Игрок сборной Чехии покончил с собой. Что нужно знать о ситуации

Кто такой Франтишек Райторал?

Защитник/полузащитник из Чехии, который на протяжении большей части своей карьеры выступал в родном чемпионате. В 14-м году Франтишек предпринял кратковременный вояж в Бундеслигу, а перед нынешним сезоном отправился играть в Турцию за «Газиантепспор». Его позиция − правый фланг. В составе «Виктории» (Пльзень) Райторал дважды становился чемпионом Чехии, в составе национальной сборной − ездил на Евро-2012, где отметился двумя выходами на замену.

Что случилось?

Вчера СМИ запестрели сообщениями: 31-летний игрок «Газиантепспора» найден мертвым в своем доме. Райторал не пришел на утреннюю тренировку, чем вызвал беспокойство партнеров по команде и клуба. Неравнодушными были и соседи: заметив, что дом Франтишека не подает признаков жизни, они связались с местными властями. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что Райторал покончил с собой, повесившись.

Точно ли это был суицид?

Да. Президент «Газиантепспора» уже подтвердил эту информацию. «К сожалению, я могу подтвердить, что новости о суициде − это правда. Он был достойным человеком с отличным отношением к делу. Со стороны казалось, что у него нет никаких проблем. Я не знаю, почему он так поступил».

twit text — Football Turks (@FootballTurks) 23 апреля 2017 г.

В футболе были подобные случаи?

Были. Самый известный прецедент − вратарь сборной Германии Роберт Энке, который бросился под поезд. Кроме Энке, можно вспомнить тренера сборной Уэльса Гари Спида (повесился) и английского нападающего Джастина Фашану (тоже повесился). Фашану был первым открытым геем в английском футболе; когда он признался в нетрадиционной сексуальной ориентации, началась травля, и игрок не выдержал.

Еще вспомним молодого английского вратаря Дейла Робертса (покончил с собой из-за предательства девушки) и Мадроно Хорхе Андреса из «Вальядолида». В последнем случае тоже постаралась девушка: она бросила Андреса, тот не выдержал и выбрал самоубийство.

Реакция

«Охренеть... Чешский игрок Райторал, который играл в Турции, покончил с собой. Он несколько раз выходил в составе сборной Чехии. Ужасные новости».

twit text — JRadek (@Radek1897) 23 апреля 2017 г.

«Новости о Райторале − это грустно. Напоминание (если об этом вообще стоит напоминать), что нам нужно быть добрыми. Потому что мы не знаем, через что проходят другие люди».

twit text — Jonathan Harding (@JonBloggs66) 24 апреля 2017 г.

Юбилей «Спартака», скандал на «Крестовском», лучшие игроки РФПЛ. Главные материалы недели на «Бомбардире»