переделки Алексея результата не приносили. Он сам пришел к прогрессу.

«Локомотив» мог заработать на нем деньги. «Для клуба было выгодно, если бы Миранчук перешел в «Зенит» или «Краснодар». Их предложения лучше, чем у «Рубина», – говорил Геркус о возможной продаже Алексея. Сейчас Миранчук остался и выиграл с командой Кубок России. В финале Алексей забил гол в добавленное время. «Я просто сконцентрировался и исполнил», – прокомментировал Миранчук забитый мяч. В своей новой жизни Алексей Миранчук не может поступать по-другому.

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Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (9)
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visi
1493897659
123
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Nesterenko
1493900694
А кто-то тут осенью (и пользователи простые и авторы Бомбардира) писал что Миранчук мертвый, ничего не может, зазнался и т.д. А я был уверен, что Алексей прибавит, Семин верит в него и это главное.
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wobaekat
1493900821
Главное не сглазить. Сейчас он именно тот футболист, каким его хотят видеть болельщики локомотива. Очень бы хотелось не потерять талантливого футболиста. И поэтому желаю ему переход исключительно в европейский чемпионат
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Dammit
1493901940
Надеюсь, Мира сделает то, что от него ждут многие фаны "Локо" - а именно останется у нас. Считаю, это будет огромным плюсом для обоих сторон. Миранчук получает отличного тренера, доверяющего ему на все сто, а "Локо" получает отличного футболиста и креативщика.
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DMINKA
1493908165
Привет помогите пожалуйста найти работу в футболе!
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Rustam aka OkS
1493954517
Леха именно тот креативщик которого давно не было в локо,он придает ей остроты и кретивности. Ему еще как минимум 1 сезон надо отыграть в Локо,а уже потом смотреть в сторону Европы. Пока за этот сезон двигается в правильном направлении.
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Ильгизар И
1493960017
молодец
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арейская
1493964321
Думаю всё-таки перейдёт...
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LokoGoGo
1493967685
поменять центр полузащиты и взять (может даже наигрывать Галаджана, Вагабова, Дорофеева и Тугарева) нападающих и будет счастье и Локо и Миранчуку. Оставлять Миранчуков!
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