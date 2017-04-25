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    «Спартак» выиграл у «Урала». «Реал» потерял Бэйла. Дайджест событий дня


    3
    Голосов: 2
    25.04.2017 22:15
    Глушаков сможет сыграть с ЦСКА. Иско повысят зарплату в два раза. Лев может перейти на клубную работу. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    РФПЛ. «Спартак» с минимальным счетом переиграл «Урал»

    В матче 25-го тура РФПЛ «Спартак» на своем поле обыграл «Урал». Единственный гол на свой счет записал хавбек красно-белых Фернандо на 23-й минуте встречи. «Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая ЦСКА, у которого есть игра в запасе, на 10 очков. «Урал» расположился на 10-й строчке.В другом матче дня «Ростов» выиграл у «Уфы» (1:0).

    «Мысли о клубе помогают на переговорах». Как Сергей Лавров болеет за «Спартак»

    «Лион» хочет взять в аренду Марсьяля

    «Лион» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялю. «Ткачи» намерены взять игрока в аренду по окончании текущего сезона. Напомним, что 21-летний игрок является воспитанником «Лиона». В нынешней кампании Марсьяль принял участие в 34-х поединках, отметившись восьмью голами и семью результативными передачами.

    «Манчестер Юнайтед» готов продать Де Хеа в «Реал»

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может продолжить карьеру в «Реале». По информации Onda Cero, «красные дьяволы» готовы вести переговоры о продаже 26-летнего вратаря в мадридский клуб. Напомним, что контракт Де Хеа с манкунианцами рассчитан до лета 2019 года. В нынешнем сезоне АПЛ испанец провел 31 матч, пропустив 24 гола. Ранее сообщалось, что в «МЮ» может перейти голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт.

    Иско продлит контракт с «Реалом» с увеличением зарплаты в два раза

    Полузащитник «Реала» Иско подпишет с мадридским клубом новое соглашение. Испанский футболист на прошлой неделе провел встречу с представителями команды, на которой договорился о продлении контракта. 25-летний хавбек заключит со сливочными новый трудовой договор до лета 2022 года. Заработная плата игрока будет составлять 6 миллионов, что вдвое больше его нынешнего оклада.

    Бэйл пропустит три недели из-за травмы и не поможет «Реалу» в полуфинале Лиги чемпионов с «Атлетико»

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не сможет помочь сливочным в обоих полуфинальных встречах Лиги чемпионов с «Атлетико» (2 и 9 мая) по причине травмы, полученной в матче 33-го тура Примеры с «Барселоной». Валлиец выбыл на три недели. Также, помимо поединков с «матрасниками», 27-летний футболист пропустит четыре игры национального первенства: с «Депортиво», «Валенсией», «Гранадой» и «Севильей».

    Паулу Соуза отказался комментировать информацию о том, что он может возглавить «Зенит»

    Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза не стал комментировать информацию, связывающую его с переходом в «Зенит». Напомним, ранее сообщалось, что специалист входит в расширенный список кандидатов на возможную замену Мирчи Луческу. «Зенит»? Не комментирую! Извините, не отвечу даже на один вопрос. А если вы хотите взять у меня интервью, обратитесь в нашу пресс-службу», – сказал Соуза. Ранее стало известно, что «Фиорентина» не намерена продлевать соглашение с Соузой, которое истекает в конце текущего сезона.

    Лев может сменить Зидана на посту главного тренера «Реала»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост по окончании сезона. Руководство мадридского клуба отправит в отставку французского специалиста, если тот не приведет команду к победе в Лиге чемпионов или Примере. Сообщается, что сливочные планируют пригласить на место Зидана главного тренера сборной Германии Йоахима Лева. Также рассматриваются кандидатуры Антонио Конте («Челси») и Маурисио Покеттино («Тоттенхэм»).

    Глушаков сможет принять участие в матче с ЦСКА

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков не будет наказан дополнительной дисквалификацией за нарушение на хавбеке «Ростова» Кристиане Нобоа в матче 24-го тура РФПЛ. Напомним, что изначально в том эпизоде главный арбитр встречи Михаил Вилков наказал игрока красно-белых предупреждением, однако спустя несколько мгновений изменил решение и предъявил спартаковскому капитану красную карточку.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 26 апреля 2017, 19:34

      на конец Де Хея уходит в Реал.сколько он может уходить?

      0
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 26 апреля 2017, 10:37

      когда цска и зенит выигрывали матчи 1-0 то все писали что это победы на классе а когда спартак то это отскок ! вы господа определитесь ! урал весь в обороне стоял как показать красивую игру ?! победа чистая ! именно на классе с минимумом затрат ! да и второй гол почему отменили ? мяч после удара по воротам к мельгареха от защитника урала попал ?!

      2
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 26 апреля 2017, 06:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак выиграл у Урала,блин какое счастье для болельщиков !!!Ну порадуйтесь до 30 апреля,а потом запаситесь носовыми платками,сопли вытирать!!!(без обид!!!)ЦСКА всегда будет первый!!!

      -5
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      Рейтинг: +979

      TUMS 26 апреля 2017, 00:44

      Совсем не чемпионскую игру показывает Спартак, но на холяву ведь может стать чемпионом.

      -1
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 > TUMS 26 апреля 2017, 00:51

      а кто лучше??? Зенит или ЦСКА??? Спартак на данный момент выглядит лучше...в ЛЧ и ЛЕ я поддерживаю все наши команды российские, и мне без разницы от куда и кто они, но Спартак на данный момент лучше, и заслуживает выступления в ЛЧ, но нужно укреплять оборонительный рубеж.....

      3
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 > TUMS 26 апреля 2017, 00:55

      причем тут халява, показывайте игру и вы чемпионы, докажите это игрой и местом в евро кубках, а не так на словах что то..... а отмазки тут не пройдут...и не надо говорить что та или иная команда слаба, в свое время кризис переживали все команды....а играть на этом удел слабых....

      2
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 26 апреля 2017, 00:21

      Если Де Хеа к Реальным пацанам,то Наваса куда? На лавку? Или назад,в Леванте? ...Чувак не реально тащит за Реал! (во сказанул!!!!)...но правда ведь..?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +790

      JI e x a 26 апреля 2017, 00:03

      Твари неблагодарные, Зидана выставить собрались... уфф, утырки

      1
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      Рейтинг: +82

      RScat > JI e x a 26 апреля 2017, 00:26

      и не говори,может если лигу чемпионов выиграет(что врятли), то оставят?

      1
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 25 апреля 2017, 23:39

      Ну так пол-основы судейка выкосил у урала.))

      1
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      Рейтинг: +46

      FerzLoko 25 апреля 2017, 23:27

      Бэйл как Дениска Черышев стал, хрустальный капец...

      1
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